Družba Petrol postavila svojo prvo ultrahitro električno polnilnico

Oglasno sporočilo

Petrolova razvejana mednarodna mreža električne polnilne infrastrukture se intenzivno širi, tokrat s prvo ultrahitro polnilnico, ki omogoča polnjenje z močjo do 350 kW. "Naša prva ultrahitra polnilnica predstavlja pomemben korak razvoja trajnostne mobilnosti v Petrolu, državi in regiji. S postavitvijo ultrahitrih polnilnic svojim uporabnikom omogočamo, da električne avtomobile napolnijo v najkrajšem možnem času. S tem bistveno izboljšujemo uporabniško izkušnjo in se dodatno pozicioniramo kot najbolj celovit ponudnik trajnostne mobilnosti v regiji," pravi dr. Tadej Smogavec, vodja Razvoja trajnostne mobilnosti v Petrolu.

Prvo vozlišče hitre in ultrahitre električne polnilnice v Sloveniji

Prodajno mesto Kozina se lahko poleg s prvo ultrahitro polnilnico pohvali še s prav posebno kombinacijo hitre in ultrahitre električne polnilnice. V praksi to pomeni, da lahko svoje baterije istočasno hitro polnijo štiri električna vozila: dve na hitri polnilnici s skupno močjo do 100 kW in dve na ultrahitri polnilnici s skupno močjo do 350 kW.

Prvi Petrolovi ultrahitri električni polnilnici na prodajnem mestu v Kozini bodo v letošnjem letu sledile še tri, in sicer na prodajnih mestih Maribor Vzhod in Tepanje Zahod v Sloveniji ter v kraju Dugopolje pri Splitu, kjer bo tamkajšnja ultrahitra polnilnica postavljena pred nakupovalnim središčem.

Petrolovo omrežje električnih polnilnic se nenehno širi

"Električna polnilna infrastruktura predstavlja enega od dveh glavnih segmentov Petrolovega trajnostnega in inovativnega poslovanja. S širjenjem omrežja polnilnic v Petrolu sledimo zastavljeni viziji, kjer želimo postati integriran partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo," pravi mag. Jože Bajuk, član uprave Petrola. Cilj družbe Petrol je v portfelj do leta 2025 dodati 1300 električnih polnilnic. V letošnjem letu so že postavili deset novih električnih polnilnic, med katerimi so tri hitre in ena ultrahitra.

Družba Petrol v Sloveniji trenutno zagotavlja storitev polnjenja in upravljanja na 106 polnilnicah AC, 44 polnilnicah DC (od tega je 26 polnilnic DC SODO), dodatno pa samo upravlja še 25 polnilnic AC. Na Hrvaškem zagotavljajo storitev polnjenja in upravljanja na štirih polnilnicah AC in devetih polnilnicah DC, v Črni gori pa zagotavljajo storitev polnjenja in upravljanja na eni polnilnici DC.

Zgoraj omenjene hitre polnilnice in tudi prva ultrahitra polnilnica se postavljajo v okviru projekta NEXT-E. Ob zaključku projekta, v katerega so vključene vodilne družbe na področjih elektroenergetike, nafte in plina ter proizvajalci opreme, bo omrežje obsegalo 222 hitrih (50 kW) in 30 ultrahitrih polnilnic (150–350 kW) na Češkem, Slovaškem, Madžarskem, v Sloveniji, Hrvaški in Romuniji. S sodelovanjem v takšnih in podobnih strateških projektih Petrol pomaga pri gradnji interoperabilne in nediskriminatorne mreže električnih polnilnic na glavnem TEN-T koridorju v Srednji in Vzhodni Evropi.

Naročnik oglasnega sporočila je Petrol.