Slovencema okrasitev v Vatikanu tudi letos prekrižala pandemija #video

Že drugič zapored je pandemija odhod v večno mesto preprečila floristoma Sabini Šegula in Petru Ribiču, ki že 10 let skrbita za velikonočno okrasitev najbolj znamenite bazilike svetega Petra v Rimu. Tako bo spet odpadla velikonočna okrasitev s slovenskimi orhidejami. Kljub temu sta se Sabina in Peter odločila, da svojo zamisel predstavita javnosti kar v eni izmed domačih cerkva.

Po skoraj desetih letih bazilike svetega Petra v Vatikanu lani prvič nista okrasila slovenska florista. Kot je za oddajo Planet 18 dejal Peter Ribič, je bila okrasitev odpovedana že lani in tako bo tudi letos.

"S tem, da smo v letošnjem letu načrtovali, da vseeno velika noč bo izpeljana, a vendar zaradi epidemioloških razmer ne more biti," je pojasnil. "Do zadnjega smo upali," pa dodaja Sabina Šegula. Orhideje, namenjene okrasitvi, sta prodala, s čimer pa na slovenskem trgu ni bilo težav.

Namesto v Vatikan v roke mamic

"Pokazalo se je, da smo Slovenci še vedno ljubitelji cvetja, tako da je letošnji marec zelo cvetlično obarvan, če pomislimo na tradicionalne praznike: 8. marec, dan žena, potem smo že pri veliki noči, ki je zelo zgodaj," še pravi Šegulova, ki hkrati poudarja, da je bil pravzaprav materinski dan tisti, ki je botroval temu, da so orhideje našle svojega lastnika.

Obstaja upanje, da si bomo njuno cvetlično dekoracijo v Vatikanu lahko ogledali že za božič. Foto: Reuters In če je večina orhidej namesto v Vatikanu končala predvsem v rokah mamic, so nekatere svoje mesto vseeno našle v načrtovani dekoraciji, ki pa tokrat ni krasila bazilike v Vatikanu, ampak cerkev v Grosupljem. "Odločila sva se, da predstaviva, kaj bi delala, če bi šla v Vatikan. Lani tega nisva naredila in potem so bila postavljena številna vprašanja," je poudarila floristka Šegula.

In da svojih načrtov ne bi kazala samo prek skic, je zdaj na ogled postavljen majhen del te dekoracije, ki bi sicer krasil glavni oltar svetega Petra v Vatikanu. Slovenske orhideje pa so baziliko za veliko noč krasile že leta 2019. "Prvič smo se Slovenci predstavili samo v beli barvi, tokrat pa so italijanski vrtnarji izrazili željo po bolj intenzivnih barvah. Italijani so namreč tisti, ki potrebujejo intenzivne barve," še pravi Šegula.

Seveda pa ne smejo manjkati tudi tradicionalni cvetovi in barve. Zraven bi bili tudi nageljni, kot božji cvet tudi simbolično, v rumeno-beli kombinaciji. "Vemo, da je vatikanska velikonočna barva belo-rumena, ki pomeni čistost, nedolžnost, ne nazadnje tudi vatikansko zastavo," še dodaja Peter Ribič. Čeprav je tokrat velikonočno krašenje odpadlo, pa ostaja upanje, da si bomo njuno cvetlično dekoracijo v Vatikanu lahko ogledali že za božič.