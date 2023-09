Dextüra: lepa in unikatna vrata za vaš dom

Pri izbiri notranjih vrat, ki bodo v vašem domu zelo dolgo, naj vas vodita kvaliteta in brezčasnost. Zato izberite vrata, ki bodo s kvalitetno izdelavo, obstojno površino in pravo barvo v vašem domu brez težav preživela desetletja stalne uporabe.

Skupek vseh detajlov v prostoru pripomore k temu, da se v svojem domu počutite domače. Vrata so pogosto podcenjena glede njihovega vpliva na celotni videz in vtis. A to je napačno. Saj vsaka vrata predstavljajo začetek in konec neke zgodbe v prostoru.

Izberite brezčasnost. Izberite bela notranja vrata.

Notranja vrata v beli barvi so brezčasna. Vedno elegantna in moderna. Lahko se spojijo s steno in predstavljajo le ozadje za ostale, bolj izstopajoče elemente v domu, ali pa s svojim stilom in markantnostjo prevzamejo vodilno vlogo pri oblikovanju prostora.

Bela notranja vrata v dom vedno prinesejo svežino, optično povečajo prostore in jih med seboj povežejo. Če jih kombinirate z vrati z unikatnimi izrezi za steklo, v modernem ali elegantnem stilu, bo občutek povezanosti ostal tudi, ko bodo vrata zaprta.

In kar je pri vgrajenem pohištvu poleg kvalitete najpomembnejše: Belih vrat se ne boste nikoli naveličali. Barvni trendi pridejo in grejo, a bela ostane. Za vedno.

Zato izberite bela vrata, a ne katerakoli. Izberite kvalitetna, brezčasna dextüra bela vrata.

Zakaj so dextüra notranja vrata nekaj posebnega?

Dextüra notranja vrata so unikatna zaradi edinstvene površine Superlak®. Razvita so bila za dolgo življenjsko dobo. Ta lak je namreč odporen na obrabo in praske ter barvno obstojen, zaradi česar dextüra vrata zdržijo dlje kot druga.

Superlak je izredno kvaliteten in robusten lak in zato so notranja vrata dextüra videti "kot nova" tudi po desetletjih intenzivne uporabe. Kajti ta lak je izredno trpežen, ki razen čiščenja ne potrebuje nobenega vzdrževanja. In zahvaljujoč njegovi odpornosti na UV svetlobo, tudi ni razbarvanja.

Tako so v številnih domovanjih v Nemčiji, na Nizozemskem in v Franciji še danes prisotna vrata iz samih začetkov dextüra proizvodnje, ki so brez težav preživela več desetletij stalne uporabe.

Prednosti dextüra Superlak-a®:

Neobčutljiv na UV svetlobo

Zelo vzdržljiv

Izjemno odporen na obrabo in praske

Izdelan z nizkimi emisijami

Enostaven za čiščenje

Na voljo v treh različnih barvah

10 let garancije

Ali obstajajo podobni lakirni sistemi?

dextüra Superlak® je edini sistem lakiranja, ki je izdelan s tako nizkimi emisijami ter hkrati tako trpežen in dolgotrajen. Dextüra je namreč razvoj unikatnega lakirnega sistema že v 70. letih prejšnjega stoletja vzela v svoje roke in je bila prva, ki je v proizvodnji notranjih vrat uporabila ta okolju in ljudem prijazen lak. Nujno je, da ta lak ni škodljiv ljudem, ki z njim živijo. A dextüra je šla še korak dlje, saj Superlak® ne škoduje niti okolju, kjer se vrata proizvajajo.

Kaj pa barvna obstojnost?

To je pogost pomislek, ko omenimo bela notranja vrata. A pri dextüri te bojazni ni. Dextüra Superlak® je namreč ekstremno barvno obstojen. Tudi če so Superlak® vrata izpostavljena intenzivni sončni svetlobi, se ne obarvajo ali porumenijo. Tu ostanejo vrata bela. Garantirano.

Barvni toni po izbiri

Pri izbiri barv v notranjem dizajnu včasih odločajo odtenki. Ali pa le vaš osebni, individualni okus, ki ne želi sprejemati kompromisov. Zato ima dextüra odlično rešitev - Superlak® v treh barvnih tonih:

topla bela, satenast sijaj, podobno RAL 9010

ekstra bela, satenast sijaj, podobno RAL9016

črna, mat, podobno RAL 9005 – le določeni modeli

Cenovno dostopna raznolikost

Lakirana vrata dextüra bodo zagotovo polepšala vaš dom. Ne glede na vaš okus, stil ali proračun boste v vsestranski kolekciji vedno našli ustrezna vrata za vaš dom.

Dextüra namreč nudi notranja vrata za vsak bivalni stil. Poleg gladkih vrat kot standardnega modela, proizvajalec ponuja raznovrstna vrata, kar preko 240 različnih modelov. V vseh različicah: z vidnimi ali skritimi nasadili, v drsnih izvedbah. Prav tako so na voljo funkcijska vrata za različne tehnične zahteve: Zvočna izolativnost, Toplotna izolativnost, Protivlomnost.

Kolekcija stilnih vrat je polna presenetljivih detajlov in čudovitih modelov. Oglejte si široko ponudbo na www.vrata-notranja.com ali na www.dextuera.de in se prepričajte.

Foto: dextüra GmbH

Bodite drugačni. Bodite drzni. Izbirajte iz kolekcije »Black on White«.

Črna barva ima dolgo tradicijo in pomen. In tudi v današnjem času je v oblikovanju črna barva vedno bolj prisotna. V industrijskem dizajnu pa celo prevladuje.

Za še lažjo uresničitev vaših modernih zamisli pri opremljanju doma vam dextüra tako ponuja kolekcijo »Black on White«. Novosti, ki se ne podajo samo k vsem slogom notranjega dizajna, ampak tudi k vsem prostorom v vašem domu.

Kombinirajte bela dextüra vrata s črnimi nasadili, črnimi kljukami, črnimi letvicami pri steklenih vratih, črnimi vodili in ročaji pri drsnih vratih in ustvarite karakterne kontraste v svojem domu. Izrazite svoj Stil!

Foto: dextüra GmbH

Pojdite še korak dlje. Izberite črno in bodite čisto v trendu.

Črna predstavlja, tako kot bela, brezčasnost, a poleg tega tudi: skrivnost, dramatičnost, bogastvo, prestiž in dostojanstvo. Uporaba črne barve v notranjem dizajnu in pri izbiri notranjih vrat zahteva dobršno mero samozavesti lastnika, saj je zelo močna, šik in predvsem čudovita.

Dextüra elegantna in moderna notranja vrata v črni mat barvi tako dodajo prostoru občutek globine in elegance.

Odtenki črne barve so si med seboj lahko zelo različni. A črna vrata dextüra prepričajo z visoko kakovostjo Superlak-a z edinstvenim mat videzom. Tudi če vas skrbijo madeži in prstni odtisi, pri dextüra črnih vratih s tem ni težav. Tako kot bela Superlak vrata, so tudi črna mat Superlak vrata barvno obstojna in odporna na UV svetlobo. Črna torej vedno ostane črna. Garantirano.

Nakit in okras vrat: Prava kljuka.

Nekateri bi dejali: Ah, saj je samo kljuka. A temu še zdaleč ni tako. Bodimo iskreni, gre za predmet, ki se ga doma najpogosteje dotaknemo. Zato je pomembno, da si pri izbiri vzamemo čas in izberemo kvalitetno kljuko, ki bo estetsko dopolnjevala stil notranjih vrat in bo istočasno prijetna na dotik.

Če želite nekaj drugačnega vas vabimo da si ogledate smart2lock kljuke, s katerimi vsak prostor lahko postane osebno zatočišče, le z enim klikom na kljuki.

smart2lock by GRIFFWERK je kratica za integrirano tehnologijo zaklepanja z intuitivno uporabnostjo. Drsnik za zaklepanje je udobno na dosegu roke. Vrata se lahko zaprejo in zaklenejo z eno roko zahvaljujoč smart2lock sistemu. Rozete za ključ postanejo odveč. Rezultat je nova, puristična estetika vrat. Zaradi minimalističnega videza niso primerne le za stranišče ali kopalnico, pač pa tudi za sobo za goste, domačo telovadnico, sobo za jogo, najstniške sobe ali apartma za starše.

Foto: Griffwerk GmbH

Podjetje Premium notranja vrata d.o.o. je ekskluzivni predstavnik podjetja dextüra v Sloveniji že 13 let. Naše izkušeno osebje vam bo v razstavnem salonu v Ljubljani strokovno predstavilo ponudbo in vam svetovalo pri izbiri pravih dextüra vrat za vaš dom. Pooblaščeni monterji bodo opravili izmere in svetovanje na objektu ter naredili strokovno montažo.

Oglejte si bogato dextüra ponudbo še danes na: www.vrata-notranja.com ali na www.dextuera.de Ne odlašajte in nas obiščite ali pokličite:

Salon notranjih vrat Premium

Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana (poleg E.Leclerca na Rudniku)

T: 01 292 70 40 / M: 031 678 773

E: info@vrata-notranja.com / W: www.vrata-notranja.com Veselimo se srečanja z vami! »Naj bodo vrata vašega doma vedno na široko odprta za prijatelje in vse, ki jih imate radi.«

- Waleški pregovor

