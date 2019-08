Bližje zvezdam, bližje sebi

Podstrešje – kakšen vznemirljiv prostor, ki nam je buril domišljijo že kot otrokom! To je bil tisti prostor, kamor smo odlagali dediščino več generacij in kamor smo se vzpenjali z mešanico strahu, spoštljivosti in pričakovanja. Šele čez čas smo spoznali, da se v njem ne skrivajo le pozabljeni zakladi, ampak da je podstrešje zaklad že sam po sebi.

Pogosto nas k ponovnemu odkrivanju mansarde spodbudijo različne življenjske okoliščine: kadar se družina poveča z novim družinskim članom ali pa ko spoznamo, da našima dvema malčkoma poganjajo mozolji in da jima skupna otroška soba nič več ne zadošča. Tedaj v našo zavest kot hladen val plane spoznanje, da bomo morali prostorsko stisko reševati na trajen način. Če takrat upiramo pogled v nebo in upamo, da bi nam ponudilo kakšno rešitev, se nam prav res lahko zgodi "razsvetlitev". Saj res – podstreha!

Podajmo se na osvajalski pohod

Toda še preden stari prostor zavzamemo na nov način in ga prenovimo, ga je treba izprazniti. Prenove podstrešja se lahko lotimo sami, s pomočjo arhitekta ali pa angažiramo izkušenega gradbenika za mansarde. Lahko pa se prijavite tudi na brezplačno svetovanje. Ne glede na to, za katero od možnosti se bomo odločili, je treba upoštevati nekaj pomembnih dejavnikov, ki so za mansarde specifični.

Prvi od njih je osvetlitev z naravno svetlobo. Sprejeti bo torej treba odločitev o velikosti steklenih površin, pri čemer je treba upoštevati konstrukcijske elemente strehe in druge omejitve, povezane s strešnim naklonom. Pomembna je tudi razporejenost steklenih površin, saj najnovejša spoznanja o vplivu naravne svetlobe na človeka kažejo, da ni za človeka pomembno samo to, koliko svetlobe dobi, ampak tudi to, da telo dobi informacije o spreminjajoči se svetlobi preko celotnega dneva.

Prilagajajmo se potrebam uporabnikov

Strešna okna v prostor dovajajo okoli 30 odstotkov več svetlobe kot enako velika fasadna okna, vendar ne smemo pozabiti, da imamo stanovalci v različnih prostorih različne potrebe po svetlobi. V otroških in dnevnih sobah ter delovnih kabinetih je zaželeno več svetlobe kot v spalnicah. Dobra osvetljenost in naravno prezračevanje sta pričakovana tudi v kuhinjah in kopalnicah.

Dobro je, da že ob vgradnji oken mislimo tudi na zaščito pred prekomernim sončnim sevanjem, bleščanjem in pregrevanjem. Možnosti je res veliko, saj lahko izbiramo med notranjimi in zunanjimi senčili, roloji in žaluzijami. Odločimo se lahko za delno ali popolno zatemnitev, za zunanja mrežasta senčila, ki odbijajo do 70 odstotkov toplote in še vedno omogočajo pogled ven, za rolete, ki poleg toplotne zagotavljajo tudi odlično zvočno izolacijo, ali pa za nagubane roloje, ki s svojimi raznolikimi vzorci opravljajo predvsem estetsko funkcijo. Senčila lahko upravljamo ročno ali prek daljinskega upravljanja z električno ali solarno energijo.

Misel

Zakaj torej ljudje tako radi bivamo, ustvarjamo, spimo, sanjamo in se ljubimo prav v mansardi? Morda zato, ker je tu več miru kot v drugih delih hiše, ali pa morda res drži, da naj bi se človek že iz prazgodovine bolj varnega počutil v drevesnih krošnjah … A nam je še vedno najbolj všeč tisto pojasnilo, da nam je bivanje v mansardi všeč zato, ker smo tam najbližje nebu in zvezdam in zato morda tudi najbližje najboljšemu delu sebe.