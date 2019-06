Pohištvo za majhna stanovanja, ki se pospravi s pritiskom na gumb #video

Novi kosi notranje opreme, ki bodo nagovarjali izzive majhnih bivalnih prostorov, bodo po Ikeinih načrtih pod imenom Rognan dostopni prihodnje leto.

Optimiziranje omejenih kvadratnih metrov domovanja bodo dosegli z modularnimi in prilagodljivimi kosi pohištva, kot je na primer kavč z garderobo na eni strani in posteljo na drugi, ki jo je mogoče s pritiskom na stikalo hitro in enostavno skriti, s tem pa čez dan pridobiti dodatno površino. Prednost tega večnamenskega kosa so še kolesa, ki glede na potrebe omogočajo njegovo enostavno premikanje po tirnicah po prostoru. Ob vsej prostorih za shranjevanje pa je del te enote še zložljiva miza.

Ikeina vizija za modularno linijo pohištva je tako, da je mogoče večino bistvenih elementov doma, kot so postelja, kavč, miza in garderoba umestiti na samo deset kvadratnih metrov.

Vse več ljudi v urbanih okoljih

Nova linija pohištva pa je švedsko-ameriški oblikovalski odgovor na urbanizacijo, enega od osrednjih svetovnih fenomenov našega stoletja. V svojih načrtovanih produktih Ikea in Ori namreč vidita možnosti za bolj kakovostno uporabo nepremičnin. Ali kot so napisali na svoji spletni strani v ameriškem start-upu, je "urbani prostor preveč dragocen in pomanjkljiv, da ne bi bil statičen in neodziven".

Preberite še: