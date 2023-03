Britanka po 102 letih prodaja svojo hišo

Po podatkih britanske centralne banke bi kupna moč enega funta leta 1921 ustrezala današnji vrednosti nekaj manj kot 39 funtov oziroma približno 44 evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Gospa Gifford se je za prodajo nepremičnine v vasici Street v grofiji Somerset na jugozahodu Anglije odločila na svoj 104. rojstni dan, ko je sama iz zdravstvenih razlogov sprejela odločitev, da se preseli v dom starejših v bližini. V hiši, ki je do danes ostala večinoma nespremenjena, je sicer živela od svojega drugega leta.

I love this!



Nancy “ Joan” Gifford is putting her 3 bedroom house up for sale in Somerset. Get this, she has lived in it for 102 years !



Joan is 104 today👌



