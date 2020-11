Nikoli ni prezgodaj za praznično idilo. Kako bomo letos okrasili dom?

Ker je letošnje leto tako drugačno v čisto vseh pogledih in ker smo morali popolnoma prilagoditi svoj način življenja, je pred nami obdobje, ko si lahko damo duška. Pravzaprav komaj čakamo, da se začne praznična sezona, da damo skrbi malce na stran in se razvedrimo z okraševanjem hiše.

Prazniki morajo biti polni bleščečega sijaja, barvnih dodatkov in zimskih dekoracij, ki pričarajo čarobno praznično vzdušje. Letos si privoščimo božično-novoletno dekoracijo kot še nikoli do zdaj. Naj naši domovi zažarijo kot v pravljici in nas tako spomnijo na dneve, ko nas je najbolj od vsega skrbelo, ali bo božič bel.

Ustvarite lastno pravljično deželo

Prazniki prinašajo veselje tudi vsem našim čutom – tople vonjave, bogati okusi, čarobne barve in svetlobni učinki, romantični spomini na otroštvo in nestrpno pričakovanje vrhunca sezone.

Naša najljubša praznična rituala sta iskanje škatel z okraski in okraševanje hiše z zelenimi vejicami, drevescem, venčki in utripajočimi lučkami, medtem ko v ozadju igrajo najboljše božične pesmi in se iz lončka kadi vroča čokolada s penicami.

Po čarobne okraske v Merkur V Merkurju boste našli vse, da bo v vašem domu med prazniki veselo in prijetno. Na voljo so praznični okraski za vsak slog in v različnih barvnih kombinacijah, tako da bo celotna dekoracija doma zažarela v vašem najljubšem tonu. Čisto vsak prostor lahko praznično zažari. Klasični božični okraski, umetno zelenje in karirasti vzorčki bodo navdušili ljubitelje tradicionalne dekoracije, medtem ko lesketajoči se okraski in pastelni toni dodatkov ponujajo bolj igrivo praznično veselje.

Letošnji trendi: svetle barve in veliko leska

Začetek novembra je že čas, da vsaj obrišemo prah z okraskom in pregledamo, kakšno razpoloženje bomo poskušali ustvariti letos. Naj se dvomesečno praznovanje začne!

V Merkurju pravijo, da bomo letos dom ovili v svetle barve. Šli bomo korak naprej od klasične rdeče-zelene kombinacije in se prepustili rožnati v vseh njenih očarljivih odtenkih. Kaj hočemo, rožnata pomirja in nam daje občutek nostalgije. Iz kleti bomo prinesli okraske naše stare mame in dodali nekaj novih kosov, da bo dekoracija še bolj razkošna.

Preverite, kakšne trende letos narekujejo v Merkurju in se prepustite čarobnosti prazničnega časa.

Merkurjevi trendi za popoln navdih

Merkurjev trend št. 1: Čarobni gozd

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Potopite se v pravljično deželo, ki navdihuje v roza in se prelije v perlo. Mehkobna gozdnato zelena in temno rdeča vas popeljejo v čarobnost domišljije. Barve božičnega vzdušja poiščite v razkošni izbiri med gobicami in palčki, vilami in miškami. Ob taki pravljični dekoraciji, ki jo najdete v Merkurju, se nam lahko celo zazdi, da se sprehajamo med visoko praprotjo. Začutite pričarano čarobno in iskrivo decembrsko vzdušje, skrito globoko v gozdu.

Merkurjev trend št. 2: Alpska idila

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

So vam všeč zasnežene gore in vzdušje v toplih brunaricah pred kaminom? S prepletanjem toplih in hladnih barv, od modre, srebrne, bele, pa vse do bakrene in temno modre, ki v kombinaciji navdušujejo, si lahko z dodajanjem lesenih okraskov, kamnov, lesene hiške, drv, mehkega belega kožuščka, sani ali celo smučk, pričarate mehkobno tople praznične vibracije.

Merkurjev trend št. 3: Božična zgodba

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Naj vas tradicionalna rubinasto božično rdeča z dodanim karo vzorcem popelje v zabavna in pestra decembrska druženja. Na večerjo z najdražjimi, morda celo med vinske sode. Pobrskajte med vejicami brinja z rdečimi jagodami, prečešite med bogato ponudbo pentelj, kjer se skriva tudi kakšna kositrna figurica.

Merkurjev trend št. 4: Glamurozna divjina

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Morda vas zamika praznovanje v razkošju glamurja, trendu, ki kraljuje v zlati. Dodajte kanček živalskega pridiha in listov, se potopite v zlato, ali morda bakreno. Med kombinacijami kraljevsko očarljive rjave in bele se skriva bogata izbira figuric tigrov, slonov, žiraf, zasidranih med vejami zlate monstere. Pričarajte si praznično dekoracijo, ki žgečkljivo izstopa.

Za ogrevanje lahko najprej izrežemo nekaj velikih in umetelnih snežink za okna – pogled skozi okno bo takoj lepši, mizo okrasimo z visokimi svečniki, po stenah obesimo kakšno pisano girlando, ki jo lahko ovijemo tudi okrog stopniščne ograje. Za lahkoten, zračen in vesel videz lahko nanizamo zvončke iz rdečega in belega papirja na tanko vrvico.

Nekaj idej okrasitve drevesca

bunkice v modri, ki jim dodajate poudarke v zlati barvi (npr. pentlje ali trakove),

male rdeče nogavice v kombinaciji z belimi bunkicami,

kombinacija zlatih in črnih bunkic,

kombinacije bunkic in lučk.

Če nimamo prostora za drevesce, lahko miniaturno smrečico postavimo kamorkoli – v spalnico na nočno omarico, na jedilno mizo ali na okensko poličko. Lahko naredimo drevo iz suhih vej. V gozdu naberemo vejice, jih zapičimo v aranžersko gobo in položimo v okrasni lonec za rože. Vejice okrasimo z belim sprejem, da ustvarimo videz snega in nanje obesimo miniaturne rdeče bunkice.

Poiščemo lahko velik storž, ki ga postavimo na okrasni krožnik rdeče barve. Pritrdimo ga z vročim lepilom, stičišče krožnika s storžem pa obdamo z vato za ustvarjanje videza snega. Na storž nanesemo sprej v beli barvi in za praznični videz vse elemente posujemo z bleščicami. Storž lahko pritrdimo na okrasni krožnik in ga obdamo s posušenimi pomarančami. Med pomaranče položimo cimetove palčke, ki bodo v prostor oddajale prijetne vonjave.

Koliko LED-sijalk potrebujemo za bogato okrasitev jelke?

za jelko višine 45 ali 60 cm: veriga s 40 ali 100 sijalkami,

za jelko višine 90 ali 120 cm: veriga s 100 ali 120 sijalkami,

za jelko višine 155 ali 185 cm: veriga s 120 ali 208 sijalkami,

za jelko višine 200, 230 in 305 cm: veriga s 320 ali 420 in več sijalkami.

Raznih lučk v predbožičnem ni nikoli dovolj. Z dolgimi nizi lučk okrasimo smrečico ter okvirje oken in vrat, zunaj jih ovijemo okrog strešnih linij, vogalov in stebrov ali po celotni dolžini dovoza. Najboljša izbira so LED-sijalke, saj porabijo le deset odstotkov elektrike, ki bi jo porabile klasične žarnice z žarilno nitko. Klasične žarnice proizvajajo svetlobo tako, da segrevajo žarilno nitko, zato je 90 odstotkov energije, namenjene le proizvajanju toplote. LED-tehnologija je energetsko varčna, saj proizvaja le malo toplote, s tem pa se precej zmanjša tudi nevarnost ognja. Zato praznična razsvetljava z LED-tehnologijo lahko ostane prižgana, tudi ko odidemo od doma.

LED-vrvi so optimalen pripomoček za novoletno ali priložnostno okrasitev doma in okolice. Zaradi visoke odpornosti na vremenske vplive so primerne za notranjo in zunanjo dekoracijo hiš, vrtov, stopnišč ter ostalih zunanjih elementov.

Slavnostna miza za pravo vzdušje

Ko se družina zbere ob praznično pogrnjeni mizi, je vse pripravljeno za nepozabno praznično vzdušje. Zanimivi okrasni krožniki, prtički, svečniki, okraski in cvetlični aranžmaji bodo praznično večerjo spremenili v čaroben dogodek. Dekoracija na praznični mizi naj se ujema s preostalo dekoracijo v prostoru in se tako medsebojno dopolnjuje.

Za pravo zimsko idilo pripravimo pogrinjek v belih, črnih, zlatih in srebrnih kombinacijah. Za bolj glamurozni učinek uporabimo zlato ali srebrno dekoracijo z biseri ter belo-zlate dekorativne krožnike in skodelice. Pogrinjek zaključimo z elegantnim prazničnim priborom, čudovitimi prtički in svečniki ter različnimi kozarci za vsako pijačo. Poskrbimo samo še za slastne praznične jedi, slaščice z vonjem po cimetu in veliko dobre volje.