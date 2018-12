Kopalnica ni primeren prostor za shranjevanje izdelkov za osebno higieno

Kopalnica je eden tistih prostorov, kjer najlažje shranjujemo predmete in pripomočke, ki jih vsakodnevno uporabljamo pri osebni higieni in urejanju. Vendar resnici na ljubo, kopalnica ni najbolj primeren prostor za odlaganje, saj je izmed vseh sob najbolj vlažen prostor v hiši. In prav ta vlažnost lahko negativno vpliva na kakovost izdelkov.

Čeprav nekatere izdelke, kot so britvice, zobne ščetke in parfumi, skoraj vsi shranjujemo v kopalnici, te v resnici niti ne spadajo tja. Zaradi vlažnosti in nenehnega spreminjanja temperatur ta namreč ni najboljše mesto za hranjenje, saj se ustvarja okolje, primerno za razmnoževanje bakterij in plesni. Te se lahko nato prenašajo na izdelke, ki jih uporabljamo vsak dan. Prav zaradi tega, ker nekatere izmed njih nanašamo na in v svoje telo, je treba biti pri njihovem shranjevanju zelo previden.

Foto: Pixabay

Britvice nikakor ni priporočljivo shranjevati v prhi ali ob kadi. Stik z vodo in vlažno ozračje namreč povzročita, da rezila oksidirajo in ustvarijo rjo.

Pri preprečevanju tega ne pomaga niti zaščitna kapica, ki pride ob pakiranju. Zato britvic pred uporabo ne shranjujte na odprtem, saj si lahko nato ob njihovi uporabi kvečjemu samo škodite.

Najbolje je vsakič znova poseči po novi britvici, če pa uporabljate tiste za večkratno uporabo, jih je treba vsakič temeljito obrisati do suhega ali jih celo za minuto ali dve sušiti s fenom za lase. Nikakor ne uporabljajte oksidiranih ali rjastih britvic.

Uporabljene britvice je po sušenju najbolje pospraviti v omaro, če jo imate v kopalnici. Ne puščajte jih na prostem brez zaščitne kapice, saj se na njih nabira tudi prah.

Zobne ščetke naj ne bodo na umivalniku Foto: Pixabay

Ker zobne ščetke vsakič ob uporabi damo v svoja usta, je pri njih potrebna dodatna skrb. Najslabše, kar lahko naredite, je, da jih imate pospravljene v lončku na robu umivalnika.

Umivalnik je zaradi svoje pogoste uporabe povsem neprimerno mesto za shranjevanje nečesa, kar vsak dan damo v usta. Namreč, vsakič, ko uporabljamo umivalnik, pršimo in raznašamo okoli umazane mikrobe in bakterije, ki se prenašajo na zobne ščetke.

Ščetk ravno tako ne imeti na prostem, če je vaš umivalnik v neposredni bližini straniščne školjke, saj boste vsakič ob splakovanju poskrbeli za to, da se škodljivi delci zalepijo nanje.

Raje jih shranjujte v kopalniški omari, če jo imate. S tem boste poskrbeli za vsaj minimalno vzdrževanje higienskih standardov. Še bolje bi bilo, če bi svoje ščetke, tako kot je priporočljivo, menjali vsaka dva meseca.

Foto: Pixabay

Kozmetiko in kozmetične pripomočke, kot so čopiči in gobice, je najbolje držati zunaj kopalnice, saj lahko na odprte kozmetične embalaže vpliva visoka vlažnost prostora.

Izdelki, kot je na primer tekoča podlaga, lahko ob stiku z vlažnim zrakom oksidira in izgubi svoj pravi ton. Enako se lahko zgodi z rdečili in senčili. Podobno kot kozmetične tekoče podlage tudi parfumi lahko oksidirajo v kopalnici, kar neposredno vpliva na razvoj njegovega vonja. Še več - vlažnost v kopalnici lahko parfum celo popolnoma pokvari, zato jih je najbolje hraniti v spalnici.

Ravno tako v kopalnici na prostem ne shranjevati čopičev za ličenje, saj se na njih lahko nabirata vlažnost in plesen. Pri stvareh, ki gredo neposredno na kožo, je treba biti pri shranjevanju izjemno previden. Tako kot britvice in rezila kozmetiko shranjujte v temnem in zaprtem prostoru, najbolje v spalnici, kjer vlažnost prostora ni težava. Ne pozabite tudi na njihovo redno čiščenje.

Foto: Pixabay

Marsikdo ne ve, da vlažen kopalniški zrak v resnici uničuje lak za nohte. Toplejše temperature namreč povzročijo, da se ta začne sušiti, zato postane njegova sestava neuporabna oziroma težka za nanašanje.

Najprimernejše mesto za shranjevanje lakov za nohte je v resnici hladilnik. Nizke temperature bodo ohranile svežino in njegovo konsistentnost tako, da ga bo mogoče povsem normalno uporabiti tudi po prvem nanosu.

V kopalnici ne priporočamo odlaganja kozmetičnih pripomočkov in preparatov za osebno higieno na vidna mesta oziroma kjerkoli, kjer lahko pridejo v stik z vodo, visoko temperaturo ali vlažnostjo. Te ne samo, da lahko vplivajo na njihovo hitrejšo pokvarljivost, ampak lahko prenašajo plesni in druge mikrobe, ki so lahko za naše zdravje nevarni.

Zdravila raje shranjujte v kuhinjskih omaricah

Tudi za zdravila kopalnica ni najbolj primerna. Visoke temperature in vlažnost lahko zmanjšajo učinkovitost zdravil ali jih celo uničijo, še pred rokom uporabe. Zdravila je zato najbolje hraniti v suhem in temnem prostoru, najbolje nekje v kuhinji ali spalnici.

Ne potrebujete toliko brisač

Navada, da v kopalnici potrebujete polno omaro brisač, je v resnici popolnoma napačna, saj brisače, ki se nahajajo na dnu omare nikoli povsem niti ne uporabljamo. Po navadi preden sploh pridemo do njih, že operemo tiste, ki jih redno uporabljamo. Kup brisač raje zmanjšajte in naredite prostor stvarem, ki jih sicer puščate na prostem.

Foto: Pixabay

Ravno tako lahko zmanjšate tudi količino čistil, ki jih shranjujete v kopalnici. Raje kupujte večnamenska čistila, ki delo enako dobro opravijo, kot pa da jih po nepotrebnem kopičite. Organizirajte svojo kopalniški prostor tako, da si povečate zaprte shranjevalne površine, saj je pri odlaganju izdelkov, ki jih nanašamo na obraz in telo, vedno priporočljivo imeti še dodatno zaščito, ki jih bo varovala pred vlažnostjo in drugimi umazanijami.