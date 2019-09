Kako ustvariti dom, ki nam ga bodo zavidali sosedje?

Le malo ljudi selitev v novo stanovanje ali prenovo hiše opiše kot zabavno izkušnjo. Selitve, prenove in gradnje so med bolj stresnimi projekti v našem življenju. Vseeno pa jih večinoma z veseljem načrtujemo, sanjarimo o novem pohištvu in si v mislih kar naprej preurejamo svoj dom.

Ko v naših rokah prvič zacingljajo ključi novega oziroma prenovljenega stanovanja, si lahko najprej samo oddahnemo, kajti za nami je naporno obdobje.

Obnovili smo električne in vodovodne napeljave, delno spremenili tloris stanovanja, tla so dobila nove talne obloge, stene so natančno pobrušene in prepleskane, celo kotne letve smo vgradili, zamenjali vrata in okna ter popolnoma preuredili kopalnico.

Namesto nerodne kopalne kadi imamo zdaj prho v nivoju tal. Kuhinja je neprepoznavna, saj je zaradi svetlih barv in čistih linij videti dvakrat večja kot v resnici. Zastekljeni balkon je postal nov zimski vrt, otroška spalnica pa je od zdaj domišljijska palača. Stanovanje je na novo zadihalo. Čeprav smo ponosni, da nam je uspelo vse urediti v predvidenem času in s predvidenimi stroški, pa si vseeno moramo priznati, da nam brez zaupanja vredne strokovne pomoči ne bi uspelo.

Pomoč strokovnjaka, ki nam resnično želi ustreči

Ker smo si želeli narediti dom, vreden občudovanja, smo pomoč poiskali pri Merkurjevih strokovnjakih. Navdušili so nas, ker so nam pomagali uresničiti vse naše želje. V prvem trenutku, ko smo začeli razmišljati o rešitvah za svoj dom, smo videli, da si resnično želijo ustreči našim pričakovanjem.

Poleg tega, da smo se dogovorili za storitev celovite prenove, so nam pomagali tudi pri nakupu vseh drugih izdelkov, saj šele s pravimi izdelki novo stanovanje lahko postane tudi dom.

Poiskati smo morali prave dodatke za kuhinjo, blazine za dnevno sobo, okvirje za slike, zavese, posodo, namizne in stropne svetilke. V množici izdelkov, ki so nam bili všeč, smo šele s pravim svetovanjem prodajalca lahko našli natanko tiste, ki res pripomorejo k dobremu vzdušju v našem domu.

Z Merkurjem se lahko lotite naslednjih projektov:

Prenova kopalnice. Prenova kopalnice je zahteven projekt, ki zahteva precejšen časovni in finančni vložek, zato je pomembno, da jo dobro načrtujete.

Izdelava fasade. Fasada predstavlja zaščito hiše pred zunanjimi vplivi, zato naj bo izvedena strokovno in pod nadzorom tehničnih strokovnjakov proizvajalca fasadnega sistema. V Merkurju vam zagotovijo vse potrebno, da bo fasada narejena strokovno – od svetovanja do izvedbe.

Pleskanje. Najprej prebrskajte med ponudbo barv in se za izbiro najprimernejše barve in kombinacije posvetujte v Merkurju, kjer je na voljo tudi mešalnica barv. Odtenek barve iz predlagane barvne palete vam zmešajo brezplačno.

Montaža notranjih vrat. Vrata so pomemben del notranje opreme, ki poudarjajo individualni značaj in domačnost bivalnega prostora. Preverite različne modele vrat, Merkurjevi svetovalci pa bodo poskrbeli za celovito načrtovanje. Na voljo sta vam tako montaža novih kot tudi zamenjava obstoječih notranjih vrat.

Vgradnja oken. Nakup oken je za večino ljudi ena težjih odločitev pri gradnji ali prenovi doma. Na slovenskem trgu je veliko proizvajalcev in ponudnikov oken, tako da je odločitev zagotovo težka. Zato vam svetujemo, da pomoč poiščete pri Merkurjevih svetovalcih.

Polaganje talnih oblog. Z izbiro pravih talnih oblog boste v prostoru ustvarili prijetno razpoloženje in estetski videz, poleg tega s tem prostor toplotno in zvočno še dodatno izolirate. Najprej prebrskajte med obstoječimi primeri ambientov in materialov v Merkurju.

Montaža klime ali IR-panela. S pravimi klimatskimi napravami ali IR-paneli lahko zagotovite ugodne pogoje v bivalnih prostorih in zadostite vsem zahtevanim pogojem zračenja.

Vgradnja ogrevalnega sistema. Projekt ogrevanja zaupajte Merkurjevim svetovalcem, ki vam bodo pomagali pri izbiri najprimernejšega sistema ogrevanja glede na vašo situacijo in razmere.

Tlakovanje. Tudi okolica hiše mora biti lepa in urejena, saj to pripomore k celotnemu izgledu vašega doma. Premislite o svojih potrebah, željah in estetiki, Merkurjevi svetovalci pa bodo poskrbeli za celovito načrtovanje in svetovanje pri izbiri tlakovcev.

Vgradnja čistilne naprave in zbiralnika deževnice. Z vgradnjo čistilne naprave in zbiralnika deževnice lahko ekološko in kakovostno rešite problem odpadne vode v gospodinjstvu. Na osnovi vaših podatkov vam bodo Merkurjevi svetovalci pomagali pri izbiri tipa čistilne naprave in zbiralnika deževnice.

Vse za prenovo doma Za mojstre: ponudba izdelkov za gradnjo, delavnico, urejanje bivalnih prostorov in vrta ter popoln program kopalnic. Zaokrožuje jo strokovno svetovanje izkušenih prodajalcev. Za dom: naprave in izdelki za udobno in kakovostno bivanje. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, akustika, računalništvo ter številni pripomočki za kuhinjo ter lep in urejen dom. Sezonska ponudba: izbrani sezonski programi poskrbijo, da v Merkurju vedno najdete izdelke, aktualne za letni čas, v vrtnih centrih pa sveže rastline. Merkur je z vami vse leto.