ErgoHide: unikatna dvižna pisalna miza z elegantnim prostorom za skrivanje kablov

Želite mizo iz masivnega hrastovega lesa ali se bolj nagibate k umetnim materialom?

Če želite ErgoHide mizo iz masivnega lesa, obiščite https://posebna-ponudba.ergohide.com/.

Želite ErgoHide mizo z elegantno MDF-ploščo v beli ali črni barvi? Obiščite https://nova-ponudba.ergohide.com/.

Posebna promocija Izkoristite posebno promocijo in kupite mizo ErgoHide do 140 evrov ceneje (natančen znesek popusta je odvisen od vaše konfiguracije). V zameno za popust pa sporočite svoje iskreno mnenje o mizi ErgoHide. POSEBNA PROMOCIJA VELJA LE DO 5. 12. 2022!

Kako do popusta?

Kliknite na povezavo zgoraj za masivno mizo ali mizo iz umetnih materialov. S konfiguratorjem sestavite natanko takšno mizo, kot si jo želite. Dokončajte nakup. V zameno za popust sporočite ekipi ErgoHide svoje iskreno mnenje.

Vaše mnenje bomo uporabili v promocijskih materialih. Trenutno svoj start-up projekt širimo na avstrijski in nemški trg, zato je še toliko bolj pomembno, da imamo čim več pozitivnih odzivov. V zameno pa vam ponujamo do 140 evrov popusta pri nakupu mize ErgoHide.

Izberite, kakšen tip plošče želite

Tako pri pisalni mizi iz masivnega lesa kot pri plošči MDF so na voljo trije tipi delovne plošče, in sicer:

osnovna ergonomska plošča (brez predala za skrivanje kablov),

ergonomska plošča (brez predala za skrivanje kablov), ergonomska plošča s predalom za skrivanje kablov,

ergonomska plošča z razširjenim predalom za skrivanje kablov.

Razširjeni predal za skrivanje kablov je unikatna izvedba slovenskega start up podjetja. Ta izvedba mize ima na obeh straneh snemljive kvadratne pokrove, kar lepo prikazuje zgornja slika.

Kvadratne pokrove lahko popolnoma preprosto NADGRADIMO z izvirnimi dodatki:

Izberite, kakšno podnožje želite

Kakovostno dvižno podnožje je pogoj za kakovostno dvižno mizo. Pri ErgoHide smo zato uporabili vrhunske tridelne dvižne noge, ki jih poganjata dva ločena motorja, tako pa zagotavljajo:

odlično stabilnost mize tudi pri stoječem delu,

mize tudi pri stoječem delu, velik razpon nog od 63 do 128 cm,

nog od 63 do 128 cm, tiho delovanje in do štiri shranjene višinske profile,

in do štiri shranjene višinske profile, zaznavanje in preprečevanje trkov ,

, zvočni opomnik ,

, ...

Če ne želite dvižne mize, se lahko odločite za elegantno in kakovostno fiksno podnožje.

Obiščite https://posebna-ponudba.ergohide.com/ in si izberite še:

velikost delovne plošče (150 x 84 cm ali 180 x 84 cm),

barvo podnožja in tip,

druge uporabne dodatke, kot so na primer vgrajeni polnilnik za telefon, vgrajeni razdelilnik, stojalo za slušalke, polica za zaslon, držalo pijač ...

Nakup na obroke?

Trenutno je nakup mize ErgoHide mogoč v spletni trgovini Mimovrste ali Bigbang, kjer vam prek pogodbe z vašo banko ali prek LeanPay omogočajo nakup na obroke.

Prepričani smo, da boste nad svojo novo mizo navdušeni, kot so bili vsi do zdaj. Vaš nakup mize ErgoHide je 100-odstotno VAREN, ker ponujamo 100-odstotno GARANCIJO na ZADOVOLJSTVO! Če vam dvižna pisalna miza ne ustreza, jo lahko v 30 dneh iz kateregakoli razloga vrnete in v celoti vam bomo povrnili denar.

Nekaj mnenj naših uporabnikov (preverite jih lahko na Google reviews):

@Rok Gulič, Founder and CEO of OLLO Audio: "This desk is made of real wood, no blemish there! Everything works great and feels sturdy, durable. Also, the price is just spot on. If you can, get the maximum size as it just feels wonderful to work at a big desk. That's one of the reasons for Hidex as I was having trouble finding a big standing desk. Only a few ugly models at insane price,...so it was really a no brainer."

@Tine Albrecht: "Really satisfied with the table, been using it now for a few months, very smooth moving up an down, the shape is perfect, actually very satisfied with the product and would recommend it to everyone, worth the money!"

Za več podrobnosti in naročilo obišči https://posebna-ponudba.ergohide.com/.

