Opremite kopalnico v modernem slogu

Oglasno sporočilo

Se lotevate prenove kopalnice? Razmišljate o tem, kaj je trenutno priljubljeno in kako bi lahko te trende uporabili tudi v svojem domu? Gradnja in opremljanje moderne kopalnice zahteva veliko razmisleka in načrtovanja, navsezadnje jo opremljate za nekaj nadaljnjih let. V nadaljevanju vam predstavljamo, kakšna je moderna kopalnica in kako se celostno lotiti njene gradnje.

O moderni kopalnici razmišljajte že med gradnjo oz. prenovo

Moderna kopalnica ne nastane moderna samo zaradi najsodobnejšega pohištva, temveč je treba tudi funkcionalnost prilagoditi sodobnim časom. Če prenavljate kopalnico v celoti, razmislite o postavitvi pohištva in opreme, instalacijah, ogrevanju, svetlobi ... Dandanes se ljudje velikokrat odločajo za talno gretje, pohodno prho in odstranitev bidejev. Razmislite, ali so tovrstna dela tudi v okviru vašega proračuna. Z njimi ne samo da boste dosegli moderni videz, temveč boste tudi podaljšali življenjsko dobo kopalnice ter ustvarili prijetnejše vzdušje v prostoru.

Sledite sodobnim trendom

Moderno je tisto, kar sledi sodobnim trendom. Na področju kopalniške opreme so to največkrat velike ploščice, zemeljske barve, pohodne prhe, samostoječe kadi, viseče kopalniške omarice, čim več svetlobe ipd. Seveda pa to ne pomeni, da morate brezglavo slediti tistemu, kar je priljubljeno. Pri izbiri še vedno upoštevajte tisto, kar vam je všeč in kar odraža vašo osebnost, moderni elementi lahko samo nadgradijo vašo izbiro. Dandanes kopalnica ni več samo prostor za intimo in osebno nego, temveč je pravi mali wellness center, kjer se dan začne in konča z dobrim počutjem.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Izberite kakovostno in brezčasno kopalniško pohištvo

K modernemu videzu kopalnice veliko pripomore tudi moderno kopalniško pohištvo. S premišljeno izbiro lahko še tako majhna kopalnica postane prostorna. Moderne kopalnice so videti minimalistično, vendar so funkcionalne. Imajo veliko shranjevalnega prostora, ki pa je očem skrit, kakor tudi kopalniški pripomočki. Precej priljubljeno je viseče pohištvo, ki je praktično tudi iz vidika čiščenja. V modernih kopalnicah prevladujejo svetlo pohištvo in zemeljske barve, od bele, svetlorjave, oker in sive, ki pa jo popestrijo barvni kopalniški dodatki in zelenje.

Kako pričarati videz prostornosti v majhni kopalnici?

Za začetek iz kopalnice odstranite vse, česar ne potrebujete. Na primer bide in kad, ki ju uporabite nekajkrat na leto. Pralni stroj skrijte v omaro, kamor lahko dodate tudi koš za zbiranje perila. Razmislite o shranjevalnih omarah do stropa, s katerimi boste dobili več prostora. Namesto visečega ogledala raje izberite ogledalo, ki ima zadaj tudi skrit predal. Izberite svetle barve, ki bodo prostor optično povečale, pripomočke, kot so brisače, izdelke za osebno nego, čistila, make up ipd., pa skrijte v predale in omarice.

Naročnik oglasnega sporočila je DOM24, D. O. O.