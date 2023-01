Januar je za Pike v M Tehniki: tu so nakupi, ki se izplačajo!

Oglasno sporočilo

S Pikami lahko pri vas doma vedno diši lepo – v kuhinji in drugje!

Ste si zaobljubili, da boste v 2023 kuhali in čistili dom bolje, hitreje in učinkovitejše? Če si želite novega načina priprave in peke hrane, so tu na voljo cvrtniki na vroči zrak. Kdor si želi kar najhitreje opraviti z likanjem srajc in bluz, zagotovo ne bo spregledal novih likalnih postaj. Naj bo čas doma kar najbolj vaš – sklenite krog januarskih naložb z nakupom robotskih sesalnikov in svoj čas raje preživite z najbližjimi.

S Pikami imate lahko doma najnovejšo belo tehniko

Kar ste imeli na očeh decembra, je letošnjega januarja lahko vaše! Čas je za nakup novega pralnega stroja, s katerim bo belo perilo spet zares belo. Gurmani med nami si bodo privoščili nov hladilnik, s katerim bo vsak v družini prišel na svoj račun. Razmišljate, da je leto 2023 čas, ko želite več nakupovati na zalogo in uživati v prihrankih? Potem je januar čas za nakup nove zamrzovalne omare!

S Pikami je lahko z najnovejšo elektroniko doma vedno zabavno

Ste si zaobljubili preživeti več časa doma z najbližjimi? Morda je pravi čas, da si privoščite nakup novega televizorja, s katerim boste uživali v filmskih maratonih. Si želite meriti svoj srčni utrip in zagotoviti, da čas doma kar najbolj izkoristite za sproščanje? Potem so tu za vas na voljo pametne ure. Kdor pa hoče malo časa zase, si bo vsekakor ogledal najnovejšo ponudbo slušalk.

S Pikami se lahko doma urejate kar sami

Leto 2023 je lahko leto, ko več stvari vzamete v svoje roke. M Tehnika ponuja pestro ponudbo aparatov za osebno nego, s katerimi lahko prihranimo pri obiskih kozmetičnih in drugih salonov. Morda je čas za nov sušilnik las ali brivnik? Želite električno zobno ščetko namesto klasične? Obiščite spletno trgovino M Tehnika in pri nakupu izkoristite bonitetne Pike!

Imetniki PIKA kartice lahko bonitete izkoristite do konca januarja! Novo leto je odlična priložnost, da si privoščimo nekaj zase ali svoj dom. Oglejte si ponudbo v M Tehniki ter do konca januarja koristno unovčite svoje Pike, saj preprosto s Piko prihranite več! Pike lahko unovčite v poslovalnicah po Sloveniji in v spletni trgovini.

Naročnik oglasnega sporočila je MERCATOR.