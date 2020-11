Ikea je svojo prvo trgovino rabljenega pohištva v zgodovini odprla zunaj švedske prestolnice, v mestu Eskilstuna, v tamkajšnjem nakupovalnem centru. V njej bodo zbirali poškodovane kose, jih obnovili ter spet prodali za nižjo ceno od originalne.

Predelava starega pohištva in njegova vnovična prodaja je del novega modela tega švedskega velikana, ki si prizadeva, da bi postali do okolja prijaznejši in do leta 2030 "popolnoma krožno in za podnebje ugodno podjetje".



Podjetje bo sicer v vseh svojih trgovinah začelo ponujati možnost odkupa rabljenega pohištva svojih strank, le da bodo v Eskilstunu prodajali izključno kose iz druge roke. Gre za pilotno trgovino, ki jo bodo budno spremljali in po potrebi prilagajali.

Foto: Cover Images

Na odprtje zgodovinske trgovine brez mask

Lokacije v nakupovalnem centru ReTuna v Eskilstunu niso izbrali naključno, temveč premišljeno, saj je ob centru reciklirna postaja, nakupovalni center pa velja za ekološko usmerjenega. V njem večinoma prodajajo stvari iz druge roke ter organsko in trajnostno izdelane/pridelane izdelke.

Ikea bo s prodajo rabljenega pohištva v centru ReTuna poskušala ugotoviti, zakaj so njihovi določeni kosi pogosto zavrženi, v kakšnem stanju so, ko jih stranke ne želijo več uporabljati, ter predvsem, kakšno je zanimanje za rabljene, a prenovljene kose pohištva.

Odprtje zgodovinske trgovine je privabilo mnogo kupcev, ki pa so jo kljub poslabšani epidemiološki sliki v državi obiskali brez zaščitnih mask. Celo njihov premier Stefan Löfven, ki je zaradi primera okužbe v njegovem socialnem krogu v samoizolaciji, je opozoril, da se stvari hitro razvijajo v napačno smer. "Vse več ljudi je okuženih. Številni umirajo. To so resne razmere," je dejal.

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Na Švedskem, kjer za zajezitev virusa niso uvedli tako strogih ukrepov kot v drugih evropskih državah, je od marca do junija zaradi covid-19 umrlo več kot 5.000 ljudi. Število okužb in smrtnih primerov je nato upadlo, od sredine oktobra pa število okužb in smrtnih žrtev znova narašča.

Včeraj so poročali še o petih mrtvih, s čimer je skupno število žrtev covid-19 doseglo 6002. V preteklih 24 urah so potrdili še 4034 primerov okužbe, od začetka izbruha pa 141.764, je poročal STA.

