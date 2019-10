Vrhunski prezračevalni sistem za novogradnje in sanacije

Pred nami je nekaj mesecev nižjih temperatur, ko nam nadvse ustreza toplo zavetje doma. Prav zaradi tega vam bomo predstavili nekaj nasvetov, kako do svežega in prijetnega zraka v našem domu.

Ljudje prezračujemo prostore, da onesnažen zrak zamenjamo s svežim in novim. In pri tem se pogosto poraja vprašanje, kakšen je pravilen način prezračevanja, da ob tem iz toplega zavetja doma ne spustimo preveč toplote.

Prav zaradi tega se v zimskih mesecih pogosteje zgodi, da zračenje zanemarimo, saj imamo občutek, da bomo tako prostor preveč ohladili in s tem povišali stroške ogrevanja. Dejstvo pa je, da svež zrak nujno potrebujemo.

Če se odločate za novogradnjo ali sanirate obstoječ objekt, je decentralni sistem Lunos prava in pravzaprav nujna izbira. Le tako lahko izboljšate kakovost bivanja v svojem domu. Omenjeni sistem bo namreč v vaših bivalnih prostorih poskrbel za svež zrak brez odvečne vlage in posledične zatohlosti.

Sodobna gradnja stanovanjskih hiš temelji na popolni izolaciji in s tem zatesnjenosti, kar je sicer energetsko učinkovito, vendar takšen nepredušen dom prinese novo težavo: vlago. Dom, ki je energetsko učinkovit, je pravzaprav zelo slab za bivanje, če vanj ne vgradimo kakovostne prezračevalne naprave.

Z menjavo oken in obnovo fasadnega sistema sicer dosežemo to, da nam toplota ne uhaja iz hiše, vendar se hkrati lahko zgodi, da bo naš dom preveč nepredušen. Zrakotesen objekt je katastrofa. Ni primeren za bivanje. V njem ni dovolj kisika, na oknih opažamo kondenz, v vogalih sob se začne pojavljati plesen. Posledica tega je slab zrak v domu.

Brez zapletov, hitro in strokovno

V zadnjih letih se je trend vgrajevanja decentralnih prezračevalnih sistemov, med katerimi je po številu vgradenj Lunos vodilni v Evropi, močno povečal. S pomočjo njihovih prezračevalnih sistemov boste v svojih bivalnih prostorih poskrbeli za trajno svež zrak, nižjo vlažnost in preprečili nastajanje nadležne zidne plesni. Vsi njihovi elementi imajo vgrajeno tudi protihrupno in protialergijsko zaščito.

Če imate decentralni prezračevalni sistem, imate eno težavo manj, saj vam tako na primer ni treba stalno odpirati oken. Sploh v zrakotesni hiši, kjer bi jih sicer morali res velikokrat odpirati, je to veliko olajšanje. Mojstri iz Lunosa pa lahko prezračevalni sistem v vaš dom vgradijo v zgolj enem dnevu. Brez zapletov, hitro in strokovno.

Delovanje prezračevalnega sistema Lunos se občuti že zjutraj, ko se zbudiš v spalnici, obdan s svežim zrakom, brez kančka zatohlosti. Tako je tudi skozi ves dan, v domu je neprestano svež zrak, nikoli ni težav z vlago. Tudi kadar se kuha, vlaga že po 15 minutah dobesedno izpuhti, ne da bi bilo treba odpirati okna. Za to kar sam poskrbi Lunosov sistem. Takšno prezračevanje pa tudi ni potratno. Pozimi po njegovi zaslugi ne izgubljamo toplote, kar se prav tako pozna pri stroških ogrevanja.

Vgradnja sistema Lunos je izjemno preprosta in sistem se ponaša s številnimi mednarodnimi priznanji, ki le še dodatno potrjujejo njegovo kakovost. Zaradi svoje preprostosti je primeren tako za vgradnjo v starejše hiše ali stanovanja kot v novogradnje. Za montažo sistema ni treba vgraditi nobenih cevi, zato je montaža hitra in večji posegi v stanovanje niso potrebni.

Zakaj izbrati sistem za prezračevanje Lunos?

Sistem LUNOS je cenovno ugoden in izjemno preprost za vgradnjo. Za montažo sistema ni treba vgraditi nobenih cevi, zato je končana hitro in brez večjih posegov.

Z vgradnjo nemškega prezračevalnega sistema LUNOS bo v vaše stanovanje stalno pritekal svež zrak, izrabljen pa se bo nenehno odvajal skozi ventilatorsko enoto neposredno skozi jašek ali zunanji zid. S tem boste v prostorih dosegli manjšo vlažnost, preprečili nastajanje zidne plesni, kondenza in neprijetnega vonja, sebi in svoji družini pa boste izboljšali kakovost bivanja.

Odlike našega vrhunskega prezračevalnega sistema LUNOS so:

stalen dotok svežega zraka, izrabljen zrak pa se nenehno odvaja skozi ventilatorsko enoto neposredno skozi jašek ali zunanji zid. S tem boste v prostorih dosegli manjšo vlažnost, preprečili nastajanje zidne plesni, kondenza in neprijetnega vonja;

protihrupna in protialergijska zaščita. Filter proti alergijam je pralen in ga ni treba menjati;

prezračevalni sistem LUNOS deluje 24 ur na dan, je skoraj neslišen, porabi izjemno malo energije, prav tako pa nam prihrani do 30 odstotkov energije v primerjavi z zračenjem skozi okna;

enostaven za vgradnjo. Zaradi svoje enostavnosti je primeren tako za vgradnjo v starejše hiše ali stanovanja kot tudi v novogradnje. Za montažo sistema ni treba vgraditi nobenih cevi, zato je montaža hitra in brez večjih posegov v stanovanje.

Številne nagrade

Podjetje Lunos vsako leto vgradi svoje sisteme v več kot 1.500 objektov. Od svojih začetkov leta 2010 so uspešno opremili približno deset tisoč slovenskih domov, od tega polovico novogradenj.

Trenutno imajo v Sloveniji 73-odstotni tržni delež na področju decentralnih prezračevalnih sistemov, kar je predvsem zasluga odličnega proizvoda, kakovostnega servisa in korektnega odnosa do kupcev. V letu 2017 so v Nemčiji prejeli najvišjo nagrado v panogi best award 2017 – najboljši prezračevalni sistem v EU.

Leto pozneje je podjetje znova dobilo prvo nagrado za inovacijo na področju energetsko učinkovitih rešitev (energy efficient). Inovacija je bila tudi plod slovenskega znanja, saj so bile rešitve razvite v podjetju LUNOS Slovenija v sodelovanju z nemškimi inženirji iz LUNOS GmbH. In tudi letos ne spijo na lovorikah. Tako so 28. junija v Frankfurtu prejeli nagrado TOP 100, ki nagrajuje inovativnost srednje velikih podjetih. V samem izboru je bilo podjetju Lunos še posebej prepričljivo.

"Ponosni smo, da je naše podjetje Lunos, d. o. o., na slovenski trg pripeljalo inovativne, učinkovite in preverjene prezračevalne sisteme blagovne znamke LUNOS, ki zagotavljajo varno, ekonomično in zdravo kulturo bivanja ter so hkrati trajna rešitev za vse težave z odvečno vlago in plesnijo," je ob tem povedal Milan Kuster, direktor podjetja Lunos.