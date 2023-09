Preizkusite preverjene rešitve za sanacijo vlažnih sten!

Oglasno sporočilo

Vlažne stene v stanovanjih ali hišah so nadloga, ki ni moteča samo zaradi videza, ampak lahko povzroča različne zdravstvene težave. Vlaga se običajno pojavi na mestih, ki so slabo izolirana, ali pa je posledica zamakanja in poplav, kakršnim smo bili v Sloveniji priča v letošnjem avgustu.

Foto: Shutterstock

Kako prepoznati težave s prekomerno vlago v prostoru?

Notranji omet, ki se lušči, značilen vonj po zatohlem in vlagi, plesen, kapljice vode na notranji strani oken, vlažne površine sten, mokri leseni deli konstrukcije: to so najpogostejša zaznavna opozorila, da je prostor preveč vlažen in seveda dolgoročno manj primeren za bivanje.

Če nismo prepričani, ali imamo težave z vlago, je stopnjo vlage najbolje izmeriti. Pa ne samo v prostoru, predvsem tudi v stenah ali v tleh, kar običajno naredijo obrtniki s posebnimi merilniki vlage.

Strokovnjaki opozarjajo, da je pred sanacijo vlažnih sten in drugih delov prostorov treba ugotoviti, zakaj je prostor vlažen, ter sanacijo začeti z odpravljanjem primarne težave. Včasih je težava v vodovodnih instalacijah, drugič je vzrok neustrezna toplotna izolacija ali hidroizolacija, ki lahko povzroči tudi vdor kapilarne vlage, ta pa se lahko povzpne visoko po zidovih.

Kaj lahko storimo sami in kdaj je potreben strokovnjak?

Priporočljivo je, da najprej ocenimo obsežnost posledic vlage v objektu ter pripravimo seznam poškodb. V procesu sanacije lahko določena opravila izvedemo sami, pomembno pa je, da v zapletenejše faze vključimo obrtnike in strokovnjake, ki bodo kakovostno in trajno sanirali vse dele prostorov, ki jih je vlaga poškodovala.

Na povezavi https://baumit.si/priprava-na-sanacijo boste našli konkretne in praktične nasvete, kako se tega lotiti na učinkovit način.

Pri sanaciji ni vseeno, kakšno je zaporedje korakov. Ključnega pomena je tudi, da dele, ki jih je voda poškodovala oz. prizadela, zelo dobro in temeljito osušimo.

Foto: Baumit

V podjetju Baumit imajo na voljo prav posebno skupino izdelkov, namenjeno sanaciji površin, ki jih je prizadela vlaga, pa naj bo to fasada ali notranji omet. Skupino izdelkov Sanova odlikujeta tako visoka poroznost in paroprepustnost kot tudi nizko navzemanje vlage in odpornost na soli. Porozna struktura ometa omogoča shranjevanje soli v strukturi ometa, zaradi česar ostaja površina ometa suha in brez sledi soli. Sanacijski sistemi ometov ustvarjajo pogoje za naravno sušenje zidov.



Če želimo, da bo sanacija vlažnih sten dolgoročna in trajna, je treba pri sanaciji uporabiti materiale, ki imajo sposobnost prevzemanja obremenitve z vlago. Izbira pravega materiala pri sanaciji namreč ključno vpliva na dolgoročno zaščito pred vplivi okolja in na ohranjanje gradbeno-fizikalnih lastnosti objekta. Baumitovi izdelki Sanova so zasnovani tako, da z njimi dolgoročno in trajno saniramo dele objekta, ki jih je poškodovala vlaga.

Kaj je priporočljivo upoštevati po zaključeni sanaciji?

Ker je ravno pravšnja stopnja vlažnosti zraka v prostoru izjemno pomembna za kakovostno bivanjsko klimo, strokovnjaki priporočajo, da smo tudi po sanaciji nanjo še posebej pozorni.

Redno prezračevanje prostorov uravnava vlago in omogoča redno odvajanje te iz prostora, s tem pa preprečimo nastajanje kondenzata.

Foto: Shutterstock

Po sanaciji prostorov oz. sten ne zapiramo s pohištvom in tako omogočimo, da se stene trajno osušijo in da je vlaga v prostoru ravno pravšnja. Še več konkretnih nasvetov pa lahko najdete na https://baumit.si/po-sanaciji.

Naročnik oglasnega sporočila je BAUMIT, D. O. O.