Ministrstvo za kulturo je za celovito obnovo gradu Turjak s parkom in pripadajočimi pristavami v okviru javnega naročila izbralo podjetje Lesnina MG oprema iz Ljubljane. To naj bi grad obnovilo za nekaj manj kot 7,4 milijona evrov brez davka na dodano vrednost. Na izbor je sicer še mogoče vložiti zahtevek za revizijo.

Na javno naročilo ministrstva se je prijavilo šest izvajalcev. Ponudbe štirih je ministrstvo ocenilo kot nedopustne, ker so bodisi presegale razpoložljiva sredstva bodisi ponudniki niso predložili vseh zahtevanih dokumentov, dopustnosti ene od ponudb pa niti ni ocenjevalo, ker ni bila najugodnejša. Najugodnejša je bila namreč ponudba Lesnine MG oprema in je bila za okoli 100 tisoč evrov nižja, kot je za projekt pripravljeno odšteti ministrstvo.

Lesnina MG oprema naj bi grad obnovila s pomočjo podizvajalcev, to sta MB oprema in Gradnje Moste.

Grad v občini Velike Lašče je bil prvič omenjen leta 1220, čeprav naj bi nastal že v desetem ali 11. stoletju. Foto: Tamino Petelinšek/STA

V sklopu obnove grajskega kompleksa ministrstvo predvideva rekonstrukcijo severnega trakta gradu oz. palacija obrambnega stolpa oz. bastije ter rekonstrukcijo in prizidavo lovskega doma.

Grad po delih obnavljajo že od osamosvojitve

Predvideni so rušenje pokritega prireditvenega prostora, statična sanacija ruševine konjušnice in novogradnja kolesarnice oz. shrambe za rekvizite znotraj zidov konjušnice ter manjši rekonstrukciji notranjega grajskega dvorišča in celotnega grajskega parka v smislu ureditve poti, zaščitnih ograj, zazelenitev in zasaditev.

Grad v občini Velike Lašče je bil prvič omenjen leta 1220, čeprav naj bi nastal že v desetem ali 11. stoletju. Gradila ga je rodbina Auerspergov. Po delih ga obnavljajo že vse od osamosvojitve.