"Moti me hrup iz sosednjih stanovanj!" Kaj storiti?

Dom je sinonim za toplino, udobje, ljubezen in mir. Kaj pa, če nam mir krati glasbeni izbor sosedovega ali našega najstnika? Ali pa denimo glasni ljubezenski nagovori zvezdnika sosedine najljubše telenovele? Da o nenehnem tekanju otrok v otroški sobi nad nami niti ne govorimo. V takih situacijah smo odvisni predvsem od visoke stopnje potrpežljivosti. In pa seveda od dobre zvočne izolacije .

Moteč hrup, ki prihaja iz sob, stanovanja ali pisarne nad nami zahteva bistveno kompleksnejše rešitve kot zgolj potrpežljivost. Težave s hrupom je namreč treba reševati natanko tam, kjer nastopijo. Začnemo pa lahko tako, da najprej pred motečim hrupom zaščitimo prostore pod nami.

Za štirimi stenami svojega doma si vsi želimo miru in tišine, saj si le tako lahko odpočijemo od stresnega življenja, se sprostimo, se v miru posvetimo bodisi študiju, delu ali gospodinjskim opravilom ter si konec koncev napolnimo baterije za nove življenjske podvige. A teorija je eno, praksa pa nekaj popolnoma drugega.

Celo v lastni hiši ali stanovanju, kjer naj bi si načeloma v vseh pogledih uredili kar najbolj prijetno bivalno okolje zase in za družino, nas pogosto zmotijo in nam "kravžljajo živce" najrazličnejši zvoki.

Dokazano škoduje

Hrup je neželeni zvok, ki nas moti. Vemo, da je hrup iz sosednjih stanovanj zelo moteč, zlasti če prihaja iz etaže nad nami ali pod nami. Moti lahko naše dnevne aktivnosti, koncentracijo ali zasebnost. Pri večjih izpostavljenostih pa lahko hrup dokazano škoduje našemu psihičnemu in fizičnemu zdravju (pomanjkanje spanca, različne stopnje stresa, glavoboli, slabo počutje itd.). Vendar je na žalost prisoten v številnih obstoječih stavbah.

Hrup se v zgradbah širi na dva načina, po zraku (glasen govor, radijski ali televizijski sprejemnik) in po konstrukciji zgradbe (hrupna hoja, padci težkih predmetov, nabijanje ali vrtanje v steno, strop in tla).

Zahteve po zvočni zaščiti so danes višje kot kdajkoli prej. Z rešitvami in sistemi Knauf Insulation jih izpolnimo z lahkoto. Edina rešitev, ki bo dolgoročno pozitivno vplivala tako na naše zdravje in kakovost življenja kot tudi na našo denarnico, je torej ustrezna zvočna izolacija.

Hrup v domu je ena izmed največjih neprijetnosti, ki vpliva na kakovost bivanja. Vsi smo bili že kdaj, ne nujno po naši krivdi, priče dogajanja v sosednjem stanovanju, najsi je šlo za otroško igro ali glasno omizje. Med povzročitelji hrupa je zelo moteč udarni zvok, ki se ga ob pravilno zastavljeni gradnji uspešno znebimo.

Reševanje udarnega hrupa

Dotaknimo se še kontekstualizacije. V osnovi ljudje zaznavamo zvok v naših ušesih kot valovanje molekul zraka, ki ima lahko različne jakosti, frekvence in valovne dolžine. To valovanje vedno povzroča neki vir zvoka.

V stavbah ločimo dva osnovna mehanizma prenosa zvoka:

zvok, ki se širi po zraku (hrup zaznavamo v obliki govora, glasbe, zvoka televizorja itd.), in

zvok, ki se širi po konstrukciji (t. i. udarni zvok, pri čemer hrup zaznavamo v obliki topota zaradi hoje, padcev predmetov na tla, vrtanja ali udarjanja v stene, tla ali strop itd.).

Udarni zvok nastaja v obliki topota zaradi hoje, skakanja, padcev in podobnih izvorov zvoka v nadstropju nad nami in na nas deluje kot udarni zvok. Udarni zvok je najustrezneje reševati na mestu izvora – torej na tleh nadstropja nad nami v fazi novogradnje.

Bistveno večja težava v objektih pa je naknadno reševanje prevelikega udarnega hrupa. Ker je najpogostejši izvor udarnega zvoka v zgradbah, predvsem stanovanjskih, hoja po tleh, bomo v nadaljevanju podrobneje obravnavali reševanje te težave. Kako torej ukrepati?

Preverjena rešitev – plavajoči estrih

Ena od najboljših rešitev te težave v stavbarstvu je izvedba t. i. plavajočega estriha. To je estrih (toga nosilna pohodna plast), ki leži ("plava") na elastični podlagi (zvočni izolaciji), ki ga popolnoma ločuje od toge nosilne talne oziroma medetažne konstrukcije, sten in inštalacij. Zvočna izolacija plavajočih podov mora imeti v prvi vrsti ustrezno dinamično togost.

Rešitev je primerna za novogradnje in temeljite sanacije. To pomeni vrednosti nekje od 15 do 40 MN/m3. Takšni materiali so dovolj trdi, da lahko prenašajo obremenitve tlaka brez večjih posedkov in posledičnih poškodb, ter so hkrati dovolj mehki, da delujejo kot dušilni sloj med estrihom in nosilno konstrukcijo.

Najustreznejša rešitev je izolacija s talnimi komprimiranimi ploščami kamene volne Knauf Insulation z ustreznimi vrednostmi dinamične togosti SD. Te se zaradi svojih ustreznih zvočnoizolativnih lastnosti, ki izhajajo iz kompaktne in elastične vlaknaste strukture z raznoliko orientacijo vlaken že tradicionalno več desetletij uporabljajo kot odlična izolacijska podlaga za plavajoče estrihe. Primerne pa so tudi za tlake z vgrajenim talnim ogrevanjem.

Vgradnja zvočno- in toplotnoizolacijskih plošč KNAUF INSULATION NaturBoard TP, TPS, v estrihe podnih konstrukcij odlično zmanjšuje moteč udarni zvok ter odpravlja težavo hladnih tal, saj hkrati akustično in toplotno izolira medetažne in talne konstrukcije.

ALI STE VEDELI? Mineralna izolacija je zaradi svoje vlaknaste strukture najprimernejši material za izolacijo pred hrupom/udarnim zvokom – za vertikalne in horizontalne konstrukcije. V podjetju Knauf Insulation proizvajajo mineralno izolacijo, ki je namenjena notranjim prostorom in se ponaša s kakovostjo ECOSE, kar pomeni, da ti materiali namesto fenol-formaldehidnih veziv vsebujejo vezivo na biološki osnovi in jih lahko tako v celoti štejemo za naravne materiale.

Suha in hitra rešitev – izvedba suhomontažnega estriha

Kadar želimo prihraniti čas ali denar, se lahko odločimo tudi za izvedbo suhomontažnega estriha, za katerega priporočamo izdelek KNAUF INSULATION NaturBoard TPT.

To so estrihi iz gotovih elementov, ki zagotavljajo lahkost konstrukcije, preprosto in hitro izvedbo ter takojšnjo uporabo prostora, saj gre za suhe postopke. Pri izbiri izolacije moramo vedno upoštevati omejitve glede debeline plošč, ki naj ne bi presegala štiri centimetre, pri čemer morajo biti plošče položene enoslojno.

Na podkonstrukciji – izvedba suhomontažne izolacije tal

Če želimo izvesti suhomontažno izvedbo izolacije tal, lahko to naredimo tudi z mehkejšim materialom, vendar je pri tem pomembno, da celotno obremenitev v tem primeru nosi lesena ali druga podkonstrukcija.

Pri Knauf Insulation Slovenija ponujajo dve vrsti materiala za izvedbo suhomontažne izolacije tal, in sicer izdelek iz kamene volne KNAUF INSULATION NaturBoard FIT ali izdelek iz steklene volne KNAUF INSULATION NatuRoll Plus.

POZOR: Da se izognemo prenosu zvoka po obodu konstrukcije, moramo ob robovih vedno vgraditi tudi robni trak DL.

Kaj pa predelne stene?

Na hrup, ki se širi po zraku, zelo močno vplivajo morebitne odprtine in preboji v predelnih konstrukcijah – na primer zračna rega na dnu vrat v predelni steni. V primeru prevelikega hrupa večkrat zadostuje, da se dodatno zvočno izolirajo predvsem predelne konstrukcije med virom in sprejemnikom zvoka.

Predelne stene lahko učinkovito izoliramo z izolacijskimi materiali Knauf Insulation, ki jih poleg odlične absorpcije zvoka odlikuje tudi izbor naravnega materiala in veziva (ECOSE Technology), kar dokazano prispeva k izboljšanju kakovosti zraka v notranjih prostorih.

Predlagamo uporabo naslednjih izdelkov: KI Akustik Board, KI Decibel, NaturBoard FIT, FIT-G, NaturBoard VENTI, NaturBoard VENTACOUSTO.