Obnovite svoj dom z užitkom – najdite izvajalca na MojMojster.net

Pandemija koronavirusa nam je v zavest intenzivno vtisnila pomembnost bivalnega okolja, našega doma. Medtem ko smo bili mesece ujeti med štirimi stenami, smo postali toliko bolj dovzetni za vse morebitne napake in izboljšave našega doma. Prav tako smo ugotovili, kako pomembna je dostopnost informacij na internetu, saj osebno nismo mogli urediti praktično ničesar. Verjetno se je v tem času pojavilo več idej, predlogov in zamisli, kako prenoviti dom, kot kadar koli prej.

Naj bo prenova doma užitek, ne stres

Ni ga človeka, ki se vsaj enkrat v življenju ne bi srečal s prenovo ali gradnjo objekta. Četudi gre samo za prenovo kopalnice ali kuhinje, večina ljudi ob tem doživlja nepotreben stres in zaplete. Poraja se mnogo vprašanj: kako najti mojstra, ki bo dela izvajal? Takega, ki se bo maksimalno potrudil, pravi čas opozoril na zaplete, a se jih tudi trudil razrešiti, hkrati pa bo še pošten in zanesljiv. Nič ni hujšega kot čakati mesece, da se končno pojavi na objektu, nato pa svoje delu povrhu vsega opravi slabše, kot smo pričakovali in zahtevali, ter računa več, kot smo pripravljeni plačati glede na (slabo) kvaliteto izvedbe. Kakšen strošek izvedbenih del pričakovati in kako vedeti, ali je realen, izvajalec pa transparenten? Če ga priporoči prijatelj, to precej olajša odločitev, vendar pa v tem primeru nastopi druga težava. Kako namreč vedeti, ali je on imel podobno zahtevno delo ali pa je šlo za veliko lažje opravilo, ki bi mu bil tako ali tako vsak izvajalec kos? Prav tako je vprašljivo, ali je prijatelj, ki se ukvarja z nečim povsem tretjim, sploh sposoben podati objektivno in strokovno mnenje – morda je imel le srečo in številni drugi z istim izvajalcem sploh niso bili zadovoljni.

Najdite najboljšega izvajalca za svoj projekt

Takoj moramo poudariti, da je popolnoma normalno in razumljivo, da se vam pred pričetkom del porajajo vsa ta vprašanja in da na njih ne znate popolnoma odgovoriti. Če niste s stroko res dobro seznanjeni, kar največkrat pomeni, da delate v enem izmed njenih področij, je znanj, izkušenj in detajlov enostavno preveč, da bi jih lahko obvladali. Nihče niti ne pričakuje, kaj šele zahteva, da jih boste. Ali ne bi bilo sanjsko, če bi vse to že bilo zbrano na enem mestu? Pravzaprav vas moramo razveseliti, da je že. Največje spletno mesto za gradnjo in obnovo MojMojster.net že leta strastno ustvarja platformo, s pomočjo katere lahko najdete in vzpostavite stik z najbolje ocenjenimi izvajalci glede na vse vaše zahteve. MojMojster v prvi vrsti teži k razbremenitvi naročnikov, saj nudi premišljen sistem, na podlagi katerega lahko učinkoviteje izberete tiste ocenjene mojstre, s katerimi so bili zadovoljni že drugi uporabniki, tako da jim lahko mirne vesti zaupate obnovo ali gradnjo svojega doma. Rešitev uživanja v prenovi in urejanju doma ni v tem, da se sami podučite o vsem možnem, pač pa da delo prepustite nekomu, ki bo na podlagi dolgoletnih izkušenj to opravil in vedel namesto vas. Samo na tak način boste lahko ves proces prenove sproščeni, razbremenjeni in brezskrbni.

Vaš osebni e-svetovalec Platforma MojMojster.net je v tem pogledu vaš osebni e-svetovalec, ki vam poleg seznanitve z najbolje ocenjenimi mojstri in njihovimi referencami na enem mestu nudi optimizacijo številnih vidikov prenove. S pomočjo platforme lahko bolje in učinkoviteje upravljate s finančnim proračunom in časom prenove. Na portalu MojMojster.net imate na enem mestu na voljo razgiban izbor izvajalcev za izjemno raznolika dela: od betoniranja, beljenja sten, električnih inštalacij do krajinske arhitekture, montaže klimatskih naprav in mizarskih storitev ...

Eden izmed številnih uporabnikov g. Mažgon je o portalu povedal, da se mu zdijo "storitve, ki jih ponuja, zelo dobre, saj s tem zelo olajša delo in čas naročniku storitev". Ne glede na to, koga iščete, sistem iskanja na MojMojster je zasnovan tako, da vedno upošteva vse vaše zahteve, torej strošek, kompleksnost del, terminski plan, lokacijo itd. Osrednji cilj je omogočiti popolnoma drugačno izkušnjo prenove doma, kot smo je vajeni. Tako, ki ni prežeta s stresom, kaosom in razočaranjem, pač pa z brezskrbnostjo, užitkom, spoznavanjem novih ljudi in strok, zanesljivostjo in zaupanjem, skratka, tako izkušnjo, ki omogoča lahkotnost bivanja in zadovoljstvo pred, med in po prenovi.

Ocenjevanje izvajalcev in izkušnje uporabnikov

Poleg želje po poenostavitvi procesa prenove so glavne prednosti strani MojMojster.net transparentnost, poštenost in kvaliteta opravljenih storitev. Kako je to sploh mogoče doseči? Spletna stran omogoča ocenjevanje in komentiranje najetih mojstrov po opravljenem delu.

"Všeč mi je, da zbirate komentarje uporabnikov, ocenjujete izvajalce in združujete ponudnike gradbenih storitev na enem mestu. Na enem mestu najdem raznolike izvajalce in njihove reference. Prav tako je zelo dobra zamisel oglasne deske s povpraševanji," sta komentirala uporabnika g. Zajšek in ga. Hojnik.

Ker so mojstri ocenjeni neposredno na podlagi izkušenj več uporabnikov oziroma naročnikov, boste ob obisku portala hitro dobili realen in natančen vpogled v kakovost njihovih storitev in se na podlagi tega lažje odločili. Ocena, ki temelji na večjem vzorcu različnih naročnikov, je veliko bolj objektivna od priporočila vašega prijatelja, saj slednje predstavlja eno samo, izolirano izkušnjo.

"Pohvaliti moramo kakovost izdelave in doslednost pri dogovorjenih parametrih. Dostopna cena in dogovorjen rok izvedbe! Mojster ni ubiral nobenih bližnjic do polizdelka in vztrajal pri najvišji kvaliteti materiala in storitev. Kljub temu je bil cenovno konkurenčen," je o mojstru, ki ga je našel na portalu MojMojster.net, povedal g. Breskvar, ki je naročil adaptacijo obstoječe kopalnice.

Obiskovalci so na spletni strani do danes pustili že mnogo ocen in komentarjev. G. Lamut je tako komentiral svojega izvajalca lesenega pomožnega objekta: "Izredno zadovoljni z odnosom in izvedbo. G. Aleksander zelo dobro svetuje in se drži rokov. Priporočam!" Ga. Malkoč je naročila pregled in polnjenje klime, o storitvi pa povedala naslednje: "Svetovanje in prijaznost. Zavzeli so se, da poskrbijo za del klime, ki se mora zamenjati, in ga naročili. Prav tako so me poklicali, da me obvestijo o ceni in o stroških menjave."

Podobne izkušnje z odzivnostjo, zanesljivostjo in točnostjo izvajalcev je imel tudi g. Novak, ki je s pomočjo portala naročil montažo steklenih sten: "Zelo profesionalni. Držali so se vseh rokov. Zelo dobra izdelava. Izjemno zadovoljni s tuš kabinami in predelno steno z drsnimi vrati. Tudi cenovno so bili zelo ugodni."

MojMojster.net vam tako omogoča večji nadzor celotnega procesa prenove, od prvih sestankov do zaključka del. Ker platforma temelji na sistemu ocenjevanja izvajalcev po zaključku del, se izvajalci toliko bolj trudijo poslovati pošteno, zanesljivo in kakovostno. V primeru slabe ocene to namreč zanje pomeni slabo reklamo, ki je ne želi nihče.vam tako omogoča večji nadzor celotnega procesa prenove, od prvih sestankov do zaključka del.

Skratka, naslednjič, ko se boste lotevali prenove, veste, kam klikniti, da si ves proces karseda olajšate in v njem brezskrbno uživate. Nič ne prinese več zadovoljstva kot bivanje v urejenem domu z zavedanjem, da obstaja platforma, s pomočjo katere je vsaka prihodnja adaptacija enostavna, kvalitetna, hitra in zanesljiva. Izgovorov za odlašanje s prenovo zato enostavno ne morete več imeti.