Kako najdete idealno senčilo za strešno okno?

Notranja ali zunanja – najprej se posvetimo tej dilemi. Razlikujejo se po mestu namestitve, materialu in delno po funkcionalnosti. Zunanja so robustnejša in učinkoviteje varujejo pred hrupom in poletnim pregrevanjem, ker ustvarijo zračni tampon med senčilom in steklom na zunanji strani okna. So pa bolj izpostavljena zunanjim vplivom in umazaniji. Notranja so na pogled in otip mehkejša, bolj sooblikujejo notranji prostor, pozimi pa v njem bolje ohranjajo toploto. Vsa senčila je mogoče regulirati, imajo pa svoje posebnosti.

Za zasebnost

Če želite zasebnost ali delno zatemnitev, lahko izbirate med več notranjimi senčili. Dekorativno plise senčilo bo preprečilo bleščanje in ustvarilo prijetno atmosfero, obenem pa ne bo oviralo razgleda. V pisarnah in dnevnih sobah običajno izpolni vse želje po zasebnosti in dekorativnosti priljubljeno rolo senčilo, kdor želi natančen nadzor svetlobe, pa bo najbrž posegel po notranjih žaluzijah. Z naklonom lamel spreminjajo količino in vpadni kot svetlobe, zaradi materiala pa so odlična rešitev tudi v vlažnih prostorih.

Popolna zatemnitev

Tudi če želite popolno zatemnitev prostora, imate med notranjimi senčili veliko možnosti. Senčila SIESTA so idealna rešitev za spalnice ali otroške sobe, saj omogočajo popolno zatemnitev in hkrati nudijo tudi dekorativni učinek v prostoru. Če si želite nekoliko več učinka na izolacijo, boste izbrali termo plise senčilo, katerega satasta struktura dodatno zmanjšuje uhajanje toplote. Tretja možnost je kombinacija siesta in plise senčila in je najpogostejša izbira za otroške sobe. Medtem ko lahko s prvim popolnoma zatemnite sobo za nemoten spanec, drugo preprečuje bleščanje svetlobe med igro ali učenjem. Senčila SIESTA so na voljo v številnih barvnih odtenkih, za otroške sobe pa so namenjeni še posebni čarobni dekorativni motivi!

Notranja senčila VELUX SIESTA

Stop pregrevanju!

Proti pregrevanju so najbolj učinkovita zunanja senčila. Zunanje mrežasto senčilo, napeto nad steklom, zadrži sončno svetlobo in del toplote, obenem pa obstojen mrežasti material ne preprečuje pogleda na okolico. Zunanja roleta VELUX SOFT nudi popolno zatemnitev in učinkovito energijsko rešitev. Največjo zaščito pa omogočajo zunanje rolete VELUX ALU, ki zmanjšajo celo hrup iz okolice.

Zunanja roleta VELUX SOFT

Poletje brez nadležnih komarjev

Da bo letošnje poletje minilo brez motečega mrčesa v stanovanju, si omislite komarnik za strešna okna. Ta je enostaven za namestitev in ga je možno kombinirati z vsemi ostalimi senčili za strešna okna.

Komarnik VELUX z belimi vodili