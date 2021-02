Težko do dobrega mojstra? Mi jih imamo! Razkrivamo 50 najboljših v Sloveniji

Oglasno sporočilo

Primerjam.si sodeluje zgolj s preverjenimi in zaupanja vrednimi izvajalci, ki kvalitetno opravijo svoje delo.

Več kot 10 tisoč objavljenih ocen strank

Primerjam.si je spletni portal, ki že od leta 2012 povezuje iskalce storitev z izvajalci iz vse Slovenije. Vsak dan jih na Primerjam.si na stotine išče izvajalce za različne storitve, od arhitektov, slikopleskarjev, električarjev, ponudnikov oken do računovodskih servisov in oblikovalcev spletnih strani.

Vsi izvajalci so predhodno preverjeni, ocenjujejo pa jih tudi same stranke po izvedenem poslu: ocenijo kakovost izvedene storitve, primernost cene in spoštovanje rokov. Skupno je na Primerjam.si objavljenih že več kot 10 tisoč ocen strank za izvedene projekte. Vse ocene so preverjene in - tako pozitivne kot negativne - objavljene na spletnih profilih ponudnikov storitev.

Na Primerjam. si smo poslali povpraševanje za izvajalca, ki bi nam montiral stari dotrajan kombiniran bojler na sistemu ogrevanja s peleti ter opravil manjša dela okoli ventilov. Dober občutek je, ko vidiš, da je delo opravljeno odlično in da za to nisi plačal celega premoženja. Zahvaljujemo se Primerjam.si za hiter odziv in posredovanje pravih mojstrov. Še jih bomo kontaktirali. - Žaklin R.

To je Top 50 mojstrov in podjetij za dom in posel v Sloveniji

Samo kakovostni in odzivni izvajalci

Na Primerjam.si se za en posel poteguje do šest izvajalcev. Stranka na ta način zbere več ponudb na enem mestu, za izvajalce pa je to "zdrava" konkurenca, ki jih spodbuja, da se maksimalno potrudijo za stranko. In rezultat? Posel dobijo le najuspešnejši - tisti, ki se hitro odzivajo, znajo komunicirati s strankami, se držijo dogovorov, ponujajo storitve po sprejemljivi ceni, predvsem pa svoje delo opravljajo kakovostno. Popolni mojstri skratka.

Kot ponudnik storitev prek Primerjam.si z lahkoto dobimo več posla kot prek kakršnegakoli online ali offline marketinga in reklam. Tu dobimo zgolj in samo dejanska povpraševanja ljudi, ki potrebujejo našo storitev (ni naključnih klicev ljudi, ki zgolj iščejo informacije na internetu). Njihova ekipa je zelo odzivna. O vsaki stvari se da pogovoriti in uskladiti. Všeč mi je tudi to, da portal ne stagnira, ampak vedno delajo nadgradnje, posodobitve, s katerimi odpravljajo manj delujoče zadeve in uvajajo nove stvari. Zagotovljeno uredijo kontakte ljudi - spremeniti te kontakte v stranke pa je potem stvar podjetja. Mi na ta način delamo z njimi od leta 2016, iz leta v leto več. - Rok Blatnik, arhitekt

Se želite pridružiti uspešnim izvajalcem? Brezplačno se registrirajte.

Najboljših 50 v Sloveniji

Najboljših 50 izvajalcev v letu 2020 po izboru strank je prejelo nagrado Top 50.

Vsako leto na Primerjam.si najboljšim ponudnikom storitev podelijo certifikat "Izbor strank". V letu 2020 je bilo takšnih podjetij kar 289. Med njimi pa je letos Primerjam.si dodatno nagradil 50 izvajalcev, ki so s svojimi dosežki najbolj izstopali - bodisi po številu izvedenih poslov bodisi z nadpovprečnimi ocenami.

Med nagrajenci so: inženirska podjetja (arhitekti, geodeti, ponudniki energetskih izkaznic),

gradbena podjetja (gradnja in obnova hiš ter drugih objektov),

ponudniki stavbnega pohištva (okna, vrata, senčila, garažna vrata),

obrtniki in mojstri (električarji, vodovodarji, mizarji, krovci, kamnoseki),

ponudniki ogrevalnih, hladilnih in drugih sistemov za dom (peči, toplotne črpalke, klimatske naprave, čistilne naprave),

podjetja, ki ponujajo poslovne storitve (računovodski servisi, čistilni servisi, prevajalske agencije, lektoriranje, izdelava spletnih strani ...).

Oglejte si seznam Top 50 mojstrov, obrtnikov in podjetij za dom in posel

