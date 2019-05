Stanovanje za enega v družinski hiši na Brdu #video #foto

Vrstna hiša na Brdu je bila zasnovana za štiričlansko družino, uporabnik pa jo je kupil z namenom, da bi v njej bival sam. Arhitekti so zanj oblikovali širokopotezen in odprt interjer.

Izhodišče notranje zasnove hiše na Brdu za enega stanovalca studia Mertelj Vrabič je bilo oblikovanje kakovostnega in čistega okvira, ki ga uporabnik zaokroži s svojo naselitvijo.

V hiši so poenotili tlake in odstranili nepotrebne predelne stene ter tako notranjost naredili bolj zračno. Za ta poseg so se odločili že v pritličju, kjer so iz garaže in skladišča naredili en prostor. Belo, izpraznjeno notranjost so dopolnili z gledališko zaveso, ki ima več vlog. Je opazen vizualni poudarek, scensko ozadje za starodoben avto, pozimi, ko se jo zagrne, preprečuje vdor hladnega zraka na stopnišče, za njo pa je mogoče tudi spraviti marsikatere potrebščine vsakdana.

Iz garaže oz. od vhodnih vrat v zgornji dve nadstropji hiše vodi ravna linija lesenih stopnic, nad katero se vzpenjata lestenca iz neonskih sijalk.

Kuhinja iz kerrocka in terasa s parkom

V prvem nadstropju hiše je prostorna dnevna soba s kuhinjo, narejeno iz grobo brušenega kerrocka v zeleni barvi. Ena od posebnosti interjerja so namreč pohištveni kosi, narejeni iz nestandardnih materialov. Ob kuhinji, oblikovani iz trpežnega kerrocka, ki ga ponavadi uporabljajo le za pulte, je del dnevne sobe tudi knjižna omara iz nerjavečega jekla.

Bivalne prostore so arhitekti osvobodili tudi radiatorjev in klim ter naročniku svetovali pri nakupu večjih pohištvenih kosov, kot so jedilna miza, stoli, preproge in posebna vitrina iz sedemdesetih let za zbirko džina. Preostale elemente notranje opreme naročnik počasi dodaja in prinaša s svojih potovanj.

Ena od pomembnih odlik hiše je tudi njena terasa z malim parkom. Na njej je 12 dreves, predvsem borovci in japonski javorji. Lesen in zelen odprti prostor je tako sproščujoča in uživaška oaza doma. Je podaljšek interjerja in zunanja soba za oddih.

Vsak prostor je soba zase

V zgornjem nadstropju so spalnica, garderobna soba, soba za goste in dve kopalnici. Zadnji dve sta izvedeni v litem teracu, ki so ga izbrali kot smiselno nadaljevanje poenotenega tlaka. Vsaka izmed sob je prostorno zasnovana in namenjena zgolj enemu programu. V kopalnici, ki je obravnavana kot enakovreden prostor, sta tako tudi preproga in ob njej lesen stol.

Festival Odprte hiše Slovenije

Stanovanje je bilo predstavljeno na Stanovanje je bilo predstavljeno na 10. arhitekturnem festivalu Odprte hiše v Sloveniji (OHS) , ki je letos potekal med 5. in 7. aprilom.

Foto: Klemen Ilovar

