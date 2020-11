Zmagovalni triki: kako odstraniti vodni kamen?

Voda, ki se pretaka po ceveh sodobnih poslopij, vsebuje minerale, kot sta kalcij, magnezij ter njune spojine. Te se s časom v obliki vodnega kamna akumulirajo v notranjosti cevi in na pipah, tuših, pralnih in pomivalnih strojih, odtokih ter ostalih elementih vodovodne infrastrukture.

Če se trdnih apnenčastih usedlin ne znebimo pravočasno, lahko povzročijo padec vodnega tlaka in v skrajnem primeru tudi mehanične odpovedi delov oziroma kar celotnega vodovodnega omrežja. Glavobola in stroškov zaradi vodnega kamna ne bo, če boste sledili spodnjim napotkom.

Preverite trdoto vode

Osrednji indikatorji, ki kažejo na to, da je voda trda, so težko odstranljivi milni madeži ali lepljivi ostanki prhanja na dnu banje, apnenčasta umazanija na pipah in sifonih ter slabo penjenje mila oziroma šampona med umivanjem.

Usedline, ki jih za sabo pušča trda voda, se sicer zelo rade oprimejo ploščic, stekla, porcelana, emajla, steklenih vlaken, nerjavečega jekla, kroma. Če so omenjeni materiali prisotni v vaši kopalnici in prekriti s plastjo apnenčaste zmesi, je voda v vaših ceveh najverjetneje trda. Za vsak primer se prepričajte z namenskim kemičnim testom, ki ga lahko kupite v vsakem supermarketu.

Foto: Getty Images

Oborožite se s pravim orodjem

Po diagnozi, da je vaša kopalnica okužena z vodnim kamnom, je čas za ukrepanje. Za temeljito čiščenje boste potrebovali zobno ščetko, trdo sirkovo krtačo, gumijaste rokavice, čisto bombažno krpo, plastične vrečke, zaščitna očala in kemične agente, ki bodo večino dela opravili namesto vas – vinski kis, sok limone in univerzalno čistilo za kopalniške površine.

Drgnite in polirajte

Pipe, tuše in ostale elemente iz kroma očistite z mehko zobno ščetko in vinskim kisom ali limoninim sokom. Nekaj plastičnih vrečk napolnite s kisom in jih ovijte čez konce cevi (z navoji), bakrene in železne pipe ter jih v tekočini namakajte čez noč. Za usedline apnenca v banjah, umivalnikih, straniščnih školjkah in na ploščicah uporabite univerzalno čistilo.

Razmislite o vgradnji mehčalca vode

Če je nabiranje vodnega kamna kronično, je vložek v namenski mehčalec vode morda smiseln. Večina sodobnih tovrstnih naprav temelji na ionizaciji delcev – voda najprej steče skozi rezervoar z delci smole, na katere se s procesom ionizacije pritrdijo v njej raztopljeni minerali, nato pa še skozi rezervoar s slano vodo, ki minerale izloči. V mehčalcu obdelana voda je primerna za pranje oblačil in čiščenje oziroma umivanje.