Kako v boj proti plesni, slabemu zraku in neprijetnim vonjavam?

Oglasno sporočilo

Zrak, ki ga vdihavamo, prodre globoko v naš organizem. Če je onesnažen, lahko prispeva k nastanku srčnih težav, okužb dihal, diabetesa, pljučnega raka itd. Poleg tega lahko povzroča prekomerno telesno težo, zmanjšuje zbranost ter ima negativen vpliv na spominske sposobnosti in splošno počutje v domu. Po vsem svetu se ljudje vse bolj zavedamo škodljivih vplivov slabe kakovosti zraka, kar je privedlo tudi do povečanega zanimanja za vgradnjo prezračevalnih sistemov v stanovanjske prostore, hiše in komercialne objekte. Kako vam lahko strokovnjaki pri podjetju Airabela pomagajo izboljšati kakovost vašega zraka?

Foto: AIRABELA D.O.O.

Kakovostno lokalno prezračevanje

Podjetje Airabela nudi možnost za izboljšanje zraka v vašem domu s pomočjo kakovostnih lokalnih prezračevalnih sistemov.

Prezračevalni sistemi predstavljajo enostavno rešitev za zagotavljanje kakovostnega zraka v že obstoječih objektih. Gre za enosobne prezračevalne naprave, ki poskrbijo za učinkovito dovajanje svežega zraka in odvajanje onesnaženega. Prezračevalni sistemi so še posebej priljubljeni zaradi svoje enostavne montaže in minimalnih zahtev glede vzdrževanja. Poleg tega se ponašajo z najnovejšo tehnologijo in izjemno energetsko učinkovitostjo pri rekuperaciji zraka.

Kakšne možnosti ponujajo?

Prezračevalni sistemi se razlikujejo predvsem glede na porabo moči, toka, zmogljivosti ventilatorja, hitrosti delovanja, premera cevi, možnosti delovanja in izkoristka pri prenosu toplote. Pri Airabeli imajo na voljo različne dostopne rešitve za vsak proračun, kot je na primer kompaktni sistem SIKU Quiet-Q-Style TH brez rekuperacije, ki navdušuje z nizko porabo energije (7,5 vata), tihim obratovanjem in trpežnim motorjem na krogličnih ležajih, ki bo zanesljivo deloval tudi po 40 tisoč delovnih urah. Za vse ljubitelje napredne tehnologije je na voljo tudi prezračevalni sistem z rekuperacijo AIRA ECO PLUS, ki se lahko med drugim pohvali z visoko učinkovitostjo toplotne izmenjave (kar do 97 odstotkov), z upravljanjem na daljavo prek aplikacije na pametni napravi, delovanjem sistema prek urnikov in scenarijev, povezovanjem več enot za usklajeno delovanje prezračevalnega sistema ter standardno vgrajenim nadstandardnim filtrom klasifikacije F7.

Raziščite ponudbo prezračevalnih sistemov.



Sistemski prezračevalni sistemi so izredno enostavni za namestitev, upravljanje in vzdrževanje ter zagotavljajo učinkovito zračenje prostorov. Z njihovo sposobnostjo rekuperacije toplote in naprednimi lastnostmi predstavljajo odlično naložbo za zagotavljanje kakovostnega zraka v vašem domu.

Naročnik oglasnega sporočila je AIRABELA D.O.O.