Položite keramične ploščice kot pravi mojster #nagradni kviz

Če razmišljate, da bi sami položili keramične ploščice, bo to od vas zahtevalo nekaj predpriprav in posebnega rokovanja s keramiko. V nasprotnem primeru keramične ploščice ne bodo dolgo zdržale. Za tovrstno mojstrsko delo boste potrebovali ustrezno orodje in predvsem kakovostne materiale, ki vam bodo polaganje keramike poenostavili.

Obsežnejše prenove ali polaganje keramike na zahtevnih površinah zaupajte strokovnjakom, ki imajo izkušnje in lahko delo opravijo hitreje, oblaganja manjših površin s ploščicami pa se s pomočjo nekaj nasvetov in zvijač lahko lotite tudi sami. Pri odločanju pretehtajte prihranke pri stroških ter seveda svoje sposobnosti. Gremo po vrsti.

Pri polaganju ploščic boste potrebovali kakovostno lepilo za keramične ploščice, diamantno rezilo, fugirno maso za zaključek projekta, zobato gladilko, vedro in priročni mešalnik, plastične distančnike ter vodno tehtnico.

Izbira ploščic

Ploščice so na voljo v različnih stilih, barvah in vzorcih. Za najboljše barvno ujemanje kupujte ploščice iste serije.

Pri nakupu je priporočljivo kupiti 10 odstotkov ploščic več, da si zagotovite, da jih bo dovolj v primeru poškodb ali če bo treba v prihodnosti kakšno zamenjati. Ker večina prostorov ni popolnoma kvadratnih, je dobro načrtovati položaj ploščic, preden jih položite.

Temeljita predpriprava

Načrtovanje in predpriprava sta ključna za dolgotrajno obstojnost in kakovostno položeno keramiko, pri tem je bistvena prav pravilna priprava podlage. Za najboljše rezultate mora biti podlaga popolnoma ravna, čista in trdna, v nasprotnem primeru boste potrebovali izravnalno maso, s katero izravnate neravno površino. Tla očistite in osušite, saj bi umazanija lahko ovirala optimalno lepljenje ploščic in se morda ne bodo pravilno oprijele.

Nato na površino nanesite osnovni premaz, ki bo poskrbel za boljšo oprijemljivost in izravnavo vpojnosti. Mesta, neposredno izpostavljena vodi, kot je denimo kopalnica, obdelajte z vodotesnim premazom, v kotih pa vgradite tesnilne trakove.

Izbira lepila

Ne glede na to, ali nameščate keramične ploščice v svojo kopalnico, kuhinjo ali kjerkoli drugje, boste potrebovali lepilo za ploščice, ki je dovolj močno, da jih drži na mestu. Kakovostno lepilo bo poskrbelo za optimalno položeno keramiko, ki bo še dolgo izgledala odlično. A izbira lepila ni vedno lahka. Upoštevati je treba različne dejavnike, od velikosti ploščice do vrste podlage. Če želite, da vaše keramične ploščice ostanejo na mestu dlje časa, boste torej potrebovali obstojno lepilo za keramične ploščice.

Baumit Baumacol za trajnost lepega videza Pri keramičnih ploščicah ni več omejitev glede videza, barve in materiala. Za trajnost lepega videza in kakovost sta pomembna tudi pravilna izbira lepil in seveda natančen mojster. Podjetje Baumit, pomemben proizvajalec visokokakovostnih gradbenih materialov, v svojem naboru izdelkov ponuja tudi izdelke za tiste, ki radi doma sami kaj postorijo in za prave mojstre. Eden od njih je lepilo oz. serija izdelkov za keramiko Baumacol. Serija fleksibilnih lepil za keramiko je primerna za različne podlage in različno zahtevne projekte.

Uporaba lepil za keramične ploščice Baumacol prinaša številne prednosti, ena izmed njih je ta, da jih lahko uporablja tudi domači mojster, ki mu polaganje keramike ni tuje. Lepilo za ploščice Baumacol je enostavno za uporabo. Fleksibilna lepila Baumacol so primerna tako za zunaj kot znotraj, prav tako pa tudi za talno gretje. Odporna so proti zmrzali in vodi ter primerna za polaganje ploščic in plošč iz keramike, kamna in granitogresa, porcelana in steklenega mozaika na zunanje in notranje stenske in talne površine iz betona, ometa, estriha, klinkerja, lahkega betona in porobetona.

fleksibilna lepila Baumacol Flex: FlexTop, FlexUni in FlexUni White. Zahvaljujoč posebnim dodatkom so lepila dovolj fleksibilna, da lahko ploščice zanesljivo polagamo tudi na kritičnih podlagah. Zaradi elastičnosti imajo na zelo gladkih podlagah tudi boljši oprijem kot navadna cementna lepila. To pomeni, da lahko s fleksibilnim lepilom polagamo tudi keramiko z nevpojno in gladko površino (npr. porcelanska keramika). Vsa fleksibilna lepila so primerna za talno gretje in uporabo tako zunaj kot znotraj. Najbolj univerzalno lepilo je Baumacol FlexUni, ki je primerno za polaganje zunaj in znotraj, za talno gretje, za zahtevne projekte in za standardno velikost keramičnih oblog. Baumitova dolgoletna tradicija in izkušnje v segmentu gradbenih lepil se odražajo tudi v kakovosti keramičnih lepil Baumacol.

Fleksibilno lepilo Baumacol je enostavno za pripravo. Zamešajte ga le z ustrezno količino vode, pri čemer upoštevajte navodila na vreči in tehničnem listu. Mešajte toliko časa, da dobite gladko konstistenco. V spodnjem videu preverite celoten postopek.

Polaganje ploščic

Lepilo nanašajte z zobato gladilko pod kotom 45 do 60 stopinj. Priporočljivo je, da lepilo nanesete na podlago in na oblogo. S tem zagotovite boljši oprijem obloge s podlago. Oblogo rahlo pritisnete na pripravljen sloj lepila. Ko polagate, ves čas preverjajte podlago z vodno tehtnico. Položaj obloge je mogoče popraviti v roku 5 minut. Odvečno lepilo odstranite z vlažno gobo. Izkušeni obdelovalci ploščic imajo dobro oko za prostore. Če pa nimate izkušenj, vam pomaga uporaba distančnikov, ki bodo poskrbeli za popoln razmik med ploščicami.

Pazite, da ne pritiskate in ne hodite po ploščicah, dokler se lepilo dovolj ne posuši. Površina je pohodna po 24 urah. Po sušenju lepila na fuge z gumijasto gladilko diagonalno vtisnemo fugirno maso. Po 5 do 15 minutah površino obloge očistimo s čisto vodo in mehko gobo. Na koncu uporabimo še silikonski kit, da zatesnimo kotne stike.

Preizkusite se kot mojster polaganja ploščic

