Istrska občina prepovedala hiše z ravnimi strehami

V eni od občin v hrvaški Istri so se odločili narediti konec razmahu modernih "kockastih" zgradb in v prostorskem načrtu določili, da morajo družinske hiše obvezno imeti poševne, ne pa ravne strehe.

"Želeli smo zaščititi tradicionalno gradnjo, zato smo določili, da lahko največ 30 odstotkov tlorisa predstavljajo ravne površine, na primer terase in mansarde," je Dean Močinić, župan istrske občine Pićan, za hrvaško radiotelevizijo pojasnil odločitev, da prepovejo gradnjo družinskih hiš s povsem ravnimi strehami.

Ravne strehe bodo še naprej dovoljene na turistično-gostinskih objektih in poslovnih zgradbah.

Foto: Shutterstock

To sicer ni prvi in edini primer zapovedane tradicionalne gradnje na istrskem polotoku, v Pićanu so se zgledovali po bližnji občini Barban, kjer podobni pogoji za gradnjo veljajo že več kot 20 let.

Stroka je sicer prepričana, da se ne bi smeli ustaviti le pri predpisih za gradnjo hiš, ampak bi morali nadzorovati tudi razporejenost in gostoto zgradb v prostoru. "Zdaj imamo v Istri in Dalmaciji občine, ki so manjše od nekaterih apartmajskih in počitniških kompleksov," je za HRT opozorila predsednica društva istrskih arhitektov Breda Bizjak in poudarila, da s čezmerno gradnjo izginja identiteta istrskih krajev.

Oglejte si še: