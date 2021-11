Sedem načinov, kako ohranjati red in čistočo v vašem domu

Ali tudi vi kdaj sanjate, da bi živeli v popolnoma čistem in urejenem domu? Čist in pospravljen dom je mnogokrat predstavljen kot ideal. Včasih pa se nam že ohranjanje urejenega doma zdi nemogoča naloga.

Kako vzdrževati red in čistočo vsak dan v tednu?

Vsi imamo različne standarde, za vzdrževanje reda v svojem dom. Toda včasih, ne glede na to, kako dobri so naši nameni in kako se trudimo, tega preprosto ne moremo vzdrževati kot bi želeli. Med delom, opravki, starševstvom in nalogami vsakdanjega življenja je lahko ohranjanje čiste hiše eno težjih opravil. Ponujamo nekaj preprostih nasvetov, ki vam bodo pomagali ohranjati red v vašem domu s čim manj stresa.

Pobrišite prah in mokro očistite v enem koraku Brezžični sesalnik Philips 8000 Aqua Plus omogoča sesanje in mokro brisanje hkrati z močjo dvojnega sesanja ter vam tako prihrani čas. Odstrani umazanijo in lepljive madeže v vseh smereh. Poleg tega odstrani tudi do 99 odstotkov bakterij. Nastavek za sesanje se upogiba in pametno prilagaja moč sesanja tam, kjer je najbolj potrebna. Pri čiščenju z brezžičnim sesalnikom Philips 8000 Aqua Plus lahko uporabite vodo in po želji oz. glede na vrsto tal tudi čistilno sredstvo. Če želite posesati preprogo ali predpražnik, preprosto odstranite nastavek za sesanje s posode za vodo.

#1 Stvari za seboj pospravite takoj

To se morda zdi očiten namig, toda če ne pospravite svojih stvari, je to glavni krivec neurejenosti. Ko se premikate iz ene sobe v drugo, naredite hitro skeniranje in preverite, ali je kaj, kar lahko vzamete s seboj. Vse, kar slečete, uporabite ali premaknete, dajte na mesto, kamor spada. Morda je preprosto pustiti par čevljev blizu vhodnih vrat, nekaj srajc na postelji in nekaj posode v umivalniku do jutri. A ne pozabite, da se lahko ti majhni kupčki hitro spremenijo v velik nered.

#2 Redno čistite tla

Tla so zagotovo najbolj obremenjen del vsakega doma, zato je sesanje nujno opravilo. Če imate doma hišnega ljubljenčka, pa še toliko pogosteje. Naj sesanje tal postane del vaše redne rutine, tako se boste izognili nabiranju prahu in drobtinic v kotih ali umazanije na vaši najljubši preprogi. Tlom z več prometa posvetite dodatno pozornost, saj so običajno bolj umazana in morda potrebujejo tudi čiščenje z vlažno krpo.

Na trgu je veliko različnih sesalnikov, ki vam s svojimi funkcijami olajšajo sesanje. Vse več gospodinjstev se odloča za brezžični sesalnik, saj je sesanje brez kabla še enostavnejše in hitrejše. Poleg tega pa je mogoče v vsakem delu hiše, brez skrbi, da ni blizu vtičnice ali da bi bil električen kabel prekratek. S pravim pripomočkom, boste vzljubili sesanje vašega doma.

Z brezžičnim sesalnikom Philips 8000 Aqua Plus zlahka dosežete mesta pod nizkim pohištvom.

Sesalnik, ki odstranjuje več kot le prah Njegova prednost je v praktičnosti pri uporabi in enostavnem rokovanju z njim. Lahko vam služi namesto metle in mokre krpe, ko morate počistiti tla po obroku, ali kot nadomestek za električni sesalnik, saj njegova 25,2 V litij-ionska baterija najnovejše generacije zagotavlja najdaljše maksimalno delovanje brezžičnega sesalnika, tako da lahko z enim polnjenjem očistite več kot 125 kvadratnih metrov v načinu turbo. Noben drug brezžični sesalnik ne zagotavlja tako dolgega časa delovanja pri taki zmogljivosti, ki bi zadostovala za čiščenje celotne hiše. Philips 8000 Aqua Plus lahko enostavno spremenite v ročnega, ko to potrebujete, recimo za sesanje drobtin po mizi ali kuhinjskem pultu. Nastavek z LED-lučkami med sesanjem osvetljuje tla pred vami in razkrije slabo vidno ali prej skrito umazanijo. Tako prah, dlake, lase in drobtine zlahka opazite celo pod pohištvom in povsod, kjer potrebujete dodatno osvetlitev.

Nastavek z LED-lučkami med sesanjem osvetljuje tla pred vami ter razkrije slabo vidno umazanijo in prah.

#3 Kratki šprinti in ne maratoni

Nihče ne želi, da bi mu čiščenje doma vzelo več ur. Če bi bilo tako, nihče ne bi nikoli čistil. Ključno pri tem je, da čiščenje razdelite na več manjših nizov in večja dela razporedite na manjše dele. To bi lahko bilo videti tako, da si za čiščenje odmerite 15 minut na dan v nasprotju s tremi urami ob koncu tedna. Ne bo popolno, a 15 minut je dovolj, da naredite nekaj reda v svojem domu. Če lahko nekoga povabite k temu opravilu, bo zadovoljstvo toliko večje.

#4 Po koncu čiščenja vas čaka "nagrada"

Ta nagrada je vaše zadovoljstvo po tem, ko je delo opravljeno in je vaš dom čist. Najbrž se vsi lahko strinjamo, da je občutek čistega doma res dober. In morda vam bo prav ta občutek pomagal pri tem, da se lotite čiščenja.

Z rednim vsakodnevnim čiščenjem vam bo ostalo več čas za bližnje ali hobije.

#5 Naredite si delo bolj zabavno

Medtem ko čistite in pospravljate, poslušajte glasbo, ki vas motivira. Za vse ljubitelje glasbe je to tudi odličen način za preživljanje časa. Ali pa poslušajte zvočne knjige ali podkaste, s čimer um ohranjate aktiven, medtem ko opravljate drugo manj prijetno delo.

#6 Kar je načrtovano, se lažje naredi

Ne glede na to, ali nastavite opomnik v svojem mobilnem telefonu ali si označite na stenski koledar, uvedite v svoj tedenski urnik tudi čiščenje. Na urnik dajte vse, kar je treba opraviti, da se red v stanovanju vzdržuje, od pranja in pospravljanja perila, pomivanja kopalnice in kuhinje, čiščenja tal po stanovanju, brisanja prahu ... Pri tem delo razporedite med družinske člane, tako vam bo uspelo dom pospraviti tudi nekajkrat na teden. Naj člani gospodinjstva ponotranjijo, da je to tisto, kar je treba narediti vsak teden in za kar si je treba vzeti čas.

Naj vam otroci pomagajo pri čiščenju.

#7 Naredite, kar lahko, in bodite pri tem realni

Vsak se kdaj ujame v past in sanjari o popolnem in sijočem domu. A bodimo realni. Veste, kaj morate narediti čez teden, in veste, kaj lahko pustite, da ostane za naslednjič. Tako lahko na primer pustite brisanje prahu za takrat, ko boste imeli čas, ki ga lahko posvetite temu. Če bi vsi stremeli k temu, da je vse postorjeno in da je opravljeno odlično, nikoli ne bi naredili ničesar od načrtovanega in bi se na koncu počutili slabo. Lahko, da si delite dom z nekom, ki ni enako redoljuben, ko ste sami. Pri tem se osredotočite na to, kaj in koliko lahko prevzamete, ne da se pri tem razburjate, ker drugi člani gospodinjstva ne pomagajo.

Čist dom se s pravim pripomočkom ne bo zdel tako daleč od dosega Brezžični sesalnik Philips 8000 Aqua Plus je opremljen s 360-stopinjskim nastavkom za sesanje in nastavkom Aqua, ozkim nastavkom, blazinico iz mikrovlaken, vgrajeno krtačo, majhno turbokrtačo za hitro čiščenje, krtačo/ozkim nastavkom 2-v-1 in stenskim nosilcem za enostavno shranjevanje.

