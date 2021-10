Spoznajte robota za samostojno in izjemno natančno čiščenje

Oglasno sporočilo

Izjemno zmogljiv, s pametnimi funkcijami in vedno povezan z aplikacijami? Rowenta razume vaše tehnološke zahteve in vam predstavlja robotski sesalnik X-Plorer 95 Series Total Care , ki zagotavlja sodobno in intuitivno izkušnjo pri čiščenju vašega doma!

Povežite ga z aplikacijo, nastavite moč sesanja in se sprostite

Če ste doma pogosto poskušali hišna opravila razdeliti, bo zdaj pravila igre s pomočjo robotskega sesalnika Rowenta X-Plorer Series 95 Total Care enostavneje spremeniti. Prvi koraki so dostop do načrta hiše s pomočjo aplikacije Rowenta X-plorer S75 & S95, izbira sobe, v kateri želite, da robot čisti, nastavitev moči sesanja (nizka, tiha, standardna, močna ali najvišja), nastavitev pretoka vode za mokro čiščenje (suho, nizek, srednji ali močen), nastavitev PREPOVEDANIH območij, in že bo vse natančno očiščeno.

V čem je skrivnost? V pametni raziskovalni tehnologiji Smart Exploration 8.0, ki omogoča pametno navigacijo s popolno pokritostjo površin, z nadziranjem ovir in izjemno močjo sesanja. Čiščenje preprog ali tepihov zahvaljujoč funkciji Auto Boost ne bo več izziv, saj se moč sesanja za najboljšo učinkovitost samodejno prilagodi.

In še nekaj! Ko robotski sesalnik sobo enkrat mapira, samodejno ustvari trajni načrt, v aplikacijo pa je možno shraniti do štiri različne načrte.

Impresivni in 10-krat močnejši* rezultati

Moč in tehnologija sta združeni zato, da bo vse brezhibno. Zahvaljujoč izredni moči motorja BLDC, ki doseže do 12 tisoč Pa, pa je ta robot 10-krat močnejši od modelov Rowenta Series 20*. Poleg tega ima X-Plorer S95 Total Care tudi dve stranski krtači za robove in kote, tri vrste centralnih krtač (Animal Turbo – za vsakodnevno uporabo, Precision Turbo – za dolge lase in Downy Turbo – za drobne prašne delce) ter sistem Smart Aqua Power z vgrajeno krpo za mokro brisanje.

Strokovnjaki bi rekli: "Učinkovitost 4 v1 in najsodobnejše delovanje."

Google, zaženi sesalnik!

X-Plorer Series 95 Total Care lahko deluje samostojno, celo popolnoma samostojno! Zdaj lahko svojega robota s pomočjo brezžičnega interneta povežete z aplikacijo Rowenta X-Plorer Series 75 & 95, združljivo z glasovnima pomočnikoma Amazon Alexa in Google Assistant. Tako lahko prek aplikacije ali glasovnih ukazov čiščenje načrtujete na daljavo, prav tako pa lahko prejemate obvestila o dejavnosti ali ko robot potrebuje vzdrževanje.

Če želite še naprednejše funkcije, naj vam razkrijemo, da ima robotski sesalnik X-Plorer Series 95 Total Care dodatno opremo za hišne ljubljenčke – krtača Turbo Animal, izdelana iz dveh vrst materialov za enostavno vzdrževanje, zajame živalsko dlako, krpa za mokro brisanje Animal Scrub hitro odstrani tudi najtrdovratnejše sledi, ki jih puščajo vaši najljubši hišni ljubljenčki, krpa za suho brisanje Allergy Electrostatic pa deluje elektrostatično, da ujame najmanjše delce.

Zaženite ga! Določite hišna opravila in svoj čas porabite za svoje priljubljene konjičke!

Naročnik oglasnega sporočila je Rowenta.