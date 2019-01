Letošnji trendi v notranjem oblikovanju v znamenju art decoja, teraca in tradicionalnih vzorcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leto 2019 naj bi bilo slogovno pod vplivom art decoja, po načelih katerega naj bi bilo oblikovano predvsem bivalno pohištvo. Namesto organskih lesenih materialov bodo letos v ospredju moderno oblikovano steklo, akril in kombinacija različnih kovin. Da pa bi razbili vso to okornost in hladnost umetnih materialov, olepšajmo prostor s tkaninami v trendu ikata.

Mešanico vseh elementov naj bi tako letos povezali v minimalističnem ali maksimalističnem slogu. Kot novost se pojavlja slog japandi. V osnovi je to mešanica oziroma hibrid, ki ga ponuja japonsko notranje oblikovanje v poudarjanju organskosti in prečiščenosti linij skandinavskega sloga. Oba pa povezuje vizualni koncept lagoma.

Zasnova slednjega temelji na zmernosti uporabe ne preveč modernih pohištvenih elementov, zaradi katerih bi lahko izgubili občutek domačnosti. Lagom pa ravno tako zagovarja načelo, da mora biti bivalno pohištvo predvsem funkcionalno, vsestransko in praktično.

Pohištvo, oblikovano z ukrivljenimi in zaobljenimi linijami

Ukrivljene linije so glavni trend leta 2019. To se še posebej kaže pri sedalnih površinah, ki navdih za svoj videz črpajo predvsem iz oblikovalske smeri art decoja. Vse vrste oblazinjenega pohištva pa naj bi bile tudi letos odete v žametne materiale močnih barv.

Tudi jedilni prostor sledi trendu art decoja. Glavni element predstavljajo stoli, ki naj bi bili oblikovani v kombinaciji kovinskih nog in oblazinjenega materiala - najbolje kar žameta. Stoli za jedilno mizo so si lahko med seboj različni, zato da bi dosegli bolj udomačen videz. Trendovske jedilne mize so izdelane iz prozornega ali pobarvanega stekla ali debelejšega akrila, saj naj bi ta delovala kot zgolj prozorno "platno" za zanimivo oblikovane stole.

Povsod steklo in kovina

Kot omenjeno, sta steklo (namesto katerega se lahko uporabi tudi akril) in kovina najpriljubljenejša materiala, iz katerih naj bi bili izdelani pohištveni elementi. Steklo je lahko prozorno ali peskano, popularna je tudi uporaba barvnega stekla. Poleg stekleno izdelanih površin je kot podloga priljubljen vzorec teraca ali marmorja v kombinaciji s kovino, ki je letos v znamenju zlate, rožnato zlate, srebrne in črne.

Kovinskem dizajnu sledijo tudi drugi pohištveni elementi, kot so svetila, komode, omare, knjižne in odlagalne police, ter preostale površine za shranjevanje. Priljubljene so tudi kovinske predelne stene in ograje, ki imajo v svoji železni konstrukciji geometrične vzorce ali vzorce rastlinja.

Velika vrnitev teraca

Vrnitev v notranjem oblikovanju letos doživlja tudi retro, a nekoliko prenovljeni slog teraca. Gre za izdelano umetno kamnato površino, sprva pa se je uporabljal za oblikovanje talnih podov. Letos se teraco ne vrača zgolj v obliki tradicionalnih načinov uporabe, temveč tudi kot nadomestilo za okrasno kamenje, ki se ga lepi na zunanje in notranje stene.

Uporabimo ga lahko tudi v kuhinjskih prostorih kot alternativo zastarelim zidnim ploščicam in kuhinjskim pultom. Njegova vsestranskost in trpežnost pa prav prideta tudi v kopalnici in pri drugih dekorativnih elementih, za katere je bil prej značilen na primer marmor.

Močni barvni kontrasti

Pozabite na nežne barvne odtenke in nevpadljive tapete. 2019 bo v znamenju močnih barv, ki gredo v skrajnost. Takšen trend bo še posebej v ospredju v maksimalističnem slogu, kjer se bodo barve med seboj v obliki vzorcev mešale in tako ustvarjale eklektični kaos.

Velike stenske umetnije in ogledala

Središčna točka v prostoru lahko postane tudi velika umetnina, ki s svojo močno barvo privablja pogled in krade pozornost. Te letos ne krasijo okvirji, ampak so neposredno narisane na steno oziroma, če že imajo okvir, je ta povsem neopazen in tanek. Kot oblika umetniške inštalacije služijo tudi bogato okrašene tapete, ki jih gre zamaskirati v obliko slike.

Tekstil po zgledu ikata

Tekstilni dodatki letos iščejo navdih v tradicionalni vezavi tkanin. V ospredje je letos postavljen ikat, pri katerem gre za tehniko barvanja tekstila. Ta prihaja z območja Afrike, Latinske Amerike in Azije, zato lahko notranjosti prostora doda orientalski pridih.

Poleg ikata postaja priljubljen tudi japonski vzorec šibori. Tako kot pri ikatu gre za tehniko barvanja tekstila. Šibori izvira iz Japonske, je zelo eleganten in v primerjavi z ikatom manj vpadljiv.

Prav zaradi tega, ker so letos barve tako poudarjene, so etični vzorcii ikata in šiborija odlična izbira za okrasne vzglavnike, preproge, posteljnino in zavese. Poleg tega bodo ti elementi s svojo barvito razigranostjo nekoliko razbili prevladovanje hladnosti kovine in stekla.

Obilje sobnih rastlin

Za organski element bodo letos poskrbele sobne rastline, ki jih ne bo nikoli preveč. Postavite več rastlin skupaj, zato da ustavite mini oazo. Svetujemo uporabo večjih sobnih rastlin, kot je recimo monstera. Z njimi ne pozabite okrasiti niti enega prostora, tudi kopalnice. Postavite jih na tla ali jih celo obesite.