Prva stvar, ki jo moramo narediti, ko se gnezdo izprazni

Ko sprejmemo, da se je z odhodom otrok od doma zaključilo neko obdobje v našem življenju, lahko začnemo uživati v stvareh, za katere prej nismo imeli časa. Brez slabe vesti lahko zdaj sebe postavimo na prvo mesto in si organiziramo življenje po svoji meri.

Še pred nekaj leti smo brisali smrkave noske in se naslednji trenutek že ubadali s pubertetniškimi izzivi, zdaj pa že mahamo v pozdrav svoji mladini, ki si ravnokar opremlja svoje lastno stanovanje. Najprej proslavimo ta slovesen trenutek, potem si oddahnimo, da nam je uspelo nekaj velikega, iztočimo vse solze in se z veseljem zazrimo v obetajočo prihodnost, ko bomo končno lahko imeli ves čas samo zase.

Prazno gnezdo ne nakazuje, da se je naša funkcija starševstva zaključila, še vedno bomo starši. Skrbno ohranjajmo stike in se veselimo novih korakov – odnos z otroki bo verjetno postal zrelejši in celo globlji.

Otroci so šli po svoje, kako naprej?

Končno lahko vikende preživljamo s svojimi najljubšimi prijatelji, ne da bi nas skrbelo, kako se mladina dolgočasi.

Spet je dovolj časa za romantiko, ki je bila, roko na srce, zdaj verjetno že nekaj časa na stranskem tiru. Obudimo navado dolgih romantičnih večerov v dvoje.

Čim prej načrtujmo potovanje v dvoje, ki bo blagodejno vplivalo na našo zvezo. To bo dragocena izkušnja, ki bo delovala kot dobra odskočna deska za prihodnja leta v novem gnezdu.

Obudimo strast do hobijev. Ves čas do zdaj smo veliko svoje energije vlagali v vzgojo otrok, na hobije pa smo kar pozabili. Sploh še vemo, kaj nas veseli?

Premislimo, kakšne so naše nove stanovanjske potrebe. Prazne sobe predstavljajo neizkoriščen prostor, ki nas finančno obremenjuje.

Čas za osebni preporod in novo stanovanje

Prehod iz stanovanja z otroki v stanovanje brez otrok je lahko zastrašujoč, lahko pa na to fazo v življenju gledamo tudi z bolj optimističnega vidika: to je lahko tudi priložnost za osebni preporod.

Namesto da se na začetku šolskega leta raznežimo že ob pogledu na svežo zalogo šolskih potrebščin v knjigarnah, se raje razglejmo po ponudbi privlačnih stanovanj, ki lahko zamenjajo naše staro domovanje. Okoliščine so se spremenile, zato naše dozdajšnje stanovanje ni več najbolj funkcionalno, saj je predvsem preveliko. Vse kaže, da bodo nujne korenite spremembe.

Med pari, ki se soočajo s pojavom "praznega gnezda", je veliko zanimanja za manjša stanovanja. Z velikim navdušenjem namreč spoznavajo, da je življenje na manj kvadratnih metrih udobnejše in lažje obvladljivo. Svoj prosti čas lahko namesto z gospodinjskimi opravili zapolnijo z izleti, sprehodi, dogodivščinami in druženjem. Tako lahko novo stanovanje v mestu, ki je blizu pohodniškim točkam, smučarskim središčem in drugim rekreacijskim vsebinam, v življenje para vnese pridih avanturizma.

Zelo praktično seveda pa je imeti še eno dodatno sobo, ki jo lahko uporabita kot garderobo, shrambo za rekvizite ali celo kot delovno sobo.

Kaj iskati? Svetlobo in udobje.

Prostori novega stanovanja naj bodo svetli, z velikimi steklenimi površinami, ki ponujajo navdihujoč razgled. Tloris stanovanja naj bo odprtega tipa, saj se v takšnih stanovanjih počutimo bolj povezane med seboj, svetloba ni zastrta z odvečnimi stenami, občutek imamo, da med našim domom in zunanjim svetom ni tako ostre razmejitve.

Stanovanja, ki združujejo urbano okolje in neokrnjeno naravo

