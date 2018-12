To je še zadnje, kar morate storiti pred počitnicami

Zato, da se boste zabavali samo vi, in ne tudi nepridipravi, ki bodo, medtem ko boste vi kje "na lepšem", praznili in uničevali vaše imetje.

Naj zabavo na smučanju ne uničijo vlomilci. Foto: Getty Images

Ali ste vedeli, da je samo 30 sekund dovolj, da nepridiprav odpre navadna vrata ali običajno okno in vdre v vaš dom? In ali ste vedeli, da vlomilec potrebuje samo pet minut, da iz vašega doma odnese vidnejše predmete? Dejstvo je, da tudi vi potrebujete samo pet minut, da poskrbite za vse ukrepe, s katerimi se lahko izognete takšnemu razdejanju.

Statistike kažejo, da so vlomilci najbolj aktivni v zimskem času in v času dopustov. Torej je prav december, ko smo malo več zdoma in ko so dnevi krajši, idealen za priložnosti, ki se jih ne bi branil noben vlomilec.

Predlagamo torej, da delujete preventivno in še preden boste zadnje kovčke dali v avtomobil, preverite zadnje varnostne ukrepe:

Zaprite vsa okna in vsa morebitna stranska vrata ter vsaj v nekaterih sobah spustite žaluzije.

Z vidnih mest umaknite vrednejše predmete, da z njimi ne boste privabljali dolgoprstnežev.

Če imate možnost, nastavite samodejno prižiganje in ugašanje luči. Luč v dnevni sobi na primer med deveto in enajsto uro zvečer bo dajala vtis, da gledate televizijo.

Če avtomobil puščate doma, ga zaklenite, ključ (tudi rezervni) in njegove dokumente pa varno shranite v sef ali na neobičajno mesto, kjer je manjša verjetnost, da bi jih vlomilec iskal.

Zavarujte svoj dom s protivlomnimi vrati, zaščitami na okni in ustreznim alarmnim sistemom. Foto: Getty Images

S sosedi oziroma ljudmi, ki jim zaupate, se dogovorite, da od časa do časa preverijo vaš dom. Čim bolj redno naj praznijo vaš poštni nabiralnik, spreminjajo naj položaj žaluzij, mečejo smeti tudi v vaš smetnjak, kdaj čez noč parkirajo svoj avto na vašem dovozu … Pomagajo naj torej ustvarjati vtis, da vaš dom ni prazen.

Ne puščajte sporočil o odsotnosti v svojem elektronskem poštnem predalu, ne vklapljajte odzivnika na telefonski tajnici, pa tudi objavam z dopusta na družbenih omrežjih se rajši odpovejte.

Vklopite alarmno napravo.

Zaklenite vrata.

Ključa nikoli ne puščajte v bližini doma, sploh pa ne na "skritih" mestih, na primer pod cvetličnimi koriti, pod predpražnikom ali v nabiralniku. Ta mesta tatovi najprej preverijo.

Varno vse dni v letu

Ne samo, ko dom zapuščate zaradi daljše poti, ampak tudi, ko se odpravljate v službo in na različne opravke. Poskrbite, da bo vaš dom vedno primerno obvarovan.

Nadzorujte svoj dom s pomočjo pametnih rešitev. Zato, če še niste, premislite o alarmni napravi ali o videonadzoru s kamerami. Nagibajte se k pametnim rešitvam in zaupajte sodobni tehnologiji, ki vam omogoča, da svoj dom nadzorujete na daljavo prek posebne aplikacije, ki se sinhronizirana s kamero v vašem domu.

Ker nepridipravi v hišo največkrat pridejo skozi vhodna vrata, jim vlom preprečite z ojačanimi protivlomnimi vrati, opremljenimi s kakovostnimi ključavnicami, zaščitnim okovjem in ščitom proti lomljenju ključavnic.

Pogosto vstopijo tudi skozi pritlična okna, zato na okenska stekla namestite varovalne folije, vlomilcem pa boste delo otežili tudi z namestitvijo zapore proti odpiranju okenskih kril.

Zapiranje oken je pomembno tudi z vidika zavarovalnice. Zavarovalnica namreč ne bo krila škode zaradi vloma, če bo storilec prišel v hišo skozi odprto okno, katerega spodnji rob je od tal dvignjen manj kot 1,6 metra.

Pes je vedno tudi dober čuvaj. Foto: Getty Images Vlomilce preženejo tudi različni opozorilni napisi, kot "Pazi, hud pes!" ali "Objekt varuje varnostna služba".

Pomembno pa je tudi to, da svojih dragocenosti, denarja in pomembnih dokumentov ne puščate v stanovanju. Spravite jih v sef, banko ali jih odnesite h komu, ki mu stoodstotno zaupate.

Foto: Getty Images #Nemudoma pokličite policijo in ostanite mirni. #Ničesar se ne dotikajte in ne pregledujte, kaj so roparji odnesli, saj lahko uničite za kriminaliste dragocen dokazni material. #S kriminalisti popišite nastalo škodo. #Preventiva je lahko tudi ustrezno zavarovanje. #Prijavite škodo pri zavarovalnici: po spletu, prek svojega zastopnika, po telefonu 080 555 555 ali z mobilno aplikacijo Triglav škode. Preverite, kako pravilno izpolnite prijavo. Škodo zaradi vlomske tatvine krije paketno zavarovanje DOM, zavarovanje stanovanjskih premičnin ali posamično vlomsko zavarovanje. Preverite veljavnost svoje zavarovalne police in ustreznost zavarovalne vsote, sploh če ste pred kratkim opravili večje nakupe. Ugotavljanje škode bo lažje, če boste shranili račune svojih vrednejših predmetov z njihovimi opisi (proizvajalec, model), serijskimi številkami, lahko pa tudi s fotografijami.