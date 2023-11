Kako se znebiti vlage in plesni v stanovanjih? Z izdelki linije Poromap proizvajalca Mapei!

Starejši zidani objekti pogosto nimajo ustrezne hidroizolacije, ki bi preprečevala vstop vlage v konstrukcijo. Tako vlaga zaradi kapilarnega dviga neovirano prodira skozi temelje v zid, v primerih podkletenih delov pa tudi horizontalno. Poškodbe se odražajo v obliki prhlih in poškodovanih ometov, izcvetanja soli na površini, rasti plesni in neprijetnega vonja v zaprtih prostorih. Najpogostejša napaka je, da se tako izveden zid delno zatesni ali prekrije z notranje strani npr. z oblogo iz keramičnih plošč ali lesa. Drži, da na začetku videz potrjuje uspešno sanacijo, a se kasneje vlaga in z njo povezane poškodbe odražajo še bolj potencirano.

Foto: Mapei d.o.o.

Kako pravilno pristopiti k reševanju omenjenega problema?

Enostavno! Ves vidno poškodovani omet in še vsaj 50 centimetrov ometa nad njim je treba odstraniti do obstoječega zidu. Nato je treba zid dobro oprati z vodo pod pritiskom, da se odstrani vse slabo vezane dele ter opere in izluži vodotopne soli. Ta postopek nekajkrat ponovite. Na tako navlaženo površino, a brez zastale vode, nanesite od pet do sedem kilogramov na kvadratni meter obrizga Poromap Deumidificante v debelini približno pet milimetrov. Z njim se zagotovi kakovosten oprijem izsuševalnega toplotnega izolacijskega ometa Poromap Deumidificante in zmanjša prehod škodljivih soli. Priporočljivo je, da se na že naneseni obrizg v roku od dveh do štirih ur nanese Poromap Deumidificante, izsuševalni toplotni izolacijski omet, ki mora biti nanesen v minimalni debelini dva centimetra. Poraba ometa je približno 11 kilogramov na kvadratni meter za vsak cenimeter debeline. V primerih, ko je potrebna debelina nanosa Poromap Deumidificante večja od treh centimetrov, ga je treba nanesti v dveh nanosih. Površina se zidarsko zgladi. Navedene lastnosti ometa zagotavljajo zračne pore v ometu (≥30 odstotkov v strjenem ometu) in kemijska sestava veziva ometa, ki je odporen proti vlagi in z njo povezane soli na osnovi sulfatov, kloridov in nitratov. Če je zahtevana bolj fina zaključna struktura ometa, se nanese fino izsuševalno malto svetle barve Poromap Finitura Civile, poraba je okoli 2,5 kilograma na kvadratni meter.

Foto: Mapei d.o.o.

Zaključna obdelava – barva ali fini barvni omet?

Izrednega pomena je pravilen izbor zaključnega premaza. Ta mora zagotavljati enako paroprepustnost, kot jo ima izsuševalni toplotni izolacijski sistem Poromap. Zaradi tega je uporaba akrilnih disperzijskih barv nedopustna. Optimalna rešitev je proti plesni in algam odporen premaz Silancolor Pitutura Plus na osnovi silanskih smol. Nanaša se ga na temeljni premaz Silancolor Primer Plus in je na voljo v več kot 250 barvnih odtenkih.

Za zunanje površine, kjer se največkrat izvajajo glajeni fini ometi, se namesto Poromap Finitura nanese obarvani temeljni premaz Silancolor Base Coat na osnovi silikonskih smol in fini obarvani omet Silancolor Tonachino, ki je na voljo v različnih zrnavostih.

Foto: Mapei d.o.o.

Ali se opisani sistem lahko uporablja pri obnovi poplavljenih stavb?

Seveda, a pod pogojem, da je vsebnost vlage v zidu nižja od desetodstotne.

Ali se opisani sistem lahko uporablja, če je treba izvesti hidroizolacijo podkletenih ali delno vkopanih stanovanj na notranji strani objekta?

Seveda, a pod naslednjim pogojem. Manjkajočo ali poškodovano hidroizolacijo se na notranji strani lahko izvede, samo če je zid izdelan iz betona ali zidan iz polnih zidakov in da pričakovani vodni pritisk ne preseže 1,5 bara. Treba pa se je zavedati dejstva, da bo zid moker in s tem skrajšana njegova življenjska doba, še posebej zaradi korozije armature v armirano-betonskih stenah. Predhodne izravnave sten je treba izvesti po odstranitvi ometa do betonske podlage in ustreznim pranjem z mikro-armirano cementno malto Planitop HDM Restauro. Nato se izvede hidroizolacija z nanosom temeljnega premaza Primer 3296 (razredčenim z vodo 1 : 1) in z nanosom polimer-cementne mase Mapelastic Foudation z valjčkom. Zahtevana sta minimalno dva nanosa, da se doseže minimalna zahtevana debelina suhega filma dva milimetra oz. poraba materiala mora biti vsaj 4,0 kilograma na kvadratni meter. Tako izvedena hidroizolacija kljubuje vodnim pritiskom do 1,5 bara ali 15 metrov vodnega stolpca.

Zaključek Uspešno izvedena sanacija je povezana z izvedbo usposobljenega izvajalca, doslednim upoštevanjem navodil za posamezne izdelke in rednim zračenjem prostorov. To je najpomembnejše in ga je treba zagotoviti – bodisi naravno zračenje ali pa potrebi tudi prisilno. Izsuševalni omet omogoča intenzivnejše dihanje vlažnega zidu, zato mora biti menjava zraka v zaprtem prostoru pogostejša, kot pa je predpisana v zakonu.

Foto: Mapei d.o.o.

Za dodatne informacije se obrnite na tehnično prodajno službo Mapei, d. o. o. na telefonsko številko 01 786 50 54 ali sporočilom na e-poštni naslov: tehnika@mapei.si

Foto: Mapei d.o.o.