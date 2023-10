Zakaj so okna PVC boljša izbira od lesenih

Napačna odločitev pri izbiranju nove zasteklitve lahko gospodinjstvo na daljši rok stane več kot sama okna. Lesena ali PVC? Mnogi so prepričani, da je bolj smiselno vgraditi prva, saj so bolj ekološka in polepšajo videz nepremičnine, a v času, ko je treba paziti na vsak cent, so nesporni zmagovalec okna iz umetnih mas. Zakaj?

Okna PVC so številka ena energetske učinkovitosti

Material, iz katerega je izdelan okvir zasteklitve, igra ključno vlogo pri energetski in stroškovni varčnosti. Testi so pokazali, da je PVC veliko boljši toplotni izolator od lesa ali nekaterih lahkih kovin, ko je aluminij. Okna iz umetnih mas se zelo dobro obnesejo v tako imenovanih pasivnih hišah – te so zgrajene na poseben način, ki omogoča maksimalen izkoristek toplote sonca.

Cenejša, a manj potratna od lesenih

Leseni okvirji so od 20 do 30 odstotkov dražji od plastičnih, ki se ponašajo z boljšo energetsko učinkovitostjo in podobno življenjsko dobo (prek 50 let). Nakup oken PVC ne pomeni le takojšnjega, temveč tudi dolgoročni prihranek.

Foto: Thinkstock

Vzdrževanje oken PVC je otročje lahko

Kakovostna okna iz umetnih mas potrebujejo le redno čiščenje in občasno naoljenje tečajev, medtem ko je vzdrževanje oken z lesenimi okvirji bolj zahtevno, saj jih je treba z lakom premazati vsaki dve leti, prebarvati pa vsakih pet let.

Okna iz umetnih mas so bolj odporna proti obrabi

V primerjavi z lesenimi okna PVC lažje odvračajo morebitne fizične poškodbe, zato prvotno raven funkcionalnost ohranjajo leta in leta. Vlaga jim ne more do živega, zato številni prodajalci tovrstnih visoko-kakovostnih oken kupcem z garancijo zagotavljajo vsaj 50 let življenjske dobe.

Narejena so iz reciklažnega materiala in zato prijazna do okolja

Sodobna okna PVC ne obremenjujejo okolja, saj so okvirji narejeni v večini primerov narejeni iz 100-odstotne reciklažne plastike. Ker je menjava oken v povprečju res nujna enkrat na generacijo, prostore pa toplotno izolirajo bolje od lesenih ali kovinskih, skrbijo tudi za manjšo porabo energije pri proizvodnji oziroma ogrevanju, s čimer dodatno prispevajo k vzpostavitvi ekološkega ravnovesja.