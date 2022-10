Klubska mizica, nepogrešljiv kos v dnevnem prostoru

Oglasno sporočilo

Težko si predstavljate dnevni prostor, kjer poleg zofe ni postavljene klubske mizice. Gre za enega najbolj nepogrešljivih kosov pohištva, ki pa nima samo funkcionalne vrednosti, temveč tudi estetsko. Kakšne so najbolj priljubljene in kako jo izbrati, pa preberite v nadaljevanju.

Klubska mizica je več kot samo odlagalna površina

Namen klubske mizice ni samo ta, da nanjo postavite kozarec in daljinec ali na njih spočijete utrujene noge. Je tudi mizica, na kateri se otroci igrajo, na kateri servirate prigrizke za goste in na kateri razstavite dodatke, za katere želite, da so opaženi. Poleg funkcionalne vrednosti ima tudi veliko estetsko vrednost, saj lahko služi kot dodatek, ki prijetno popestri prostor.

Kakšne so najbolj priljubljene klubske mizice?

Med pristaši sodobnega in minimalističnega stila prevladujejo moderne klubske mizice v kombinaciji kovine, stekla in marmorja. Vse bolj priljubljeni postajajo tudi naravni materiali oz. les, pristaši funkcionalnosti pa prisegajo na kakovostne klubske mizice iz umetnih mas, vendar s finim zaključkom. Vračajo se tudi retro elementi, masivna klubska mizica iz pravega lesa pa je seveda brezčasna.

Kakšen je vaš stil?

V osnovi ločimo kar nekaj stilov klubskih mizic, med najpogostejšimi so:

Tradicionalni stil: največkrat gre za masivne klubske mizice iz pravega lesa, s številnimi ornamenti in rezbarskimi dodatki.

Prehodne klubske mizice so kombinacija modernega s tradicionalnim, zaradi česar se podajo različnim stilom in jih je enostavno kombinirati.

Sodobni stil klubskih mizic je tisti, ki ga narekujejo trenutni trendi v notranjem oblikovanju, na primer priljubljeni materiali in barve, kot so baker, steklo in marmor.

Moderni stil je minimalističen, izčiščen in preprost. Velikokrat gre za kvadratne klubske mizice, kjer so vse ploskve enakih debelin in materialov, kot je to pri parsons mizi.

Retro stil klubskih mizic se največkrat vrača v 60. in 70. leta, ko so v interierju prevladovale čiste linije, plastika in barve.

Klubske mizice v stilu babušk stavijo na funkcionalnost, saj gre za mize, ki se zložijo ena v drugo in tako po potrebi zagotavljajo več prostora.

Unikatni stil klubskih mizic je največkrat tisti, ki ga ne vidite v trgovinah, temveč v najbolj sodobnih domovih ali muzejih. Gre za edinstvene kose, ki so včasih že skoraj umetniško delo.

Kako izbrati klubsko mizico?

Ko kupujete klubsko mizico, zagotovo najdete enega favorita, ki vam je všeč. Vendar pa je na izbiro pravega kosa treba pogledati bolj celostno, saj je izbira stila odvisna od preostalega pohištva v prostoru. Če so dom, prostor in mizici pripadajoča zofa moderni, brez težav iščete med sodobnimi, modernimi ali retro stili. Če je vaš dom opremljen v bolj rustikalnem ali aristokratskem stilu, pa ne boste zgrešili s tradicionalnim stilom ali kakšnim unikatnim kosom. Za vse tiste, ki se ne morete odločiti, pa je izbira prehodne klubske mizice verjetno najboljša izbira.

