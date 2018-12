Da božično okrasje ne bo postalo nočna mora

Foto: Getty Images Največ požarov se v domačem okolju zgodi decembra in januarja. V tem obdobju se nevarnost poviša tako zaradi kurilne sezone kot tudi zaradi nespametnega ravnanja pri okraševanju doma.

Pozorno pri izbiri prazničnih lučk

Praznične lučke so nedvomno pika na i vsake praznične dekoracije. Pri tem vedno bolj sledimo trendom z Zahoda, tako da tudi v naših domovih velja pravilo: več je več. Pri tem si velja zapomniti priporočila strokovnjakov, da je treba pri nakupu lučk gledati predvsem na kakovost. Lučke so namreč električni izdelek, zato lahko zanetijo požar oziroma povzročijo električni udar.

Pri nakupu bodite zato pozorni na ustrezne oznake osnovnih podatkov, kot so:

– priključna napetost (vsaj 230 V), če se svetilo priključi na vtičnico,

– navedba namena uporabe (zunanja ali notranja uporaba),

– dolžina kabla,

– navodila, ki morajo biti na vidnem mestu in v slovenskem jeziku,

– certifikat kakovosti.

Vsako leto preverite tudi stanje svojih starih lučk – da kabel in posamezne lučke niso poškodovani.

Pomembno! Ko greste od doma in preden se odpravite spat, lučke vedno ugasnite.

Umetno pred naravnim

Središče domačega prazničnega vzdušja je nedvomno božično drevo. Če si želite doma zagotoviti čim boljšo požarno varnost, je bolj smiselno, da razmislite o plastičnem, saj naravno zagori hitreje, ob tem pa se ogenj hitreje širi na druge površine. Izberete lahko tudi umetno jelko, ki ima v plastičnih materialih tudi zaviralce gorenja.

Foto: Getty Images

Če pa se boste vendarle raje odločili za naravno, poskrbite, da bo imela vedno dovolj vode, saj suha predstavlja večjo nevarnost za nastanek požara.

Pomembna je tudi postavitev drevesca: vsaj en meter od neposrednega vira toplote (kamina, radiatorja, štedilnika …) .

Po končanih praznikih moramo suho smreko ustrezno odstraniti. Nikoli je ne sežigamo v kaminu ali v peči, pravijo na upravi za zaščito in reševanje.

Previdno tudi pri uporabi sveč

Sveče so nedvomno obvezen dodatek hišne dekoracije. Lepo okrašeni adventni venčki krasijo slovenske mize in vsako nedeljo zažarijo v toplem soju, vendar tudi venčki spadajo v najbolj rizično skupino, saj lahko zakrivijo izbruh požara. Tako pri venčkih kot pri božičnih drevescih velja, da se bo suh naravni venček vnel in zgoreval hitreje od plastičnega. Priporočljivo je, da zato venček iz naravnega materiala pred prižiganjem sveč zmočite z vodno prho. Svečke ali lučke na adventnem venčku oziroma smrečici pa naj gorijo le, če ste v bližini.

Vejevje in smrekove vejice se vnamejo že pri 250 stopinjah Celzija, plamen sveče pa ima okoli 800 stopinj Celzija.

Da še takoj majhen plamen ne bi uničil vsega veselja, poskrbite za nekaj varnostnih ukrepov, ki jih predlagajo gasilci:

- Sveče naj nikoli ne gorijo brez nadzora.

- Sveče postavimo na trdno, ravno in negorljivo površino.

- Gorečih sveč ne postavljajmo na prepih, v bližino gorljivih snovi (zavese, papir ipd.) ali naprav, ki oddajajo toploto (peči, električni aparati ipd.).

- Goreče sveče naj se ne dotikajo med seboj. Pri postavitvi upoštevajmo najmanjšo varnostno razdaljo, ki jo predpiše proizvajalec.

- Sveče postavimo tako, da jih ne morejo doseči otroci ali živali.

- Sveč, ki krasijo smreko, ne prižigajmo.

- Gorečih sveč ne premikajmo in ne nosimo po prostoru.

- Preden sveče prižgemo, z njih odstranimo ovoje in nalepke.

Pozornost velja tudi med kuhanjem! Kuhanje je eden izmed najpogostejših vzrokov požara, ugotavljajo v Zavarovalnici Triglav. Še posebej je nevarno, če hrano pozabite na prižganem štedilniku, zato štedilnika nikoli ne puščajte prižganega, če niste doma, kuhalne naprave pa ustrezno vzdržujte in servisirajte. S spletnim testom ugotovite, ali bi znali pravilno reagirati, če bi doma zagorelo.

Naj se romantika ne sprevrže v tragedijo

Kamin je eden najbolj pristnih in romantičnih partnerjev med božično-novoletnimi prazniki. Da bi vaša božična večerja ali odpiranje daril med prasketanjem kamina potekalo resnično brezskrbno, pa se dobro poučite o zakonitostih varnega kurjenja kamina.

Že pred samo vgradnjo kamina upoštevajte Smernice za požarno varnost Slovenskega združenja za požarno varnost (SZPV 407).

Smernice določajo, kako je z zajemom zraka, postavitvijo kurilnih in dimovodnih naprav, potrebnimi odmiki od gradbenih elementov iz gorljivih materialov, kako je z odvodom dimnih plinov …

Pomembno je tudi, da dimnik redno pregleduje in čisti pooblaščena dimnikarska služba.

Upoštevajte tudi pravila varnega kurjenja: kurite na polno, saj je manj škodljivo in nevarno, poleg tega pa s takim kurjenjem ne boste zadimili sosedov. Zapomnite si tudi, da je nenehno zapiranje lopute, kurjenje velikih polen ali celo mokrega lesa škodljivo in nevarno. Izgorevanje namreč ni popolno, zato se tvori več škodljivih plinov: namesto CO2 več CO in saj.

Poleg tega priporočamo tudi namestitev javljalnika požara, ki z zgodnjim opozorilom na požar skrajša čas do prihoda gasilcev.

Druga nevarnost je zastrupitev z ogljikovim monoksidom. Do izločanja CO prihaja zaradi nepopolnega izgorevanja. V prostor se ta plin, ki ga ne moremo zaznati, izloča zaradi več vzrokov. Najpogosteje se to dogaja pri kurilnih napravah z zajemom zraka od znotraj, če zagotovite premalo zračenja, ali zaradi podtlaka, ki nastane ob delovanju nape ali drugih naprav, ki sesajo zrak. Nevarnost sproščanja CO v zrak obstaja tudi pri starejših ali nevzdrževanih lončenih pečeh, kjer uhaja skozi mikrorazpoke v šamotu ali lončenih oblogah.

Če imate kurilno napravo, je namestitev javljalnika CO obvezna. Preverite, kje in kako ga namestiti.