Kateri sesalnik kupiti: robotski, ročni, pokončni ali parni?

Eni pravijo, da so med najbolj pridnimi člani gospodinjstva, psi se jih bojijo, nekateri pa jih neradi vzamejo v roke. Govorimo o sesalnikih! Kako izbrati pravega, ki bo ustrezal vašemu domu? Pri izboru sesalnika velja vzeti v obzir naslednja štiri merila: učinkovitost sesanja, način filtriranja, velikost sesalnika in površino sesanja ter samo uporabnost.

Kateri sesalnik izbrati za garsonjero v mestu in katerega za štiričlansko družino s psom? Kdaj je robotski sesalnik boljša izbira kot ročni sesalnik? Preberite vodič M Tehnike, v katerem so predstavljeni sesalniki, in naročite novega kar na dom!

Kako najhitreje opraviti s sesanjem ali kako izbrati robotski sesalnik?

Kdor ne mara sesanja ali pa svoje konce tedna raje preživlja zunaj, se je v zadnjih letih razveselil prihoda robotskih sesalnikov. Vsi se strinjamo, da se ponašajo z dobro orientacijo v prostoru. Je pa pri nakupu treba nekoliko več pozornosti posvetiti mehanizmu pobiranja smeti, sami sesalni moči, gibljivosti sesalnega mehanizma, kapaciteti baterije, filtrom in številu krtač.

Robotski sesalniki so primerni za vse talne površine, tako mehke kot trde. Osnovni modeli so primerni za tanjše preproge, sesalniki z večjo močjo in sesanjem pa za debelejše preproge. Pri tem velja paziti − kakovosti robotskih sesalnikov ne gre ocenjevati zgolj po enem tehničnem podatku. Ko ugotavljamo zmogljivost robotskega sesalnika, govorimo o najboljšem razmerju med sesalno močjo, avtonomijo delovanja in tudi prepustnostjo filtra.

Kateri sesalnik bo najboljši za večje stanovanje brez preprog, kjer so tla iz parketa, ploščic ali vinila?

Pri sesanju talnih površin, obloženih z lesom, keramiko ali umetnimi materiali, se priporoča uporaba klasičnih talnih sesalnikov z vrečkami za prah. Ti se ponašajo s številnimi nastavki in krtačami za doseganje tudi najbolj oddaljenih kotov ali ozkih špranj. V paketu s sesalnikom praviloma dobimo tudi številne nastavke, ki nam pomagajo do popolnosti očistiti oblazinjeno pohištvo.

Kateri sesalnik bo najboljši za manjše stanovanje, prekrito s preprogami?

Za manjša domovanja se priporoča uporaba pokončnih ali ročnih sesalnikov. Praviloma imajo ozko ohišje in so zato lažji ter okretnejši. V številnih primerih so pokončni sesalniki bolj zmogljivi od robotskih. Obenem pa so nam tudi večkrat pri roki, kar najbolj cenimo, ko se nam nekaj nenadoma raztrese.

Lastniki manjših stanovanj bodo veseli tudi priročnejšega shranjevanja pokončnih sesalnikov. Najpogosteje jih lahko odložimo v polnilne postaje. Na ročajih mnogih pa najdemo tudi integrirano stensko držalo, ki omogoča varno naslanjanje na steno ali pa obešanje.

Kateri sesalnik izbrati, če imate v družini nekoga, ki trpi za alergijami? M Tehnika priporoča sesalnik DOMO. Edinstven antibakterijski sesalnik brez vrečke deluje brez uporabe kemije in zaradi učinkovitega UV-sevanja odstrani do 99,9 odstotka bakterij, virusov in gliv.

Po nove sesalnike v trgovine M Tehnika!

Naj bodo robotski, ročni, klasični ali pokončni, v M Tehniki lahko izbirate med široko ponudbo sesalnikov za vsak žep! V M Tehniki imamo tudi pestro izbiro sesalnikov za mokro ali suho sesanje, na voljo pa so tudi parni sesalniki in najrazličnejši dodatki, vrečke ter dišave.

Kako do svojega novega sesalnika? V 41 trgovinah M Tehnika širom Slovenije lahko izkoristite možnost nakupa do 24 obrokov brez obresti z Mercator Pika kartico.





