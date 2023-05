Mehurčki, ki vam pomagajo ohraniti oblačila kot nova

Oglasno sporočilo

Dobrodošli v svetu, v katerem je pranje perila enostavno in izjemno. Čaka vas popolna kombinacija energetske učinkovitosti, ohranjanje tkanin in umetne inteligence. Vstopite v revolucijo mehurčkov – Ecobubble™, ki jo poganja umetna inteligenca.

Foto: Samsung

Ta revolucionarna tehnologija z izkoriščanjem moči mehurčkov in umetne inteligence spreminja vašo rutino pranja, kar omogoča neprimerljivo varčevanje z energijo ter ohranjanje tkanin. Prepustite se življenjskemu slogu, v katerem se inovacije brezhibno povezujejo z udobjem, ter zagotavljajo izjemne rezultate pri vsakem pranju.

Pranje perila bo postalo preprosto

Pralni stroji so danes opremljeni z napredno tehnologijo, ki uporablja umetno inteligenco za spremljanje vaših navad in optimizacijo postopka pranja. Ena takšnih funkcij je pri pralnem stroju Samsung 11 kg s sprednjim polnjenjem in tehnologijama Ecobubble™ in SpaceMax™ WW5300B AI Ecobubble™, ki z drobnimi mehurčki odstranjuje umazanijo in madeže tudi pri nizkih temperaturah, s čimer prihrani do 70 odstotkov energije, hkrati pa zagotavlja boljšo nego tkanin.

Kaj je tehnologija Ecobubble?

Gre za inovativen sistem, ki za učinkovito čiščenje perila uporablja mehurčke. Pri funkciji AI Ecobubble™ se drobni mehurčki ustvarijo z mešanjem detergenta, vode in zraka. Ko se mehurčki sprostijo v boben pralnega stroja, prodrejo globoko v tkanino in hitro dosežejo umazanijo ter madeže, tudi pri nizkih temperaturah. Ta proces omogoča temeljito čiščenje perila in prihranek energije, saj se umazanija učinkovito odstrani tudi brez uporabe visokih temperatur. Sistem Ecobubble je zasnovan tako, da zagotavlja visoko učinkovitost pri pranju, obenem pa ohranja kakovost in nego tkanin.

Poleg tega lahko pralni stroji zaznajo vrsto tkanine in ustrezno prilagodijo količino mehurčkov, čas pranja, temperaturo in hitrost vrtenja.

Foto: Samsung

Za najboljše rezultate pranja z manj čistilnega sredstva in truda predal za samodejno dodajanje razporedi pravo količino pralnega sredstva in mehčalca za vsako pranje. Za vsakega od njiju ima ločene predale, čeprav lahko oba uporabite za pralno sredstvo, da vam ga ne bo treba po vsakem pranju ponovno napolniti.

Ker prostor ni samoumevna stvar, lahko s tehnologijo SpaceMax™ preoblikujete svoj dom in perete večje količine perila, saj omogoča neverjetno prostornino 11 kilogramov v standardni 600-milimetrski širini. S to inovativno tehnologijo lahko učinkovito izkoristite prostor in operete več perila naenkrat.

Učinkovito sušenje

Tudi sušilni stroj Samsung 9 kg DV7400B z energetsko učinkovitostjo A+++ in AI Dry je opremljen z napredno tehnologijo, ki za optimizacijo postopka sušenja uporablja umetno inteligenco. Tehnologija toplotne črpalke zagotavlja, da so oblačila posušena energetsko učinkovito, cenovno ugodno in nežno. Ta tehnologija za segrevanje zraka namesto elektrike uporablja hladilno sredstvo in reciklira topel zrak, da porabi manj energije, s čimer si zasluži oceno energijske učinkovitosti A+++.

Ker je življenje z umetno inteligenco lažje, je ta vgrajena v Samsungov sušilni stroj in prinaša napredne funkcionalnosti, ki olajšajo življenje. Omogoča prilagajanje sušilnega procesa glede na vrsto tkanine, količino perila in druge parametre, ki vplivajo na optimalno sušenje. S pametnim upravljanjem umetne inteligence lahko imate popolnoma suho perilo brez pretiranega sušenja ali vlage.

Foto: Samsung

Poleg tega vam umetna inteligenca omogoča spremljanje in nadzor porabe energije med sušenjem. Tako lahko učinkovito upravljate porabo energije in zmanjšate stroške. Sistem AI Energy natančno spremlja porabo energije med sušenjem in vam poda oceno stroškov elektrike. Za programe, ki delujejo v načinu AI Energy, pa lahko tudi do 70 odstotkov zmanjšate porabo energije, saj se sušenje izvaja s hladnim zrakom, ne z ogrevanjem.

Upravljanje umetne inteligence je postalo enostavno in do uporabnika prijazno. Preprost vmesnik vam omogoča, da prilagodite sušilni program glede na vaše potrebe in želje. S samo nekaj kliki lahko izberete želeni program, nastavite čas sušenja in spremljate napredek sušenja na zaslonu. Umetna inteligenca prevzame nadzor nad sušenjem, vi pa se lahko sprostite in se posvetite drugim opravilom.

Če ste lastnik hišnega ljubljenčka …

... veste, da je lahko vzdrževanje čistoče in urejenosti doma velik izziv, zlasti pri odstranjevanju trdovratnih madežev in vonjav po hišnih ljubljenčkih. Vendar lahko z nekaterimi ukrepi poskrbite, da bo vaš bivalni prostor ostal svež in brez nereda, tudi če se vaš kosmatinec rad igra v blatu.

Eden od najučinkovitejših načinov za odpravljanje vonjav po hišnih ljubljenčkih je Samsungov sušilni stroj. Zaradi tehnologije pranja Air Wash bodo vaša oblačila in posteljnina dišali sveže in čisto, ne da bi za to potrebovali invazivna sredstva ali kemikalije. Sušilni stroj z izjemno vročim zrakom odpravlja neprijetne vonjave ter tako zagotavlja zdravo in higienično bivalno okolje za vas in vašega hišnega ljubljenčka.

Ko oblačila sušimo, tehnologija AI Ecobubble™ pri 9 kg DV9400B sušilnem stroju z energetsko učinkovitostjo A+++ in AI Dry poleg odpravljanja vonjav po hišnih ljubljenčkih poskrbi tudi za odstranjevanje umazanije, pasjih dlak in alergenov z vaših oblačil. S to napredno tehnologijo bodo vaša oblačila ostala brezhibno čista in čudovito dišeča tudi po dnevu, ki ste ga preživeli med igro z vašim kosmatim prijateljem.

Kje boste čez pet let? Nekaj ​​je gotovo – uživali boste, saj si z nakupom določenih aparatov Samsung lahko zagotovite pet let brezskrbnosti. Ker se v petih letih lahko zgodi marsikaj, vam Samsung podarja petletno garancijo, ki velja za določene modele hladilnikov, pralnih strojev, vgradnih kuhinjskih aparatov, sušilnih in kombiniranih pralno-sušilnih strojev, kupljenih od 1. 2. do 31. 12. 2023. Akcija triletne garancije pa velja za določene modele sesalnikov, kupljenih od 1. 2. do 31. 12. 2023. Več o ponudbi na povezavi: https://www.samsung.com/si/offer/podaljsana-garancija-za-gospodinjske-aparate-2023/



Foto: Samsung

