Pergola za majhne prostore

Pergola in druge oblike senčnic so v poletnih mesecih skoraj nepogrešljiv del vrtov in dvorišč, zlasti, če v bližini nimamo senčnega prostora ali dreves. Če ste z zunanjim prostorom omejeni, a jo vseeno želite umestiti v okolico, si preberite, kako to povsem enostavno storiti.

Najboljša stvar pri pergolah je prav to, da jih lahko uporabljamo za več namenov, čeprav so bile prvotno namenjene za ogrodje za zagotavljanje opore rastlinam plezalkam in za prostor, ki daje senco.

Najpogosteje so narejene iz lesenih materialov, nekateri novejši dizajni pa celo iz kovinskih ali aluminijskih. Naredimo jo lahko tako rekoč v vseh oblikah in dimenzijah. Lesena pergola je priporočljiva predvsem za tista dvorišča, kjer je veliko zelenja, saj daje bolj naraven videz v primerjavi s kovinsko. Kako pa narediti pergolo, če vam prostora primanjkuje?

Foto: Thinkstock

Da bi naredili pergolo, v resnici sploh ne potrebujete veliko prostora, saj ni nujno, da ta stoji samostojno. Zgradite jo ob zunanji stranski steni doma.

Namesto da ima ta samostojne noge, jo raje pritrdite ob hišo, tako boste dobili poleg pergole še nadstrešek.

Foto: Thinkstock

Čeprav so standardne pergole namenjene zagotavljanju sence površinam, kjer se sedi in so zato velikokrat narejene iz trdnih streh ali debelih senčnih materialov, je pri majhnih prostorih bolje, če so te prosojne, saj boste tako bolje izkoristili vsak sončni žarek pri svojem malem dvorišču ali vrtu.

Pronicanje svetlobe v tem primeru ustvari prijetnejše vzdušje, saj ga ne duši in ne zapira. Okvir pergole naj bo v svojem središčnem delu odprt in namesto senčnih materialov raje posadite rože plezalke.

Te lahko posadite v tla ali pa v viseča plastična korita, ki jih obesite na okvir. Tudi pri barvanju pergole se raje odločite za svetlejše odtenke kot temnejše.

Dodajte krivulje

Če se bojite, da bi pravokotna konstrukcija delovala preokorno in utesnjeno, lahko v zasnovo pergole vnesete krivulje z visokimi oboki. Tako boste pridobili tudi višino in dobili občutek odprtega prostora. Če ne najdete v trgovinah dimenzij, ki bi ustrezale vašemu prostoru, lahko to naredite po meri, kar bo sicer dražje, a se bo nakup na dolgi rok izplačal.

Foto: Thinkstock

Na majhnem dvorišču je najbolje uporabiti osrednji element, ki izstopa in okoli katerega gradimo vso preostalo okolico.

Če želite imeti pokrito območje za sedenje v majhnem in ozkem dvorišču, potem razmislite o tem, kako narediti pergolo, ki bo postala središčna točka, okoli katere boste oblikovali okolico.

Nekaterim elementom, kot je travnik ali celo vrt, se boste v tem primeru morali odpovedati, kar pa seveda ne pomeni, da ne morete zasaditi rastlinja okoli same pergole.