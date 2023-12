Zebe? Trije razlogi, zakaj za letošnjo kurilno sezono izbrati pelete ali drva

Oglasno sporočilo

Ogrevanje z lesno biomaso, še posebej s peleti in drvi , je odlična izbira za vse, ki si želite trajnostnega, učinkovitega in ekonomičnega ogrevalnega sistema. Zakaj? Berite dalje!

Foto: Petrol

1. Ker lahko preverimo, kaj bomo kupili

Kakovost lesne biomase, ki greje naš dom, je ključnega pomena za učinkovito in zanesljivo ogrevanje. Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je nepogrešljiva organizacija, ki se aktivno vključuje v preverjanje kakovosti peletov in drv, kar potrošnikom omogoča, da se odločijo za najboljšo možnost glede na njihove potrebe in pričakovanja.

ZPS se osredotoča na pelete, ki izpolnjujejo visoke standarde kakovosti. Certifikati, kot je ENplus, so ključni pri ocenjevanju kakovosti peletov. ENplus zagotavlja, da so peleti proizvedeni v skladu s strogimi standardi, ki vključujejo velikost, gostoto, vsebnost vlage in druge pomembne lastnosti. ZPS sistematično pregleduje, ali proizvajalci peletov te zahteve izpolnjujejo.

Forest Peleti Premium, ki jih lahko kupite na Petrolu, so tako na nedavnem testu dosegli oceno zelo dobro, saj so dobili vrhunske ocene, ko gre za vsebnost vode, delež pepela, mehansko obstojnost in gostoto nasutja.

Foto: Petrol

Ko so v igri drva, ZPS v prvi vrsti preverja, kako suh je les. Za popolno zgorevanje v kotlih in pečeh na drva morajo biti drva dobro posušena. V nasprotnem primeru se energija porablja za izhlapevanje vode, zato temperatura v kurišču pade pod mejo, ki omogoča optimalno zgorevanje. Uporaba drv z večjo vsebnostjo vode tako povečuje onesnaženje zraka s trdimi delci, zmanjšuje izkoristek kotla in posledično zvišuje stroške ogrevanja.

Če vam ni do nakupa in skladiščenja drv, so tu še lesni briketi, ki jih prav tako lahko kupite na Petrolu. Sestavljeni so iz ostankov čistega lesa oziroma suhe žagovine, ki ostaja v lesnopredelovalnih industrijah. Dosegajo visoke temperature in dolgo dobo gorenja, zato bo za večer pred kaminom potrebnega manj nalaganja v kurišče kot pri drveh.

2. Ker je les trajnostna izbira

Lesna biomasa velja za obnovljiv vir energije. Ne samo, da les raste v naravi, pri uporabi peletov in drv za ogrevanje se izognemo tudi izkoriščanju fosilnih goriv, ki prispevajo k povečanju emisij toplogrednih plinov. Drevesa, ki se uporabljajo za lesno biomaso, med svojo rastjo absorbirajo ogljikov dioksid, s čimer se vzpostavi naravno ravnovesje v ogljičnem ciklu. Ko drevo sežgemo ali razgradimo, se sproščeni ogljik vrača v ozračje, da ponovno služi novim rastlinam. Ta krožni proces prispeva k ohranjanju zdravega ekosistema.

Uporaba lesne biomase prispeva tudi k zmanjšanju količine odpadkov. Lesni odpadki, kot so ostanki iz gozdarske industrije ali obrezovanje dreves, se lahko uporabijo za proizvodnjo peletov. Tako se izkoristi celotna drevesna masa, kar zmanjšuje obremenitev odlagališč in spodbuja trajnostno rabo naravnih virov.

3. Ker so kamini in peči preprosto čarobni

Kamin ali peč na drva predstavljata več kot le funkcionalen način ogrevanja, sta tudi estetski dodatek, ki obogati notranjo opremo doma. Ogenj v kaminu ustvarja pridušeno svetlobo, ki mehko obsvetli prostor in prinaša čarobno atmosfero.

Kamin ali peč na drva pogosto služita tudi kot osrednji dekorativni element v prostoru. Kaminske obloge, zasnova peči in materiali lahko dopolnjujejo notranjo opremo ter prostoru dodajo značaj in eleganco. Moderni kamini s čistimi linijami in steklenimi stenami lahko dopolnjujejo sodobne interierje, medtem ko rustikalni kamini s kamnitimi oblogami dodajo toplino in značaj tradicionalnim domovom. In najboljše? Za nakup novega kamina, ki bo kot nalašč za vaš dom, se lahko odpravite kar v spletno trgovino (na primer Petrol eShop, kjer vas čakajo še popusti v Petrol klubu) in si ga priskrbite iz udobja svojega kavča.

Foto: Petrol

Več kot dovolj razlogov torej, da se letošnjo zimo prepustite čarobnosti ogrevanja na lesno biomaso!

Naročnik oglasnega sporočila je PETROL D.D.