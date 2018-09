Eleganca oniksa

Oniks je zelo priljubljen pri osvetljevanju prostora, saj njegova dovršenost in podobnost z marmorjem ustvarita sodoben videz. Če so ga včasih uporabljali za stopnišča in recepcije, je danes zelo popularen v kopalniškem dizajnu. Zelo lepo pride do izraza, če se ga osvetli z lučjo, saj so tako še bolj opazni njegovi naravni vzorci.

Zelo trpežen kamen, ki ga je težko uničiti

Oniks so v arhitekturi uporabljali že stari Grki in Rimljani. Zelo podoben je marmorju, le da je mnogo tanjši in prozornejši. Ima gladek in voščen sijaj. Ker prepušča svetlobo, ga lahko uporabimo na vrsto načinov. Zanj je značilno, da ga je mogoče dobiti v mnogo različnih barvah, tako kot marmor. S postopkom segrevanja kamna lahko intenzivnost njegovih barvnih vzorcev še okrepimo.

Uporaba kamnov v domu je lahko dvorezen meč. Nekatere vrste kamnin lahko delujejo zelo hladno in klinično. S oniksom so te skrbi popolnoma odveč, saj njegove tople barve lahko prostor k večjemu še poživijo. Njegova trpežnost je prav tako odlična, zato ga je izjemno težko uničiti, prav tako se zelo dobro ujema z lesenim pohištvom, keramiko in kovino. Širok spekter barv, ki jih ponuja oniks, lahko prostoru vsekakor vdihne unikatnost in elegantnost.

A post shared by BMK İnşaat Mermer Ve Granit (@dekorasyonmermergranit) on Aug 4, 2017 at 11:49am PDT

A post shared by The Dailywalk || Mahak & Nidhi (@the.dailywalk) on Aug 10, 2018 at 11:59pm PDT

A post shared by MJ (@dalredal) on Aug 2, 2018 at 7:19pm PDT