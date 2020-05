Kako skrbeti za okolje, ne da bi se odpovedali udobju?

ODGOVORNOST DO OKOLJA TUDI Z ENERGETSKO OSKRBO

"Želim si čistejše prihodnosti, a moj odnos, dejanja ne bodo veliko doprinesla k celotni 'sliki'," je pogosto, a še kako zmotno prepričanje marsikoga, ko gre za okoljsko problematiko. Skrb za okolje naj ne bo samo trend, pač pa zavestno in ponotranjeno ravnanje ter v isti sapi pomemben element poslovanja podjetij in tudi življenja posameznikov. Tudi ko gre za energetsko oskrbo .

Skrb za okolje že dolgo ne pomeni več le ločevanja odpadkov in skrbnega recikliranja, ampak postaja čedalje širši pojem. Skrb za okolje obenem še zdaleč ne pomeni, da se s tem odrečemo udobju in brezskrbnosti. Tudi ko gre za izbiro energenta.

Izgovor, da so naša "majhna" dejanja nepomembna, je slabo opravičilo. Tudi majhna dejanja namreč po nepotrebnem obremenjujejo okolje in vplivajo na kakovost našega življenja.

Skrb za okolje že dolgo ne pomeni več le ločevanja odpadkov in skrbnega recikliranja, ampak postaja čedalje širši pojem.

Kako postati čim bolj nizkoogljična družba in kdo pravi, da bi se morali zaradi skrbi za okolje odpovedati udobju in brezskrbnosti, ki ju uživamo? Oboje lahko združimo z ustrezno izbiro in upravljanjem energentov.

Trg z zemeljskim plinom za gospodinjske odjemalce v Sloveniji se je v zadnjem desetletju dodobra razvil in danes ponuja številne ugodnosti ter dosega vsakoletno rast.

Da je tako, pa so zaslužni predvsem kakovostni distributerji, med katere spada tudi podjetje Adriaplin, ki deluje pod okriljem svetovno znane energetske družbe ENI. Adriaplin, d. o. o., je danes najpomembnejše inovativno in v prihodnost usmerjeno slovensko zasebno podjetje za distribucijo zemeljskega plina, ki v kar 29 slovenskih občinah zagotavlja zanesljivo in varno distribucijo zemeljskega plina.

Podjetje Adriaplin, ki je na trgu prisotno že od leta 1994, pod okriljem mednarodne družbe ENI omogoča dobavo zemeljskega plina na celotnem slovenskem trgu.

Zavezani so k družbeni odgovornosti ter gradnji in razvoju infrastrukture, skladne s potrebami odjemalcev, predvsem pa zagotavljajo preprosto poslovanje ter zanesljivo dobavo zemeljskega plina po konkurenčni ceni. Vse rešitve skrbno oblikujejo po meri odjemalcev.

Takšen je tudi njihov paket Preprosto po spletu, ki po zajamčeni ceni omogoča:

popoln nadzor nad stroški in porabo,

brezpapirno poslovanje,

dobavo zemeljskega plina in električne energije,

spletno sklepanje pogodb in

pogodbeno razmerje brez vezave.

S paketom Preprosto po spletu boste izbrali napredno, inovativno in do okolja prijazno e-poslovanje ter z manj papirja okolju naredili velikansko uslugo. Pa tudi denarnici navsezadnje, kar pa tudi nekaj šteje, kajne? Odločitev za ogrevanje doma z zemeljskim plinom je pametna tako z vidika začetne investicije kot tudi zaradi dolgoročnih prihrankov.