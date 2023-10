Ste se naveličali svojega stanovanja in si želite, da bi delovalo bolj sveže?

Foto: Shutterstock

Vsi imamo v svojih glavah veliko idej, kako bi polepšali svoje domovanje. A domovi, v katerih živimo, včasih potrebujejo le tisto piko na i, da bi bili popolni.

Kot pri modi pa tudi pri opremljanju doma veljajo določeni trendi. Vzorci, barve, materiali ... Vse tisto, kar naše domove dela sveže, vznemirljive in nikoli enake.

Kako se lotiti sprememb v našem stanovanju?

Pomembno je, da izberemo le tisto, kar nam je zares všeč, kar pristaja našemu osebnemu slogu. Dovolj je, če zamenjamo zavese, morda preprogo ali pa vsaj drobne dodatke, kot so pogrinjki in blazine.

V stanovanje dodajte živahne barve

Če poskušate svojo sobo opremiti še s končnimi dodatki, pa ne veste, kateri estetski del manjka, se morda odgovor skriva v živahnih barvah, ki dajo stanovanju posebno prostornost. Živahne barve omogočijo, da vaše stanovanje z različnimi kosi pohištva poživite in tako vanj vbrizgate življenje. Vendar pa pazite na ravnovesje, da ne bi pri tem prišlo do ravno obratnega učinka.

Poživite stene

Stene so platno vašega doma in ena največjih sprememb se zgodi, če stene samo prebelite v drugi barvi. Za drugačen videz lahko uporabite tudi tapete, s katerimi lahko naredite majhne poudarke. Zelo ugodna rešitev so tudi stenske nalepke, ki jih zlahka namestite in tudi odstranite.

Foto: Getty Images

Novi dodatki

Z modnimi dodatki lahko ustvarite popolnoma nov videz. Ključni kosi so: svetilke, blazine, odeje, zavese in preproge. Če v svojem stanovanju zamenjate samo to v barvah in vzorcih, ki se ujemajo, imate novo podobo stanovanja.

Nikar ne tlačite vsega, kar vam je všeč, v en sam prostor. Stili se lahko med seboj tudi prepletejo, vendar v pravilnem razmerju, največkrat moderno s starinskim.

Če ste po karakterju romantični in ljubite naravo in toplino domačnosti, potem se raje odločite za cvetlične potiske, podeželski ali baročni stil kot pa moderno pohištvo z ostrimi geometrijskimi linijami. Če vam je blizu vzhodnjaška ali orientalska kultura, potem v vaše stanovanje vnesite orientalske elemente, ljubitelji morja pa svoje stanovanje ovijte v mornarski stil. Počitniška hišica bo svojo očarljivost najbolje izražala, če jo boste opremili v domačem, toplem stilu, kot je podeželski, kjer prevladuje masivni les.

Prestavite pohištvo

Čisto resno, prestavite zofo na sredino prostora, odmaknite manjše kose od sten, prestavite predalnike iz dnevne sobe v spalnico ali obratno. Poigrajte se z novimi možnostmi. Stanovanje bo gotovo videti popolnoma drugače. In nenazadnje – znebite se kakšnega kosa, ki vam že od vsega začetka ni všeč ali pa ga vsaj prebarvajte.

Počistite navlako

Znebite se vsega, česar nujno ne potrebujete. Pazite, da v prostor ne stlačite preveč stvari, kar zna delovati precej zadušljivo in povzroča občutek utesnjenosti.

Posvetujte se o energiji

Če ste človek, ki verjame v energijo feng šuj, potem boste stanovanje verjetno uredili po teh načelih. Zelo dobrodošlo pa je, če seveda imate to možnost, da izmerite različna sevanja v stanovanju in se po njih ravnate tudi pri lepotnih popravkih. Veliko ljudi namreč prisega na to, da so z ureditvijo energij in sevanj v stanovanju začeli tudi kakovostnejše življenje.