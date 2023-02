Udobne in mehke postelje

Oglasno sporočilo

Kriteriji za kakovostno posteljo

Čeprav je kakovost spanca pogosto odvisna od kakovosti samega ležišča, pa imata pri tem tudi postelja oz. okvir svojo vlogo. Če je postelja prenizka, nima pravega letvenega dna ali preveč škripa, to lahko vpliva na spanec. Kriteriji za kakovostno posteljo so številni in različni za vsakega posameznika, pri nakupu pa bi morali upoštevati predvsem naslednje:

material – kakovostne postelje so iz kakovostnih, trdnih in trpežnih materialov, masivnega lesa ali kovine;

višino – nekaterim ustrezajo visoke postelje, drugim nizke, vsekakor pa naj ne bodo prenizke ali previsoke;

letveno dno – nekateri pravijo, da je letveno dno celo pomembnejše od vzmetnice same. Telesu zagotavlja pravilno podporo po vsej širini in dolžini, omogoča večjo zračnost ležišča in mehkobo, onemogoča njegovo posedanje in tako zagotavlja daljšo življenjsko dobo ležišča;

posteljni okvir – ta naj bo izdelan iz kakovostnih materialov, ki se sčasoma ne razmajajo in ne povzročajo škripanja. Nekateri posteljni okvirji so tudi oblazinjeni, kar preprečuje udarce;

velikost – postelja mora biti dovolj velika, da lahko na njej udobno spite. Če na njej spita dve osebi, naj bo širša od 140 centimetrov, za eno osebo pa naj bo široka vsaj 90 centimetrov.

Kakšne vrste postelj obstajajo?

V trgovinah s pohištvom so na voljo različne postelje. Obstajajo francoske postelje, vodne postelje, visoke postelje, masivne postelje, oblazinjene postelje, postelje, ki se skrijejo v omaro, pogradi … V zadnjem času so še posebej priljubljene visoke postelje, ki veljajo za razkošne in udobne, in ravno tak je tudi spanec na njih. Primerne so za tiste, ki radi spite visoko, še posebej pa za starejše ljudi, ki imajo težave z vstajanjem. Tisti, ki prisegajo na kakovost, trajnost in naravne materiale, si bodo omislili masivne postelje, ki so izdelane iz pravega lesa. Tisti, ki nimajo veliko prostora, bodo morda izbrali postelje, ki se skrijejo v omaro.

Katero dimenzijo izbrati?

Postelja mora biti tako velika, da ponuja dovolj prostora za udoben počitek. Ležalna površina mora biti dovolj dolga in široka, da je na njej naše celotno telo, obenem pa dopušča na straneh še nekaj prostora za premikanje med spanjem. Pri odločitvi, kakšno dimenzijo izbrati, ključno vlogo igrajo dimenzije prostora in število uporabnikov. Na splošno sicer velja, da mora biti postelja oz. vzmetnica vsaj deset centimetrov daljša od tistega, ki na njej leži. Klasična zakonska postelja ima mere 180 krat 200 centimetrov, kraljevska postelja pa 200 krat 200 centimetrov. Če imate majhen prostor, pa poskusite z dimenzijo 160 krat 200 centimetrov.

