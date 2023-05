Trenutno najbolj vroča barva, ki se kot kameleon prilagaja prostoru

Barve močno vplivajo na naše počutje. Skoraj bela barva je manj intenzivna od čisto bele in ustvarja bolj pomirjujoče okolje. Foto: JUB

Vse večje zavedanje o pomenu bivalnega okolja za naše počutje se odraža tudi v trendih notranjega oblikovanja, saj arhitekti in notranji oblikovalci vse več časa posvečajo raziskovanju ter vključevanju zdravih in trajnostnih praks.

Topli minimalizem, ki ustvari prvo zatočišče za čuječe bivanje

Japandi je trenutno eden od prevladujočih slogov notranje opreme, saj s svojimi nežnimi teksturami, igro senc in odsevov ter malo pohištvenimi elementi in barvami v prostor vnaša dinamiko in toplino. Foto: JUB

Psihologija barv pravi, da lahko barve stimulirajo določeno vedenje, odzivanje in tudi naša čustva – bodisi pozitivna bodisi negativna.

Z barvo lahko tudi optično korigiramo prostor, ustvarimo občutek večje globine, uravnotežimo barvno paleto, uravnavamo bleščanje in ustvarimo različna vzdušja. Z izbiro barve tudi veliko povemo o svojem značaju. Na barvo sten, ki konec koncev predstavljajo največjo površino našega doma, zato ne smemo gledati kot na dekorativni poudarek, pač pa kot na osnovo ambienta, ki ga ustvarjamo.

Za še boljši učinek v ospredje stopajo prvinski materiali – les, kamen, kovina, steklo, tekstil, apno, glina in keramika – ter njihove različne površinske obdelave, ki segajo od grobih (štokan kamen, ščetkan les, grobi ometi) pa do sijajnih (kovina, poliran kamen, glazirana keramika). Naravne materiale dopolnjujejo nevtralni barvni odtenki pohištva, hišnega tekstila in barv sten.

Eden od prevladujočih trendov na področju notranjega oblikovanja je tako topel, trajnostni minimalizem z notami mediteranskega, skandinavskega in japonskega oblikovanja. Vsem trem je skupno, da s preprostimi intervencijami v prostor ustvarjajo toplo zatočišče, ki nas polni s pozitivno energijo.

Nevtralna, a sporočilna: barve toplega minimalizma

Popolnoma beli prostori delujejo skoraj nebeško – kot bi jih prekrila rahla snežna odeja, vse je tiho, čisto in preprosto. Čista bela barva je v interjerju najpogostejša izbira, saj jo je preprosto kombinirati s preostalimi odtenki in pohištvom. Ker odbija svetlobo, prostor vizualno poveča ter mu daje občutek čistosti in svetlosti. Po drugi strani lahko deluje hladno ali pa se ob sončnih dneh že skoraj moteče blešči. Notranji oblikovalci zato zdaj prisegajo na skoraj bele barve oziroma bele barve z različnimi podtoni.

Za ustvarjanje umirjenega ambienta nam svetujejo, da se raje odločimo za subtilne odtenke, ki bodo glavno besedo prepustili plemenitim naravnim materialom. Na izbiro imamo rahlo pigmentirane odtenke bele, ki bodo (v nasprotju s čisto belo) s svojimi odsevi, sencami in subtilnimi niansami naš dom približali naravnemu okolju. To so skoraj beli odtenki (off-white).

Vsi odtenki bele barve

V tujini so skoraj beli odtenki že skoraj povsem nadomestili klasično belo. Foto: JUB

Skoraj beli odtenki so v tujini že zelo priznani – klasična bela stenska barva je namreč že pred desetletji svoj prostor prepustila barvam, kot so slonokoščena, ledena ali smetanasto bela, barvi jajčne lupine, rikote in mascarponeja, ki v ambient vnesejo subtilno toplino in večno eleganco. Zdaj pa so končno na voljo tudi pri nas, saj vam jih zmešajo v vseh mešalnih centrih JUMIX.

V JUB so skoraj bele odtenke razdelili na: toplejše (Cotton, Alabaster, Jasmine, Eggwhite),

hladnejše (Ice cube, Kefir, Frost, Salt),

nevtralne (Lace, Pearl, Tofu in Dust) in

rožnate (Ricotta, Marshmallow, Baby powder in Basmati). Gre za nežne nianse bele barve, ki pa imajo številne prednosti pred svojo nepigmentirano sestro.

Barva, ki pripomore k uravnavanju biološke ure

En odtenek barve se kot kameleon spreminja glede na svetlobne pogoje in predmete v bližini. Na fotografiji barva v odtenku rikote in vse njene sence, ki prostoru dodajo globino in dinamiko. Foto: JUB Beli odtenki so vsestranski, saj jih lahko uporabljamo kot dolgoročno podlago za spreminjajoče se sloge in barve svoje opreme. Prav tako optično povečajo prostor, saj odbijajo naravno svetlobo in se lepo podajo tako v sodobne, izčiščene domove kot tudi v rustikalne in podeželske ambiente.

Skoraj beli odtenki se s svojimi nežnimi niansami tudi na prefinjen način prilagajajo vašemu unikatnemu okusu, s tem pa vašemu domu dajo poseben značaj.

Dodani pigmenti bodo tudi različno reagirali s predmeti v svoji neposredni okolici in barvo sončne svetlobe.

Barva bo absorbirala in odbijala različne valovne dolžine in se tako spreminjala glede na vreme, uro, letni čas, pa tudi glede na predmete v svoji okolici.

En odtenek se spreminja glede na svetlobo ter ustvarja bogato monokromatsko paleto in večji občutek volumna. Foto: JUB S tem bo ustvarila bolj naraven, topel in domač občutek, po drugi strani pa tudi pripomogla k uravnavanju vaše biološke ure.

Tudi če enako barvo uporabimo po celotnem domovanju, vseeno ne bo delovala dvodimenzionalno, saj bo skladno z dotokom svetlobe v prostor spreminjala odtenek.

Tako bo videti, kot da smo obdani z bogato monokromatsko paleto, ne le z eno samo barvo.

Kako izbrati pravi odtenek skoraj bele?

Ker so skoraj beli odtenki nevtralni, hkrati pa se kot pravi kameleoni prilagajajo prostoru, ni veliko pravil pri izbiri. Podajo se v vse prostore, dopolnjujejo vse sloge opreme in se kombinirajo s prav vsemi barvami, ki že obstajajo v prostoru.

Podton barve izberite glede na več dejavnikov. Upoštevajte orientacijo prostora, obstoječe arhitekturne elemente in učinek, ki ga želite doseči.

V velikih in svetlih prostorih uporabite barvo s hladnimi podtoni. Foto: JUB

Foto: JUB Južna in zahodna orientacija: prevladuje močna in topla svetloba Prostori bodo delovali elegantneje, če bodo odeti v skoraj belo s hladnimi podtoni (Ice cube, Kefir, Frost, Salt), saj bodo ti uravnotežili tople barve sončne svetlobe. Prostore, ki so slabše naravno osvetljeni, pa, nasprotno, raje prepleskajte z barvo s toplim podtonom (Cotton, Alabaster, Jasmine, Eggwhite). Nevtralne barve (Lace, Pearl, Tofu in Dust) se bodo lepo podale v vse ambiente, medtem ko bodo barve iz spektra Blush (Ricotta, Marshmallow, Baby powder in Basmati) vnesle toplino tja, kjer jo potrebujete - v dnevno sobo ali jedilnico, spalnico ali otroško sobo.

Bi radi skrili ali poudarili druge arhitekturne elemente?

Pri izbiri barve imejte v mislih tudi barvo tlaka in stropa, stavbnega in vgradnega pohištva ter stenske dekoracije (štukature, tapete, letve). Če želite naštete arhitekturne elemente poudariti, izberite kontrastni ton, če jih želite čim bolj skriti in stopiti s celoto, pa stene ob njih prepleskajte s sorodnim odtenkom.

Kakšen ambient želite ustvariti?

Z barvami lahko ustvarimo različne ambientalne sloge. Oglejte si štiri različne ambiente s kombinacijo dveh setov pohištva in dveh skoraj belih odtenkov (Frost in Mascarpone):

Foto: JUB Foto: JUB

Opremo v hladnejših tonih lahko poudarimo s hladno stensko barvo ali pa jo uravnotežimo s toplo. Obratno velja za opremo toplejših tonov.

V dveh primerih stenska barva komplementarno dopolni izbrano pohištvo, v dveh pa ga dopolni s sorodnim tonom. Podobno lahko storimo sami: starejše pohištvo bo videti bolj sveže, če ga uravnotežimo s komplementarno (v barvnem krogu nasproti ležečo) barvo.

Sodobni ambienti, ki stavijo na prefinjeno monokromatsko paleto, pa bodo še bolj zasijali, če jih dopolnimo s sorodnim tonom sten.