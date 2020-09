Novo gnezdece med starimi tramovi

To so najbrž uresničene sanje številnih mladih slovenskih družin: z ureditvijo neizkoriščene mansarde priti do cenovno ugodne rešitve stanovanjskega problema , pri čemer novi ambient v popolnosti izkoristi danosti mansardnega prostora in hkrati ponudi sodobno bivalno rešitev.

Lastniki te mansarde v Ljubljani so izjemno všečen rezultat prenove dosegli tako, da so se držali treh preprostih zapovedi urejanja mansardnih prostorov. Te se medsebojno dopolnjujejo in imajo na manjši bivalni površini še večji učinek. Vas zanima, kaj jih je vodilo pri prenovi?

1. Ne le prijazno podobo prostora, ampak tudi zdravo in funkcionalno okolje so ustvarili tako, da so namesto frčad vgradili strešna okna. Ob primerljivih pogojih strešna okna namreč zagotavljajo za kar 30 odstotkov boljšo osvetljenost prostora kot enako velika frčadna okna. To veliko razliko, s katero mansardni prostor pridobi izjemno kakovost bivanja, doprinese boljši vpadni kot svetlobe.

2. Da bi dobili svetel, zračen in vizualno povečan prostor, so v ambientu uporabili svetle barve: stene so bele, na tleh so svetle talne obloge. V barvah, tudi temnih, seveda, lahko potem izberete dodatke in posamezne kose pohištva.

3. Tretji korak do svetlega, prostornega in skladnega stanovanja je ohranjena odprtost mansardnega prostora, v katero so le minimalno posegali. Ta prostor bi bil povsem drugačen, če bi funkcionalne sklope dodatno zamejevali in prostorsko celoto drobili s pregradnimi stenami.

Otroška sobica je ločena le s kratkim pregradnim zidom, ki pa podpira odprtost in povezanost s simpatičnim okroglim izrezom. Ta okroglina je pravzaprav povezovalni element, saj služi kot sedalno-igralna površina.

Povezano in dobro izkoriščeno

Okrogel izrez se vizualno ponovi v podnožju pisalne mize in na simpatičen način stilsko povezuje mansardno stanovanje v celoto. Za večji učinek so barve sten povsod enake, enaka je tudi talna obloga, kar podpira premišljeno skladnost celote. Funkcionalne stanovanjske sklope učinkovito povezuje še en dejavnik, ki je vseprisoten – dobra osvetljenost z naravno svetlobo. Ustrezna količina dnevne svetlobe ima izjemno pozitiven vpliv na počutje in zmanjšuje utrujenost. Dokazano je, da ustrezna odmerka naravne svetlobe podnevi in prave teme ponoči omogočata boljše zdravje, bolj kakovostno bivanje in boljše spanje. Če doma še delate, pa tudi boljšo storilnost. Bivanje v mansardi vam omogoča, da glede teh zahtev dosežete res optimalne rezultate. Oprema v tej domači pisarni izkorišča vse danosti prostora pod poševnino. Prostor je majhen, a izjemno učinkovit – večino pripomočkov in stvari skrivata omara in po meri izdelano pohištvo, postavljeno ob parapetni zid, ki omogoča najbolj ekonomično izrabo prostora.

Okna so na idealni višini za pisarno: sedečemu ne motijo koncentracije pri delu, stoječemu pa omogočajo razgled na okolico. Naravna svetloba, ki pada na površino mize z leve strani, je kot nalašč za desničarja.

Podčrtano s svetlobo

Kabino za prho so sicer vgradili pod poševnino, a na pravilen način: izvedba v ravnini tal omogoča višjo stojno višino, kot bi jo kad za prho. Prostor je od preostale kopalnice ločen le s tanko prosojno pregrado, kar ne prinaša samo fizičnega prihranka prostora na račun debeline stene, ampak tudi nadomešča zid, ki prostor vizualno zmanjšuje. Poskrbeli so za dovolj naravne svetlobe – za osebno higieno in videz, s katerim se lahko vsakdo samozavestno poda novemu dnevu naproti, je to ena od ključnih zahtev sodobne kopalnice (če želite videti še več primerov dobre prakse kopalnic pred prenovo in po njej, prelistajte tale katalog ) .

Veliko strešno okno je vgrajeno na višini, ki ne dopušča radovednih pogledov iz okolice, zagotavlja pa dovolj naravne svetlobe in ustrezno prezračevanje, ki je v vsaki kopalnici nuja.

Okronano v lesu

Prostor pod streho najlepše zaživi, če se lahko naš pogled ustavi na vidnih lesenih tramovih ostrešja. Ti doprinesejo estetsko kakovost na podoben način, kot jo slikarskemu platnu prinese premišljeno izbran okvir za sliko. Les je popolnoma naraven material in je že zato čaroben – pogled nanj nas nenehno povezuje z naravo. Pravi les nima nadomestila tudi zato, ker je vsak njegov kos unikaten. Z njim lahko domovanje v mansardi ponudi unikatne bivalne rešitve, ki lahko obenem odgovorijo na vse potrebe sodobnega bivanja.

Kot bi uokvirili lepo sliko: tramovi mansardnemu stanovanju dajejo piko na i.

Kako do podvojenega razkošja

Mansarda je od vseh prostorov najbližje nebu in sončnim žarkom, zato nam s svojimi rešitvami ponuja obilo naravne svetlobe. Če se tudi vi lotevate urejanja mansarde, nikar ne storite napake, da bi si svetlobe privoščili premalo. Raje izvedite, kako jo lahko podvojite. Tako boste poleg osvetlitve podvojili tudi razglede, simpatičnost prostora in svoje občutke.