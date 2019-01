Cvetovi orhidej, v katerih se skrivajo opičje podobe

Orhideje veljajo za ene najlepših in najbolj eksotičnih okrasnih rastlin v svetu. Obstajalo naj bi več kot 20 tisoč različnih vrst orhidej in številne med njimi so izjemno posebne.

Nekateri cvetovi te nadvse čudovite cvetlice lahko ob podrobnem pogledu razkrijejo obraze in živalske podobe. V orhideji iz roda Dracula je tako mogoče povsem nazorno zaslediti opičje obraze.

Drakula ni samo vampir, ampak tudi rod orhidej

"Niso vampirji, ampak obstaja vrsta, ki se imenuje Dracula vampira in dobesedno pomeni "mali zmaj". Ime pa sicer namiguje na grofa Drakulo," pojasnjuje strokovnjakinja iz kluba Gaia Loreta Vlahović.

"Ime se nanaša na orhidejo krvavo rdeče barve in neobičajne oblike izrastkov. Razporeditev cvetnih listov in ustnic pri nekaterih spominja na opičji obraz, imenujejo pa se Dracula simia in so doma v Ekvadorju," še dodaja.

Izvirajo iz Srednje Amerike

Dracula simia je doma v Ekvadorju, drugače pa ta rod orhidej izvira iz Srednje Amerike, Kolumbije, Ekvadorja, Mehike in Peruja. "Identificiranih je več kot sto vrst, odkrite pa so bile v 80. letih 19. stoletja," razlaga strokovnjakinja.

Idealne razmere v višjih legah srednjeameriških regij

Vlahovićeva jih opisuje kot epifite, ki "uspevajo v oblačnih gozdovih, na mahu in drevesih. Večina cvetov se obeša navzdol ali vodoravno od rastline. Cveti v vseh letnih časih z več cvetovi v socvetju, ki se zaporedno odpirajo. Cvetovi so cveteči.

Posajene so lahko v dobro prezračenih plastičnih posodah in košarah. Kombinacija lubja in maha ali rastnih vlaken je idealen medij za rast, ki pomaga zadržati vlago".

Primerne za hladnejše prostore

Najbolj optimalno uspevajo, če se temperature gibljejo pod 20 stopinjami Celzija, nočne pa med 12 in 14. Pri previsokih temperaturah lahko dehidrirajo, ravno tako ne prenašajo zamrznitve ali daljših obdobij vročega suhega vremena.

"Kombinacija lubja in maha ali rastnih vlaken je idealna za rast, ki pomaga zadržati vlago in simulira naravno okolje. Posebni zemlji za orhideje primešamo še mah ali rastlinska vlakna.

Dracule nimajo psevdobulb in tkiva za shranjevanje vode, zato potrebujejo pogosto vlaženje in vzdrževanje vlage ob koreninah. Vlažnost naj bo nad 70 odstotki, prostor pa mora biti ravno tako zračen, da ne bi začele gniti," pojasnjujejo v klubu.

V Sloveniji opičjih orhidej ne moremo dobiti

Žal te lepotice lahko najdemo le pri zbirateljih in na posebnih festivalih orhidej predvsem v Ameriki. Imamo pa tudi v našem naravnem okolju posebnosti med orhidejami, ki ravno tako spominjajo na obraze žuželk. Te pripadajo rodu Ophrys, ki so nam bolj znane pod imenom mačje uho.

Orhideja, znana kot mačje uho. Foto: Getty Images