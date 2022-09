"Plesen mi je počasi uničevala hišo, vse dokler nisem …"

"Investicija, vredna vloženega denarja. Brez prezračevanja si ne predstavljam bivanja v hiši." Je le eden izmed številnih komentarjev zadovoljnih uporabnikov, ki so energetsko prenovo hiše zaupali specialistom za prezračevanje, strokovnjakom podjetja Lunos. Zadovoljni uporabnik iz Postojne je pred tremi leti po seriji različnih težav z vlago in plesnijo svojo hišo naposled oplemenitil s prezračevalnim sistemom. "Z ženo sva izredno zadovoljna s sistemom Lunos , saj nama je olajšal bivanje, v hiši je čistejši zrak, še vedno vse deluje," pove. A vedno ni bilo tako, težave z vlago in plesnijo so mu že pošteno načenjale živce.

Hiša mora dihati kot človek, če izgubi vitalnost dihanja, je njeno zdravje ogroženo, tako kot je pri ljudeh.

"Plesen in vlaga sta mi postopoma uničevali hišo, največ težav je bilo v kuhinji, kopalnici in otroški sobi. Plesen v kopalnici se je pojavljala kot črna zalega med fugami, v drugih prostorih pa v kotih zidov, za ogledalom, v kuhinji so se začele pojavljati črne pike po vseh robovih in skritih kotičkih. Leta in leta smo uporabljali kratkotrajne rešitve, ki so učinkovale nekaj časa, nato so se težave spet pojavile. Sčasoma sem spoznal, da moram rešiti izvor samih težav in ne samo simptome. Nekaj časa sem analiziral ponudbo prezračevalnih sistemov na našem trgu, nato pa sem se odločil za podjetje Lunos. Zanje sem se odločil tudi zato, ker sem poznal kar nekaj znancev, ki so z njihovimi rešitvami zadovoljni," pove sogovornik.

Problem vlage so dolgo lahko reševali sprotno, z zračenjem, odpiranjem oken.

"Iskreno? Verjel sem, da lahko njihove rešitve izboljšajo stanje v našem domu, saj slabše skoraj ni moglo biti. Vseeno sem bil pozitivno presenečen nad učinkovitostjo sistema, ki je v našem domu hitro zamenjal celo klimo. Nisem verjel, da na trgu obstaja tako učinkovita rešitev. Na srečo sem se motil. Podjetje Lunos lahko samo pohvalim. Od prvega telefonskega razgovora, hitrega ogleda njihovega komercialista in same montaže, si res zaslužijo vso pohvalo. Sam sistem LUNOS deluje 100-odstotno. Njihovi mojstri so bili zelo strokovni, prijazni in kos vsem težavam. Prijetno sem bil presenečen nad profesionalnim pristopom družbe od ponudbe do izvedbe, pa držanja rokov (redka vrlina), strokovne izvedbe, primernega osebnega odnosa. Hitro se vidi, da gre za dobro organizirano družbo," nadaljuje.

Zadovoljni uporabnik je z nami delil tudi izkušnjo same vgradnje. "Prišli so ob dogovorjenem času, pregledali hišo, naredili načrt, označili položaje rekuperatorjev in postaj, prinesli zaščite za tla, orodje, in začeli. Moj strah, kako se bo prašilo, je bil popolnoma odveč, saj prahu skorajda ni bilo. Sami smo napeljali potrebno elektriko, zato je bilo tudi nekaj pomanjkljivosti in fantje so brez negodovanja uredili tudi to. Vse so pospravili za sabo, razložili sistem upravljanja in proti večeru zaključili dela. Upam, da so bili tudi oni zadovoljni z nami. Prezračevalni sistem deluje super in nam je že zdaj zelo izboljšal pogoje bivanja. Odkar imamo Lunos, vsi spimo bolje in zrak je čistejši − tudi ko nas nekaj časa ni doma. Sistem priporočamo vsem, ki si želijo izboljšati bivanje, še posebej v stanovanju," sklene.

Lunos je podjetje, specializirano za prezračevanje. Že pred več kot desetletjem so slovenskemu trgu predstavili inovativne, učinkovite in preverjene prezračevalne sisteme lastne blagovne znamke, ki zagotavljajo varno, ekonomično in zdravo bivalno okolje ter so trajna rešitev za vse težave z odvečno vlago in plesnijo.

Da, odpiranje oken je cenejše, ampak …

Sogovornik priznava, da je (poleg preostalih kratkotrajnih rešitev) tudi sam vrsto let svežino v lastnem domu želel ustvariti s "pravilnim" odpiranjem oken. A dejstvo je, da z odpiranjem oken ne zagotavljamo konstantnega pretoka zraka, ki je osnova pravilnega prezračevanja, temveč le občasnega. Z odpiranjem oken in prezračevanjem "na roko" nikoli ne boste dosegli takšne kakovosti zraka, kot jo doseže tak sistem. Z odpiranjem oken namreč ne zamenjamo vsega zraka, saj zračni tokovi niso učinkovito usmerjeni, zrak pa tudi ni prefiltriran. Za dosego učinkovitega prezračevanja z odpiranjem oken bi to morali početi vsaj petkrat na dan po tri minute.

A eno je teorija, drugo je praksa, velikokrat se tako izkaže, da nam zaradi obveznosti čez dan tega ne uspe storiti. Poleg tega z odpiranjem oken izgubljamo toploto v našem domu, kar pa tudi stane. V praksi se dogaja, da moramo, potem ko zamenjamo okna za energetsko bolj učinkovita, tudi več zračiti, s čimer pa se prihranek energije zaradi novih oken praktično izniči.

Že več kot 100 tisoč Slovencev

Inovativni, učinkoviti in preverjeni prezračevalni sistemi LUNOS zagotavljajo varno, ekonomično in zdravo kulturo bivanja ter so hkrati trajna rešitev za vse težave z odvečno vlago in plesnijo. Za vsakogar, ki gradi ali obnavlja svoj bivalni prostor in si želi, da bi bil njegov dom oaza dobrega počutja.

Decentralizirani sistem ima več prezračevalnih enot, ki nenehno skrbijo za dovajanje svežega zraka, čiščenje in hkratno odvajanje izrabljenega zraka. Pomembno je, da so vse enote pravilno razporejene po stanovanju ali hiši. Ti posamezni elementi potem "komunicirajo" med sabo prek pametnega krmiljenja, ki v odvisnosti od vlage in temperature poskrbi za optimalno delovanje sistema.

Kakovost, trajnost in vrhunski dizajn so odlike Lunosovih prezračevalnih sistemov, ki jim zaupa že več kot 100 tisoč Slovencev. Lunosovo poslanstvo ni le prodajanje in nadgrajevanje naprav na področju prezračevanja domov, odprava vlage in plesni, ampak predvsem učenje ljudi o visoki kakovosti bivanja in življenja.