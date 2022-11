Najboljši popusti črnega petka tudi v Lesnini

Veliki popusti črnega petka vas čakajo tudi pri opremi in dodatkih za dom.

To je napis, ki ga v tem času pogosto opazimo. Nekateri vse leto čakajo na nakupovalno sezono črnega petka. Delajo sezname stvari, ki jih potrebujejo, medsebojno primerjajo različne blagovne znamke izdelkov in temu namenijo določen del prihrankov. Pred tem so si morda izdelek že ogledali ali si prebrali izkušnje drugih uporabnikov. Ko pride Black friday 2022, so pripravljeni, da začnejo med prvimi. Marsikje popusti namreč dosegajo rekorde ravno na dan črnega petka, zato tega res ne gre zamuditi.

Razprodaja pohištva v Lesnini Če vas mika, da svoj dom poceni opremite ali prenovite, preverite v prodajalnah Lesnina znižane cene visokokakovostnih in estetskih izdelkov, ki polepšajo bivalni prostor. S pohištvom in dekorativnimi izdelki lahko dnevno sobo spremenite v oazo dobrega počutja, jedilnico preobrazite v raj za ljubitelje dobre hrane − naj v kuhinji zadiši po domačem −, spalnica pa naj vas ponese v najlepše sanje. Vsaka kopalnica lahko postane spa center, v katerem se sprostite po napornem dnevu. Otroške sobe so lahko pravi igralni raj, medtem ko predsoba s pohištvom poskrbi za odlični prvi vtis. Ko je v Lesnini odprodaja pohištva, je to pravi čas, da vaš dom dobi podobo, ki si jo želite. Uporabite kodo GRATIS70 za brezplačno poštnino za vse spletne nakupe nad 70 evrov. Za najmanj 12-odstotni popust na vse neznižane izdelke pa vpišite kodo BF2022.

Poceni do opreme, ki bo imela trajno vrednost v vašem domu

Vsakdo, ki se odloča za nakup pohištva, ve, da je nakup denimo nove sedežne garniture pomembna naložba. Večina nakupa ne opravi na hitro, pač pa izbira različne modele, barve in funkcionalnosti, pri čemer je pri odločitvi tudi cena pomemben dejavnik. Nakupovanje pohištva torej vključuje precejšnjo naložbo, morda celo večmesečne prihranke.

Ko boste na črni petek kupovali opremo za dom, se prepričajte, da izdelek zadovolji potrebam in željam vašega doma, da je kakovostno izdelan ter se lepo dopolnjuje s slogom obstoječega pohištva. Če boste poskrbeli za te cilje, nakupa ne boste obžalovali, kakovosten kos pohištva pa vam bo zdržal lahko tudi deset let in več.

In ne samo, da bo pohištvo leta uporabno, ampak bo tudi prispevalo k spominom, ki jih boste ustvarili s svojo družino v prazničnem času, ki prihaja. Pohištvo namreč pogosto postane del spominov, ki jih ustvarjamo s svojimi družinami, lahko pa si deli tudi mesto v naših srcih.

Ker je nakup pohištva velik zalogaj, se nakup tega na črni petek zagotovo še kako splača. Ko kupite pohištvo, investirate v nekaj praktičnega za svoj dom. Široko ponudbo pohištva in dodatkov za dom najdete v prodajalnah Lesnina tudi v ponudbi black friday 2022

Torej, če želite posodobiti svoj dom z novim pohištvom ali potrebujete le dodatno posteljo za goste, ki jih pričakujete za božič, je zdaj najboljši čas za naložbo.