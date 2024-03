V Uri za Zemljo bodo ugasnile luči

Nevladna okoljska organizacija Svetovni sklad za naravo (WWF) ljudi po vsem svetu poziva, naj nocoj ob 20.30 po lokalnem času za eno uro ugasnejo luči in s tem prispevajo k večji ozaveščenosti o nujnosti varovanja planeta. Akciji, ki vsako leto poteka predzadnjo ali zadnjo soboto v marcu, se pridružujemo tudi v Sloveniji.

"V vse bolj razdeljenem svetu, ki se spopada s posledicami podnebnih sprememb in izgubo biotske raznovrstnosti, Ura za Zemljo prinaša še kako potrebno pozitivnost, navdih in upanje," so sporočili iz WWF.

WWF je pobudo skupaj s partnerji začel leta 2007 v avstralskem Sydneyju, od takrat pa je zrasla v eno največjih ljudskih gibanj za zaščito okolja. Pričakujejo, da bo letos sodelovalo na milijone ljudi v več kot 190 državah in ozemljih, ki jih pozivajo, da to uro namenijo dejavnosti po lastni izbiri, naj bo to hrana, fitnes, umetnost, trajnost ali dejavnosti na prostem, s katerimi se bodo počutili povezane s planetom Zemlja. V WWF ocenjujejo, da bo samo v ZDA temu letos namenjenih sto tisoč ur.

Luči bodo ugasnile tudi na nekaterih znamenitostih, kot so nebotičnik Empire State Building v New Yorku, stolp Space Needle v Seattlu, Niagarski slapovi, stolp Willis v Chicagu, Eifflov stolp v Parizu, panoramsko kolo London Eye v britanski prestolnici, mestna hiša na Dunaju in operna hiša v Sydneyju, je na svoji spletni strani napovedal WWF.