Strokovnjakinja svetuje: kako do sanjske kuhinje

Kuhinja predstavlja srce našega doma. To je kraj, kjer se odvijajo najlepši trenutki našega vsakdana in je pogosto tudi glavni oblikovalski steber celotnega stanovanja. Da bo hkrati funkcionalna in estetsko popolnoma prilagojena našemu okusu, vam bo pomagala arhitektka Nina Štajner (Kitchy World), ki je zapisala nekaj glavnih smernic, ki vam bodo pomagale pri uresničitvi vaših sanj o popolni kuhinji.

Ste bolj za sodobni minimalizem ali vas navdušuje večna klasika? Bi se radi v svoji kuhinji počutili kot vrhunski šef ali bolj kot vaša babica?

Kuhinja je nedvomno sinonim domačnosti in družinske topline, je pa tudi družabno stičišče, v katerem boste lahko razvijali svoje gurmanske talente.

Ali v kuhinji potrebujete veliko prostora za svoje kulinarične podvige ali vam zadostuje majhen kotiček? Foto: Getty Images

Kuhinja tudi ob sodobnem načinu življenja ohranja sloves srca doma in ostaja kulisa tako za kuhanje kot druženje in praznovanje. Ravno zato si pri zasnovi opreme ali prenove doma zasluži dodatno pozornost! Pri snovanju kuhinje je treba upoštevati tako prostorske danosti kot funkcionalne potrebe in finančne omejitve, dobro pa je slediti tudi estetskim prioritetam, tehnološkemu napredku in aktualnim modnim smernicam.

Načrtovanja kuhinje se lotimo celostno

Kuhinja je tisti prostor v domu, katerega opreme oziroma prenove se ne lotevamo prav pogosto. Zato je toliko bolj pomembno, da je projekt tako načrtovan kot izveden premišljeno in kakovostno. Prvi korak pri odločitvi za prenovo kuhinje naj bo analiza obstoječega stanja ter razmislek o potrebah, željah, prioritetah in ne nazadnje tudi finančnih zmožnostih. Glavno vodilo oblikovanja kuhinje naj bo funkcionalnost; estetska podoba pa naj igra sekundarno vlogo. Hladilnik, pomivalno korito in kuhalna plošča naj si sledijo v zaporednem ritmu; v idealnem primeru naj bodo tlorisno razporejeni v obliki trikotnika. Pazimo tudi na zagotavljanje zadostnih delovnih površin, minimalne odmike posameznih elementov, posebno v manjših kuhinjah pa je dobro izkoristiti tudi višino prostora.

Predvidevajte vsako podrobnost, kasnejši popravki so namreč precej težavni.

Za čim bolj eleganten videz kuhinje velja stremeti k poenotenim linijam elementov ter se izogibati neizkoriščenim mrtvim kotom. S smotrnim načrtovanjem se je mogoče izogniti slepim kotnim omaricam, neizkoriščenemu prostoru nad hladilnikom in praznemu prostoru nad omaricami. Celostnega načrtovanja prenove kuhinje se je pametno lotevati tudi zaradi nižjih stroškov izvedbe; naknadno popravljanje detajlov, prestavljanje izpustov in menjava elementov namreč povzročajo nepredvidene višje stroške. Pred delom je zato dobro imeti natančno izrisane načrte, ki so tudi podlaga za pridobivanje predračunov izvajalcev.

K čim daljši življenjski dobi kuhinje prispeva tudi njena večno elegantna estetika. To zagotovimo tako, da pri izbiri večjih in vgradnih elementov stremimo k vizualno nevtralnim barvam in minimalističnim linijam, kuhinjo pa nato popestrimo z drznimi manjšimi detajli, kot so ročaji, svetila in dekor. Tako lahko v primeru, da se določenih barv ali sloga naveličamo, manjše detajle preprosto zamenjamo in videz kuhinje prilagodimo trenutnim željam in trendom.

Iskanje kontrastov je lahko ena od stilskih odločitev. Foto: Getty Images

Sodobne smernice oblikovanja kuhinj

V sodobnih domovih kuhinja skupaj z jedilnico in dnevno sobo tvori povezan bivalni prostor, zato je videz kuhinje treba uskladiti z drugimi pohištvenimi kosi in siceršnjo podobo ambienta. Sodobne kuhinje so prostorne in zračne, običajno zasnovane kot kombinacija daljše linijske kuhinje ob steni in velikega prostostoječega kuhinjskega otoka, ki se nadaljuje v zajtrkovalni pult ali celo jedilno mizo.

Velika vrnitev lesa v kombinaciji z belo barvo - to je ena od aktualnih stilskih smernic v kuhinjskem oblikovanju. Foto: Getty Images

Glavno vlogo pri vizualni podobi kuhinje igrajo kuhinjski elementi, ki so trenutno najbolj aktualni v nekoliko robustno obdelanih matiranih teksturah, grčastem lesu in nevtralnih barvnih tonih. Modne so kombinacije zaprtih omaric z odprtimi policami s kovinsko konstrukcijo ali vitrin s frontami iz rebrastega stekla. Dovoljeno, če ne celo dobrodošlo, je kombiniranje spodnjih in zgornjih omaric različnih barv. Pri kovinskih detajlih, kot so ročaji, armature, korita, okovja in svetila, so klasični srebrni krom samozavestno izpodrinile kovine toplih barvnih odtenkov. Medenina in baker sta na voljo v brušeni ali matirani izvedbi, s svojim glamuroznim bleskom pa v prostor vneseta pridih razkošja. Med ročaji so zadnja leta ponovno aktualni elegantni linijski potopni ročaji, unikatno noto kuhinje pa odlično poudarijo veliki kovinski, usnjeni ali porcelanasti ročaji točkovne oblike.

Kateri slog kuhinje vam je najbolj pisan na kožo? Pustite domišljiji svojo pot in dovolite, da vas navdihnejo najrazličnejši slog. V kateri kuhinji bi nastajale najbolj slastne domače dobrote? 1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Pomemben estetski gradnik kuhinje je tudi kuhinjsko ozadje, kjer monoton videz kaljenega stekla v zadnjih sezonah nadomeščajo bolj nepričakovane rešitve, kot so vodoodporne tapete, pisana keramika, plošče antičnih ogledal in cementni premazi. Električni aparati so tehnološko napredni in neopazno integrirani v podobo kuhinje. Monolitni kuhinjski bloki skrivajo velike vgradne hladilnike, pomivalne stroje, vgradne pečice in kavne avtomate, nepogrešljive pa so tudi potopne nape in električne vtičnice.

Izbrani gospodinjski aparati so lahko prava pika na i vaši dizajnerski kuhinji. Foto: Getty Images

Pri oblikovanju kuhinje je treba misliti na prav se detajle ter poskrbeti, da se teksture posameznih elementov ujemajo med seboj. Vse teksture, materiale in detajle si je treba ogledati v živo ter jih medsebojno primerjati, ne smemo pa pozabiti niti na talne in stenske obloge ter videz bele tehnike. Hudič se pri oblikovanju kuhinje zares skriva v detajlih!

Osvetlitev

Za zelo pomemben oblikovalski element v kuhinji velja tudi osvetlitev. Najbolj zaželena je naravna svetloba, v primeru njenega pomanjkanja pa je treba zagotoviti izdatno umetno osvetlitev. Potrebno količino umetne svetlobe dimenzionirajmo v najslabših razmerah – na najbolj teman zimski dan. Pri umetni osvetlitvi je najpomembnejša zadostna generalna osvetlitev, ki naj bo enakomerno razpršena, ne meče senc ter s toplim barvnim tonom ustvarja domačen ambient.

Večina pomembnih opravil se v kuhinji odvija na delovnem pultu. Osvetlitev pulta je običajno usmerjena na delovno površino in ne bode v oči ter je izvedena s pomočjo indirektne linijske osvetlitve pod visečimi omaricami. Pult lahko osvetlimo tudi s stenskimi ali stropnimi reflektorji. V sodobnih kuhinjah je mogoče opaziti tudi nepričakovane dekorativne osvetlitve notranjosti predalov in omaric, kuhinjski otoki oziroma zajtrkovalni pulti pa so običajno poudarjeni z visečimi svetilkami vpadljivih oblik in barv.

Svetloba je ključen element pri vsaki kuhinji. Naravno svetlobo lahko zelo dobro nadomestite tudi s pametno zasnovo umetnih luči. Foto: Getty Images

Majhni triki za velik učinek prenove

Prenova kuhinje ni nujno vedno obsežen gradben projekt, z iznajdljivimi triki bo imela tudi manjša stilska osvežitev zelo opazen vpliv. Velik vizualen učinek ima že menjava tekstilnih dodatkov v kuhinji, kot so krpe, prti in zavese. Zelo preprosto je zamenjati tudi ročaje, obrabljen pult in zastarelo kuhinjsko armaturo.

Nekoliko več dela je z osvežitvijo front omaric, vsekakor pa sprememba podobe kuhinjskih elementov ustvari podobo povsem nove kuhinje. Barvanja omaric se lahko pod določenimi pogoji lotimo kar sami, na primer s krednimi barvami, lahko pa se obrnemo na strokovnjake, ki se postopka lotijo bolj profesionalno. Zanimiva ideja za osvežitev podobe kuhinje je tudi menjava kuhinjskega ozadja; trenutno so na primer zelo modna ozadja iz keramičnih ploščic.

