Kako lepo in cenovno ugodno prenoviti svoj dom?

Kadar želimo olepšati svoj dom in če temeljita prenova, ki vključuje tudi morebitna gradbena dela, ni obvezna, lahko začnemo z menjavo dotrajanega pohištva in z zamenjavo dekorativnih dodatkov za dom. Že zamenjava denimo sedežne garniture bo vaš dom naredila prijetnejši. Vsak nov kos pohištva namreč vaš dom osveži in ga naredi lepšega na pogled. To vsekakor vpliva tudi na počutje v njem.

Prostorna sedežna garnitura bo najljubši kos pohištva v vašem domu.

Če želite pri prenovi kar največ prihraniti, je prvi korak, da se v največji meri projekta lotite sami. Ključ do cenovno ugodne, a hkrati učinkovite prenove prostorov je predvsem v načrtovanju celotnega procesa. Kadar želite dom prenoviti gospodarno, je pomembno, da svoj proračun načrtujete premišljeno – ne smete ga precenjevati, a tudi ne podcenjevati. Ko začnete razmišljati, kaj vse lahko pri prenovi naredite sami, hitro ugotovite, da morda veliko več, kot si mislite, zlasti če ste vešči ročnih del.

Preverite odprodaje pohištva

Ko začnete iskati novo pohištvo, boste morda presenečeni nad številnimi možnosti, ki jih imate. Čudovito kopalniško pohištvo denimo, ki si ga že nekaj časa ogledujete, lahko včasih kupite po nižji ceni nekje drugje. Zato vedno pri prodajalcih pohištva in notranje opreme preverite odprodaje opreme, saj na ta način lahko pridete do cenovno ugodnih, a modernih kosov pohištva in dodatkov za dom, s katerimi bo vaš dom dobil povsem novo podobo.

Kopalnica je poseben prostor, ki lahko bistveno spremeni celotno izkušnjo bivanja v vašem domu. Opremite jo s kakovostnim in modernim pohištvom, ki vam bo res všeč.

Postelja je osrednji in ponavadi največji del spalnice. Naj nikar ne bo dolgočasna, obogatite jo z različnimi tekstilnimi dodatki. Popestrite jo s posebno posteljnino.

Nekateri izmed njih sploh ne zahtevajo denarja, kot je denimo prerazporeditev pohištva in druge preproste preobrazbe, ki jih lahko naredite sami.

Ko prenavljate svoj dom, pri tem pa imate omejen proračun, ne pozabite, da boste, če boste iskali pohištvo, ki vam je všeč, barve, ki jih želite, ali dekorativne dodatke, ki popestrijo vašo hišo, verjetno našli večino izdelkov tudi po dostopnih cenah. Izkoristite odprodajo pohištva in dodatkov za dom ter nakupujte ceneje.

